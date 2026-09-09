Buscan a Cristian Camilo, un menor de 17 años desaparecido en Alhaurín el Grande desde el 5 de septiembre

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Las claves Generado con IA Cristian Camilo, un menor de 17 años, desapareció en Alhaurín el Grande el pasado 5 de septiembre. El joven mide 1,75 m, es de complexión delgada, pelo castaño y usa gafas graduadas. Su familia y la Asociación SOS Desaparecidos solicitan colaboración ciudadana para localizarlo. Cristian habría acudido a una vivienda tipo Airbnb antes de desaparecer y no regresó a casa en Marbella.

Se busca a Cristian Camilo, un menor de 17 años que ha desaparecido en Alhaurín el Grande. Su familia no sabe nada de él desde el pasado 5 de septiembre. Según ha manifestado una mujer que dice ser su tía en redes sociales, el niño habría acudido a una vivienda "de tipo Airbnb" y no habría vuelto a casa, en Marbella.

La Asociación SOS Desaparecidos ha compartido un cartel que informa de los datos personales del desaparecido. El joven se llama Cristian Camilo G. A. y, de acuerdo con el cartel de búsqueda, desapareció el pasado 5 de septiembre de 2026. Desde la asociación se solicita colaboración ciudadana para conseguir información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Cristian mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño. Entre sus características también se indica que utiliza gafas graduadas.

La alerta ha sido catalogada como urgente, al ser menor de edad.

Su familia pide colaboración ciudadana para intentar saber de su paradero cuanto antes. Si sabes algo del menor, no dudes en llamar a las autoridades (112 o 091). También SOSDesaparecidos tiene disponible un teléfono las 24 horas del día: 868 286 726.