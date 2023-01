MLG HUB | ¿Por qué se registra tan poca inversión en startups de la Málaga tecnológica?

Este es un número un poco especial de la newsletter. Las últimas semanas he aprovechado para descansar muchos días libres que tenía pendientes, y justo al reincorporarme en Navidad me llamó la atención un dato de balance del año: de acuerdo con el portal especializado en startups El Referente, las empresas emergentes tecnológicas de Málaga han reunido a lo largo de 2023 menos de 6 millones de euros en rondas de inversión entre todas, mientras que la operación media en el resto de España es de más de 8 millones por cada una. ¿Tan mal estamos? No tan rápido.

La historia de la semana: ¿Es la inversión el KPI del éxito?

Cuando volví a Málaga en verano de 2021 para incorporarme a la recién abierta delegación de EL ESPAÑOL, uno de mis primeros trabajos fue preguntar a varios protagonistas del auge tecnológico sobre los retos del ecosistema. Estas fueron algunas de las respuestas que nos dieron desde el Málaga TechPark, Google, Giants, la UMA o el Ayuntamiento:

- Reducir la brecha digital

- Exportar productos, no talento

- Vivienda accesible

- Más oficinas

- Atraer fondos de inversión

El CEO de la aeronáutica Aertec, Antonio Gómez Guillamón, señaló como prioridad que el capital riesgo saliera de las tradicionales Madrid y Barcelona y apostara por Málaga. "Que se den cuenta de que aquí hay muchas posibilidades de trabajo. Se puede jugar con una zona tan rica como la de Marbella", reflexionó, tras más de 25 años de trayectoria de su compañía.

También lo mencionó el vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga, Javier López, que subrayó que se necesitaba que esas inversiones privadas fueran duraderas: "No se puede innovar de una forma apropiada si se tiene en mente el corto plazo y el retorno de inversión inmediato".

Nuestra perspectiva es la de afrontar de cara los retos de la Málaga tecnológica, y la falta de inversión en startups —sobre todo en comparación con Madrid, Barcelona o Valencia— se planteó desde el principio como uno de ellos.

Pero... ¿ni seis millones?

Es el dato que refleja el portal especializado El Referente, que cuenta las siguientes rondas de inversión de startups de Málaga en 2022:

- Wegaw: 1 millón

- Zeemcoin: 500.000 €

- OWO Game: 1 M

- Habbility: 400.000 €

- Logístiko: 750.000 €

- Epsiloom: 150.000 €

- Grodi: 150.000 €

- Cruwi: 150.000 €

- Aliqindoi: 550.000 €

- Lubets: 713.000 €

En total, 5.363.000 € en rondas de inversión de startups malagueñas este 2022. El dato languidece (mucho) cuando se compara con el total de 3.365 millones que han captado las compañías de toda España durante el año, en 411 operaciones con 8,19 M de media. Es decir, el promedio de lo que recauda entre los fondos de financiación una sola startup española (principalmente, en Madrid, Barcelona o Valencia) es considerable superior al total de lo que han recibido todas sus homólogas malagueñas juntas en este ejercicio. Doloroso.

Yes, but

Citando a Yung Beef, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos matamos? Afortunadamente, hay mucho matices a esos datos y no recomendaría llegar a conclusiones demasiado drásticas con base en ellos.

- El primer apunte es una obviedad. La falta de inversión en startups locales es perfectamente compatible con la tremenda apuesta de las administraciones y las grandes corporaciones por el ámbito tecnológico en Málaga. El goteo de multinacionales es constante y un indicador cuantitativamente mucho más importante del peso del sector en la Costa del Sol, donde la tecnología ya es el tercer vertical que más empleo crea (vía Nuria Triguero en Diario Sur).

- Claro que también queremos luchar el frente cualitativo y aportar proyectos e ideas made in Málaga de relevancia, no solo ser empleados de firmas internacionales o administración públicas. Creo que también lo estamos consiguiendo. Aquí nació una generación de empresas tecnológicas (los 'pueblerinos' que revolucionaron la ciudad: Freepik, Uptodown, BeSoccer, VirusTotal) que, combinadas, cuentan con unos niveles de tráfico sin parangón. Y lo han logrado sin un euro de inversión, sino autofinanciándose con los propios beneficios que iban generando: es el bootstrapping como signo de identidad de la punta de lanza del ecosistema. Esto genera paradojas como que el próximo unicornio español pueda venir de Málaga... y nadie parezca darse cuenta porque no tenga una ristra de nombres de inversores asociada. Lo argumentaba hace unos meses en una columna a partir de un comentario del CEO de Freepik, Joaquín Cuenca.

- No obstante, el propio Cuenca se extrañaba al ver los raquíticos números de financiación que se asocian oficialmente a Málaga. Un informe de Dealroom cifraba en 35 millones de euros el dinero captado por startups de la Costa del Sol entre 2015 y el primer semestre de 2021, menos que en Sevilla o Cádiz y 130 veces menos que en Barcelona... Pero solo la venta de la empresa malagueña Freepik al fondo sueco EQT en 2020 ya se situó entre los 200 y los 300 millones de euros. Luego, en agosto de 2021, se anunció que la líder en FP Medac fue comprada por el fondo neoyorquino KKR por casi 200 millones de euros. Son grandes operaciones que marcan precedentes muy positivos en lo local y parecen ser ignoradas a nivel nacional.

- En 2022, EL ESPAÑOL de Málaga ha informado de al menos otras cuatro inversiones que han pasado bajo el radar de los portales nacionales especializados: la cifra sin determinar de Aguanova, los 125.000 € que Planet.Dataset levantó como puente, los 100.000 € que Voicit logró en Demium y los 1,5 millones que la compañía sanitaria Pharmacius.com captó para agilizar su crecimiento.

- A esas operaciones, hay que sumar al menos otras tres de cuya existencia solo he sabido en los últimos días. La empresa danesa-malagueña Plytix —el mejor lugar para trabajar de Málaga según Great Place to Work— ha levantado este año unos 8 millones de euros... aunque su matriz se sitúe en el país escandinavo. Es un caso relativamente parecido al de EVA GLOBAL, una compañía finlandesa con una inmensa mayoría de su plantilla en Torremolinos y que ha captado unos 5 millones este año; o el de BlueDot Holding, que Dealroom sitúa en Fuengirola pese a su origen sueco y ha logrado unos 1,8 millones. La Costa del Sol cuenta con mucho talento y proyectos expatriados que, incluso para los medios locales y especializados, suelen pasar desapercibidos.

- Sumando todas estas operaciones, se situaría el total de inversiones logradas por startups de Málaga en 2022 en algo más de 20 millones de euros. Sigue sin ser un buen año, no hay ninguna operación titánica como la de Freepik de 2020 o la de Medac de 2021; pero es más que la cifra de la que partíamos.

- Creo que es razonable conceder que a la estructura inversora en startups malagueñas le falta todavía tiempo. Valencia, Barcelona o Madrid tiene más tradición de compañías enfocadas a lograr rondas de inversión; mientras que aquí nos hemos centrado en hacer, hacer y hacer. La inversora de talento Demium lleva un par de temporadas creando cultura de enfocarse en lograr esas rondas de financiación, y es previsible que se le sumen más actores inminentemente para profesionalizar la nueva escena emprendedora local. Creo que veremos en el futuro un ecosistema más maduro en el que el dinero fluye de forma más frecuente.

Mi conclusión no se aleja de la máxima que un día dijera el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta: "¡Al loro! Que no estamos tan mal". De hecho, hay muchos motivos para la esperanza y el orgullo por el ecosistema que se ha creado y sigue creciendo. Sí siento que quizás algo no esté suficientemente engrasado en la correa de transmisión de la información de la Málaga tecnológica; por ejemplo, de las colonias de empresas expatriadas a los emprendedores locales, de la generación dorada de compañías locales a las nuevas promociones jóvenes, de las buenas intenciones de lo público a la realidad de lo privado o mismamente del propio ecosistema al conjunto de la sociedad. Se están escurriendo en el proceso información y sinergias que serían útiles para conseguir un ecosistema más cohesionado y con más referentes... y ahí quizás debiéramos ayudar más los medios de comunicación.

- Si conoces alguna operación que se me haya escapado, sabes de compañías o procesos que estén ocurriendo bajo el radar, o tienes referencia de cualquier asunto que crees que debería ser más conocido, no dudes en escribirme a demofilo.pelaez@elespanol.com o por privado a cualquiera de mis redes sociales. ¡Échame una mano para intentar vertebrar mejor (al menos informativamente) la Málaga tecnológica!

Cinco cositas más:

- Una buena nueva: el 40% de los coches que se venden en la provincia ya son híbridos o eléctricos.

- Detalles sobre el recién abierto centro tecnológico de Santander en Málaga: quiere sumar 700 trabajadores y busca perfiles especializados en plataformas y APIs, Cloud , big data, network, DevSecOps, IA, desarrollo de software, arquitectura empresarial y ciberseguridad. Si te interesa, puedes aplicar en esta plataforma.

- Todo sobre el Museo OXO del Videojuego: abrirá el 27 de enero y será único en el mundo; escribe el director de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio.

- El primer año del Instituto de Innovación Ricardo Valle (Innova IRV): 11 proyectos en cartera con una inversión de 400 millones de euros. También por Ángel Recio.

- "El fin del monopolio de la distribución de aplicaciones móviles, la convergencia entre plataformas y la recuperación del poder sobre los dispositivos por parte de usuarios y desarrolladores desatarán una tormenta perfecta que marcará la próxima década", argumenta el CEO de Uptodown, Luis Hernández, en una tribuna publicada por EL ESPAÑOL y titulada de forma esperanzada "Una nueva era de innovación como no hemos visto desde la fundación de Internet". Un lujazo poder contar con su visión.

¡Hasta la próxima!

