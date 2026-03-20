Fernando Piquer, director de Comic Con Málaga: "El recinto va a ser más grande, el fan siempre tendrá algo que hacer"

Las claves nuevo Generado con IA La San Diego Comic-Con Málaga celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) con Fernando Piquer como nuevo director. El evento ampliará su recinto hasta 14.000 metros cuadrados nuevos, incluyendo espacios independientes para Artist Alley y Gaming Plaza, y un nuevo auditorio para más actividades. Se han implementado mejoras en aforo, accesos y planificación para evitar las largas colas y problemas de la edición anterior, con estructuras cerradas y climatizadas para mayor comodidad. La organización facilitará la entrada de agua al recinto y mejorará la oferta gastronómica, buscando una experiencia más satisfactoria para los asistentes.

La San Diego Comic-Con Málaga celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) con el objetivo de dar un salto cualitativo. Al frente de esta nueva etapa estará Fernando Piquer, profesional con más de tres décadas de experiencia en los sectores de la animación, los videojuegos y los esports, con una trayectoria que incluye cargos como director de Estrategia Global en Movistar KOI y fundador de Movistar Riders.

La organización aspira ahora a corregir los problemas de aforo, accesos y largas colas que generaron numerosas reclamaciones en 2025, apostando por una ampliación de espacios y una mejor planificación para situar la experiencia del público en el centro del evento.

- ¿Cómo asume el reto de ser el nuevo director de San Diego Comic Con Málaga?

Llevo trabajando casi 30 años en el mundo del entretenimiento. Me dieron la oportunidad de poder dirigir la San Diego Comic-Con de Málaga y es un orgullo, sinceramente. Me parece una oportunidad fantástica, como asistente a convenciones de este tipo, como ‘friki’, y con toda la experiencia de estos años, espero poder aportar mucho a la organización de esta cita.

-¿Qué objetivos se marca para este evento?

Asumimos que hay cosas que no estuvieron o no salieron como debían. Yo creo que lo principal es que el fan que vaya siempre tenga la sensación de que hay algo que pueda hacer. Hay sitios donde no podemos evitar colas, porque al final que alguien te firme o que alguien te haga una ilustración, eso lleva tiempo. Pero lo primero es que las colas sean voluntarias y, segundo, que siempre tengas una alternativa donde puedas ir.

Y lo que es una certeza es que hay que construir más metros cuadrados de estructuras temporales cerradas para poder meter más exhibidores, más experiencias, como el Artist Alley, que para mí es un sitio importante, sobre todo por la conexión que tienen los fans con los artistas. Queremos hacerlo de forma independiente y que sea un sitio más grande y con más artistas y que la experiencia sea mejor.

Además, Gaming Plaza, que también creo que es importante que tenga su espacio independiente, y además crear un auditorio nuevo para poder hacer más horas de contenido, traer más panelistas, traer más artistas, actores… Queremos que los fans lo pasen como enanos.

-Van a ampliar los espacios en Cortijo de Torres, ya que Fycma tiene un aforo limitado. ¿Cómo van a intentar paliar los problemas que hubo con los accesos?

Hacer un evento de ese tamaño en FYCMA en sí mismo también es un desafío por la naturaleza del espacio, pero es verdad que hay una zona exterior que da para hacer mucho juego y es justamente lo que vamos a rediseñar este año respecto al año pasado.

Desde hace ya unos meses estoy trabajando con un equipo de producción propia para trabajar, con mi productor ejecutivo, directores técnicos, consultores de seguridad, para que desde el primer día tengamos una visión clara de cómo tienen que ser los accesos, cuáles son los flujos, cómo hay que diseñar los espacios para las colas y todo eso.

Algún error podremos tener, no digo que no, pero por lo menos anticipar los posibles problemas y resolverlos antes de que realmente ocurran.

-Este año ya se cuenta con la experiencia de la primera edición. ¿El foco estará en las cosas que se pueden mejorar?

Sí, yo creo que está claro cuáles son los puntos de mejora y, como digo, creo que la habilitación de nuevos metros cuadrados, es decir, hacer una convención más grande, al final va a hacer que redunde todo en una mejor experiencia para los fans.

Si no vas a poder evitar que en un pabellón haya mucha gente, pero vas a poder tener otro para ir, vas a poder ir a un Artist Alley de forma independiente, vas a poder hacer un montón de cosas que igual el año pasado pues no salieron como debían.

-¿Cuántos metros cuadrados tendrá el festival en total con esta ampliación?

Son unos 9.000 metros cuadrados es lo que queremos montar como nuevo, más unos 2.200 de Artist Alley, más otros 2.000 que se habían aprovechado, una parte de FYCMA, de Gaming Plaza, más el nuevo auditorio. Hablamos de unos 14.000 metros cuadrados nuevos para complementar todo lo que había el año pasado, añadido a toda la superficie que tiene FYCMA en interior.

-El evento será en octubre, y se contemplan muchos espacios nuevos, fuera del palacio de congresos. ¿Cómo creen que puede afectar la meteorología?

Las estructuras van a ser cerradas para evitar precisamente los problemas que pueda haber con el tiempo. Son estructuras cerradas, aclimatadas y pabellones temporales nuevos que vamos a montar.

A partir de ahí, pues efectivamente el tiempo no lo podemos controlar, pero sí, ya cuando se vaya acercando el momento vamos a intentar paliar un poco los efectos del posible calor que haya o de la posible lluvia. Pero lo que construyamos no va a verse afectado por un poco de lluvia o por un tiempo más adverso en ninguno de los dos casos. Como digo, van a ser sitios climatizados y preparados para eso, al estilo de grandes ferias europeas que utilizan este tipo de estructuras.

-Ha comentado en la presentación de la segunda edición que este año se podrá entrar con agua al recinto, y que quieren mejorar la oferta gastronómica.

Queremos ofrecer algo más ajustado a lo que el fan espera de una convención de este tipo, para tener una mejor experiencia en la comida, tanto en la calidad, presentación y precios. Y bueno, como digo, también entendemos un poco el momento del año, pero aunque sea octubre, Málaga es Málaga y puede hacer mucho calor. No queremos que se vea empañado por un tema de falta de agua o colas para pillar agua. Entonces ese tipo de cosas las vamos a facilitar porque además tiene sentido.

-¿Qué opina de Málaga como ciudad para acoger este evento?

Ya tengo un apartamento allí porque voy mucho, y más que voy a vivir este año. A mí la ciudad me parece preciosa. He de decir que mi padre era malagueño, con lo cual tengo una conexión emocional bastante grande tanto con la región como con la ciudad.

Si somos capaces de hacer que este evento se repita año tras año, y que los actores, los artistas y la gente invitada les digan a sus colegas de profesión que tienen que venir porque es la ciudad perfecta. Porque creo que, y eso también lo vamos a trabajar este año, con el talento hay una oportunidad de que se disfrute también Málaga y se dé voz al evento y a la ciudad.