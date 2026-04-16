Martorell dice adiós al Audi A1: el segundo modelo premium 'made in Spain' con más de 484.000 unidades producidas

La factoría de Seat en Martorell, la segunda con mayor nivel de producción en España, deja de producir un modelo que hasta ahora producía de forma exclusiva.

Y no es uno cualquiera, sino el segundo vehículo premium que se produjo en una factoría en el país: el Audi A1. Es decir, el modelo de acceso a la gama de la firma de los cuatro aros.

Martorell deja de producir hoy este modelo para el que, por ahora, no hay un sustituto. De hecho, la multinacional alemana aún no ha confirmado si el A1 contará con una versión eléctrica.

El Audi A1 llegó a la factoría catalana en 2018. Se trató del tercer modelo en menos de 18 meses que iniciaba su producción en la planta barcelonesa, tras la llegada de la quinta generación del Ibiza y del Seat Arona. De hecho, hasta hoy, los tres modelos se fabricaban en la plataforma MQB A0 en la línea 3 de Martorell.

Las primeras unidades de este modelo se empezaron a producir en Martorell en julio de 2018. Dicho modelo se producía previamente en la factoría belga de Forest, la cual echó el cierre en febrero de 2025 y que acarreó unos costes de reestructuración al fabricante alemán de 1.600 millones de euros.

Foto de archivo en la línea de montaje del Audi A1 en la planta de Seat Martorell. Seat

La llegada del Audi A1 a Martorell se produjo para sustituir la salida del Audi Q3, el primer modelo premium que se fabricó en España.

Este modelo SUV se produjo entre 2011 y 2018, año en el que su producción pasó a hacerse en la factoría húngara de Györ. De hecho, en la actualidad, un modelo de Cupra sale de la misma línea que el Audi Q3: el Terramar.

Más de 484.000 unidades producidas

Desde julio de 2018, la factoría barcelonesa ha fabricado 484.019 unidades del Audi A1. Se trata del cuarto modelo más producido en estos casi ocho años tras el Seat Ibiza, el Seat León y el Cupra Formentor.

El ejercicio 2019 fue el año en el que más unidades del Audi A1 se fabricaron en Martorell, con un total de 81.287 vehículos.

Línea de montaje del Audi A1 en la factoría de Seat Martorell. Seat

Por su parte, el ejercicio 2022 fue el que menos modelos salieron de la línea de montaje catalana, con 58.777 unidades.

Ahora bien, el año pasado fue el segundo con un mayor volumen de producción del A1, con un total de 72.237 unidades fabricadas, un 6,2% más frente a 2024.

Cambio al eléctrico

Pese a la pérdida del Audi A1, la planta de Martorell contará con un modelo más de los que tiene hasta la fecha. En total, la factoría barcelonesa fabricará siete modelos, de los que dos serán completamente eléctricos: el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo, los cuales saldrán de la línea 1.

Ambos modelos forman parte de la familia de urbanos eléctricos -a los que se añadirán el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Cross, que saldrán de la factoría navarra de Landaben- en el que el Grupo Volkswagen ha invertido más de 10.000 millones de euros. Una dotación que se destinó a la renovación de las plantas de Martorell y Landaben, así como a la construcción de la gigafactoría de baterías de Sagunto.

Ambos modelos, que llegarán a lo largo del presente ejercicio, se sumarán a los Seat Ibiza, Seat León, Seat Arona, Cupra León y Cupra Formentor.

De hecho, las previsiones de la compañía pasan por fabricar 300.000 eléctricos al año gracias a la nueva planta de baterías, en la cual se invirtieron 300 millones de euros. Eso sí, el objetivo de Seat es producir 600.000 unidades al año.

Cabe puntualizar que los dos ejercicios en los que más vehículos produjo Seat fueron en 2000 y 2019, con 516.646 y 500.005 unidades, respectivamente.