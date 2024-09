El Club Deportivo de fútbol femenino de Galapagar en busca de nuevas integrantes: "Muchas no se atreven"

Los equipos de fútbol femenino del Club Deportivo de Galapagar están en "busca y captura" de nuevas integrantes para la próxima temporada que comienza en octubre. Para ello, han organizado unas jornadas de puertas abiertas, con entrenamientos gratuitos, dirigidas a chicas nacidas entre el 2006 y el 2017.

Estas comenzaron el 2 de septiembre y se extenderán durante todo septiembre hasta el próximo día 20. "Queremos buscar más chicas para seguir creciendo", explica Lucía Castillo, coordinadora del Club de Futbol Femenino del municipio madrileño.

Por esta razón, han creado más equipos en todas las categorías: juvenil (de 16 a 18 años), cadete (14 y 15 años), infantil (12 y 13 años), alevín (10 y 11 años) y benjamín (9 y 8 años). Debido a esto, la búsqueda pretende completar la plantilla. Incluso en sénior, ya que Castillo asegura que también hay equipos para mayores de 18 años.

"No estamos buscando nivel, porque ahora es lo de menos. Lo que queremos es aumentar el número de chicas para en unos años, cuando tengamos más equipos, poder buscar más chicas con nivel", afirma la coordinadora, que explica que el objetivo sería "igualar al equipo masculino".

Aunque por ahora la búsqueda "está siendo complicada". Comenzaron a hacer jornadas de puertas abiertas al final de la temporada pasada y antes del verano, en el mes de junio. "Vinieron chicas nuevas en todas las categorías, pero no demasiadas. Suficientes para crear un par de agrupaciones más, aunque no con muchas niñas: unas ocho en cada uno. Necesitamos completarlos con más chicas, para que sean grupos grandes". Afirma que todavía quedan unos cinco o seis huecos por equipo, de un total de seis.

El mundial: "Fue un boom"

Castillo asegura que todavía queda mucho para igualar el equipo femenino al masculino, aunque dice que el club "las incluye en todo por igual". "No muchas chicas se atreven a probar, aunque les encante y jueguen en el patio del colegio. Sobre todo las pequeñas de entre 7 y 9 años".

Otro inconveniente viene dado por la zona donde se encuentra el club. "Galapagar no es muy grande y no tiene muchos habitantes, por lo tanto, hay menos niñas", cuenta. Añade que es algo que ya han hecho en sitios como Las Rozas, donde vive más gente. "Pero lo que intentamos es hacerlo aquí".

Asimismo, su lugar de búsqueda no se centra solo en el municipio en cuestión, sino que lo han abierto a otros pueblos de alrededor. "Por ejemplo, en el caso de Collado Villalba hay equipos de chicas, pero no los hay en todas las categorías. También pretendemos que cuando alguna pase a otra categoría, no se quede sin jugar", comenta.

Añade que, además, ofrecen una asistencia de calidad. Enumera para ello cosas como "entrenadores cualificados, preparación física en las escuelas, fisioterapia o metodología especializada". También proponen un servicio de autobuses para poder desplazarse a jugar en otros pueblos o en la capital los fines de semana o cuando sea necesario. "No podemos ofrecer cuotas reducidas, como en otros clubs en Madrid, porque ya de por sí aquí no es muy alta", explica.

Aun así, han notado un crecimiento en los últimos años. Sobre todo con la victoria de la Selección española femenina de fútbol en el Mundial de 2023. "Ese año doblamos las niñas, fue un boom".

Fundado en 1969, el club es el máximo exponente del fútbol en Galapagar y un histórico del fútbol regional madrileño. Fue en el año 2009 cuando dio el paso para constituir su primer equipo femenino. "Desde entonces, el Club ha seguido apostando por el fútbol femenino", escriben en su web. "Llevamos más de 10 años desde que se creó el primer equipo femenino en Galapagar y desde entonces lo que buscamos es seguir creciendo", confirma Castillo.

En este sentido, expresa que, aunque al empezar la temporada de octubre, acogen a cualquiera que quiera entrar durante todo el año. "Lo único que anunciamos al principio y al final de la temporada las jornadas de puertas abiertas porque es cuando más movimiento hay", aclara.