La aspirante a dirigir la Complutense niega ser de UP: "Iglesias y Errejón sólo fueron alumnos míos"

Esther del Campo, catedrática de Ciencias Políticas de la Complutense que aspira a ser la primera rectora de esa universidad si gana la segunda vuelta de las elecciones el 29 de marzo, asegura que, pese a haber tenido a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón como alumnos, no tiene "ninguna vinculación con Podemos".

Tras obtener en la primera vuelta el 18,1%, frente al 25,2% del actual rector Joaquín Goyache, en unas elecciones con la cifra récord de ocho candidatos, Esther del Campo ha firmado un "Acuerdo por el cambio" con tres de los catedráticos más votados -María Castro, Iñaqui López y Jesús Pérez Gil- para tratar de evitar que el rector repita, a lo que Goyache ha reaccionado advirtiendo de que esta alianza está "politizada".

"No he formado parte de Podemos, no he estado en ninguna lista electoral de ningún tipo ni he ido a ningún acto del partido", explica Esther del Campo en una entrevista con Efe.

"Se me vincula porque una parte del liderazgo de Podemos sale de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Hay algún compañero que está en Podemos, como Juan Carlos Monedero; otra que ha estado, Carolina Bescansa; o el propio líder Pablo Iglesias e Íñigo Errejón que fueron alumnos míos. Esa es mi vinculación", asegura.

Preguntada si Podemos tiene controlada esa facultad, ha dicho que "es una falacia, absolutamente mentira y tengo pruebas. Pablo Iglesias concursó a una plaza en el departamento de Historia, Teoría y Geografía Política y la dejaron vacante. Luego concursó a una plaza de sustitución en del departamento de CC Políticas y le dieron una plaza de sustitución que no es nada".

Según la catedrática, "en el equipo directivo de la facultad no hay nadie vinculado con Podemos", en muchas ocasiones "la difusión de esos bulos es intencionada".

Ocho candidatos

La cifra de ocho candidatos en la primera vuelta "no solo tiene que ver con una valoración negativa de la gestión del rector, que compartimos los otros siete candidatos", sino también con un "cambio de ciclo. En anteriores elecciones existía un gran personalismo, determinadas figuras concentraban el voto en torno a sus propuestas".

Ahora hay un contexto "de mayor apertura, pluralismo y visiones distintas, y un cambio con la Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El mandato de rector será de seis años (sin reelección) lo que puede generar mayor preocupación", considera.

La confluencia con tres de sus contrincantes de la primera vuelta parte de "un diagnóstico compartido de mala gestión por parte del rector, pero no tiene nada que ver con una elección política", sino con candidaturas surgidas "desde un centro, un campus, con un fuerte anclaje territorial".

La suya surgió en Somosaguas, con gran peso de los estudiantes, mientras la de Pérez Gil, de Ciencias Biológicas, está más enfocada a la investigación. "Cada uno surge de su territorio, había que ver qué aportamos cada uno y cómo alcanzar un compromiso de futuro. Compartimos muchas cosas, he sido decana con muchas de estas personas", añade sobre su nuevo equipo, que acumula "mucha experiencia de gestión".

Financiación

"Hasta un 82% procede del dinero de nominativa que nos da la comunidad autónoma. La LOSU establece que la financiación sea plurianual, ronde el 1% del PIB y que sea basal, estructural", explica.

"Se pueden captar fondos públicos y privados que permitan seguir fortaleciendo la investigación pero también las infraestructuras", según la candidata. "Tiene que haber colaboración público privada, lo cual no significa vender la universidad, sino establecer alianzas con organizaciones sociales, administraciones públicas y empresas", pero con objetivos sostenibles.

La LOSU

La LOSU tenía "buenas intenciones pero parte de ellas se han quedado por el camino", según Del Campo que critica "la posición reactiva y no proactiva" del rectorado actual ante la nueva legislación en vez de presentar alegaciones.

Aplicar la LOSU supondrá "una fiebre normativa brutal, estatutos, reglamentos de todo tipo, lo que requiere equipos muy competentes que sepan lo que están haciendo. Nuestra propuesta viene suficientemente avalada", con una experiencia de gestión "enorme", con decanos y vicerrectores, entre ellos el de Política Económica Iñaqui López, que estuvo en el equipo de Goyache hasta enero.

Acuerdo entre candidatos

El 'Acuerdo por el Cambio' se fraguó "en dos días", tras la primera vuelta el 21 de marzo, y niega que sea "un reparto de cargos", como algunos insinúan. "Decidimos ver qué tenemos en común y qué es lo más urgente de abordar en los primeros cien días de gestión. Eso se puso por escrito y pedí a mis compañeros que avalaran con su presencia esta candidatura", en un acto el viernes en la Facultad de Químicas.

Del Campo critica la "falta de liderazgo" del rectorado, por ejemplo no concurriendo la convocatoria de la Secretaría de Estado de Digitalización o a los fondos PERTE que captó España. "Estaban ensimismados en problemas urgentes que aparecieron, por ejemplo la pandemia, que nubló un poco una visión estratégica de medio y largo plazo, pero la pandemia acabó. Hay que intentar afrontar los retos".

Si Goyache sale reelegido, "estaría diez años en total, demasiado tiempo para esperar un cambio".

Por primera vez en la historia "existe la posibilidad de que una mujer sea rectora. Eso como ejemplo a seguir por nuestras estudiantes tiene un impacto simbólico muy relevante. Aspiro a conseguir la confianza de la comunidad universitaria y a que mis estudiantes se vean reflejadas en mí", concluye.

