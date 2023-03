Esther del Campo, la profesora de Pablo Iglesias que puede ser la primera mujer en controlar la UCM

Esther del Campo pisó la Universidad Complutense por primera vez en 1980. Tenía 17 años y acudió para preinscribirse como estudiante. Casi 43 años después, esta madrileña puede convertirse en la primera rectora de la universidad si el próximo miércoles gana la segunda vuelta de las elecciones.

Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, la 'cuna' de Podemos, la candidata niega tener vínculos con la formación morada. Como profesora, eso sí, dio clases a Pablo Iglesias -al que premió con matrícula de honor- y a Íñigo Errejón.

Del Campo se enfrentará en las urnas a Joaquín Goyache, catedrático de veterinaria y rector de la Complutense desde 2019. Ambos se la jugarán el miércoles tras ser los candidatos más votados en la primera vuelta, en la que compitieron contra otros seis aspirantes.

A su favor, el actual rector cuenta con sus cuatro años de experiencia al mando de la universidad presencial más grande de España, con la experiencia de la pandemia de por medio. La catedrática de Ciencias Políticas, por su parte, ya tiene el apoyo de los tres candidatos que, tras ella y el rector, fueron los más apoyados la semana pasada.

El cara a cara entre Goyache y Del Campo se produce tras unos meses de gran tensión que ha dañado a la imagen pública de la UCM. Los escraches a políticos, el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como 'alumna ilustre' -impulsado por el rector-, las dudas sobre la situación económica de la Universidad y otros asuntos problemas propios de la gestión universitaria han marcado las semanas preelectorales.

Paso meditado

Cuenta Del Campo que hace "mucho tiempo" que decidió presentar su candidatura. Le gusta la gestión universitaria y cree que tiene "cualidades de negociación", como la "empatía". "Fue una decisión muy meditada, no fruto de un pronto", reveló en Tribuna Complutense. Además de su cargo actual en la UCM, Del Campo pertenece al Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La aspirante aboga por bajar las tasas universitarias, aunque reconoce que no es una competencia del rectorado. También por estabilizar la situación laboral de parte del personal docente e investigador. En definitiva, asegura que "devolverá" a la Complutense el "liderazgo del sistema universitario público".

En esta última semana, la decana de Ciencias Políticas, que obtuvo el 18,1% de los apoyos en la primera vuelta frente al 25,2% de Goyache, ha negado haber formado parte de Podemos. "No he estado en ninguna lista electoral de ningún tipo ni he ido a ningún acto del partido", explicó a Efe.

"Se me vincula porque una parte del liderazgo de Podemos sale de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Hay algún compañero que está en Podemos, como Juan Carlos Monedero; otra que ha estado, Carolina Bescansa; o el propio líder Pablo Iglesias e Íñigo Errejón que fueron alumnos míos. Esa es mi vinculación", aseguró.

Propuesta para la JEC

La catedrática también negó que en el equipo directivo de su Facultad haya alguien vinculado con Podemos. Asegura que es una "falacia" y que tiene "pruebas" que demuestran que la formación morada no controla Ciencias Políticas.

Más allá de sus palabras, a Esther del Campo se la ha relacionado con Unidas Podemos porque el partido propuso a la catedrática para la Junta Electoral Central (JEC). Su relación con Pablo Iglesias, como ella dice, se remonta a los tiempos del político como estudiante.

Lo contó en un acto en su Facultad en 2020, al que asistió Iglesias como invitado 'estrella'. "Tengo que empezar señalando que es una ocasión muy especial y casi afectiva porque yo fui profesora de Pablo Iglesias, en una materia de sistemas políticos de América Latina. No coincidíamos muchas veces. Discutíamos mucho, pero es cierto que le puse una matrícula de honor... Cuando dice por ahí que tiene muchas matrículas, una me la debe", reveló la decana.

Hace unos meses, el fundador de Unidas Podemos, tras intentarlo en otra facultad, ganó plaza como profesor asociado en el mismo Departamento que la decana, área a la que también pertenece Juan Carlos Monedero.

Del Campo tendrá este miércoles una oportunidad histórica: convertirse en la primera mujer rectora de la universidad que la vio crecer profesionalmente. En cualquier caso, su 'coronación' dependerá de si logra derrotar a un Goyache que, aunque su campaña haya tenido menos protagonismo, fue más apoyado en la primera vuelta.

