El alcalde de Alpedrete da marcha atrás: mantendrá a Paco Rabal y Asunción Balaguer en su callejero

El Ayuntamiento de Alpedrete da marcha atrás. El Consitorio de PP y Vox ha decidido, tras reunirse de urgencia en la tarde de este lunes, rectificar su decisión de retirar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer a una plaza y a la Casa de la Cultura del municipio.

Lo ha hecho después del toque de atención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se mostró "totalmente en contra" este lunes de la decisión que tomó el alcalde popular de Alpedrete, Juan Rodríguez Fernández Alfaro (que gobierna en coalición con Vox). La presidenta pidió al primer edil que rectificase "tamaño error".

"En estos días le hemos pedido rectificación ante tamaño error. Ni censura, ni borrado, ni sectarismo ideológico. La cultura tiene que ser libre y plural", ha manifestado la dirigente regional a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Desde Comunidad de Madrid y PP de Madrid estamos totalmente en contra de la decisión que ha tomado el alcalde popular de Alpedrete, de retirar el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer a una plaza y a la casa de la cultura.



En estos días le hemos pedido rectificación ante… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 13, 2024

En un comunicado, el Consistorio ha confirmado que la próxima Junta de Gobierno de la localidad restituirá el nombre de la plaza y el centro cultural, al tiempo que ha reconocido que desde el Ayuntamiento no han sabido explicar el cambio de nombre. "Es evidente que no hemos sabido explicar la voluntad de este cambio que, en ningún momento, pretendía menoscabar o despreciar el legado cultural de dos personas queridas, no solo por los vecinos de Alpedrete, sino del conjunto del país, y cumplir con otra voluntad existente en el municipio", ha señalado.

En cualquier caso, el Gobierno de Alpedrete ha defendido que "entiende la cultura sobre la base de la libertad, la pluralidad y la diversidad" y, según ha subrayado, "ninguna actuación se ha guiado, ni se guiará, por el sectarismo ideológico, tan propio de una izquierda, que entiende la cultura como un coto privado y que sólo homenajea y pone calles y plazas a personas que piensan como ellos".

La decisión del cambio de nombre la tomó el Ejecutivo municipal en una junta extraordinaria a finales de abril. La Plaza Francisco Rabal (nombrada así en 2001), y la Casa de Cultura Asunción Balaguer (bautizada de esa forma en 2015) pasaron a llamarse Plaza de España y Centro Cultural La Cantera, respectivamente.

La retirada del callejero de estas denominaciones enfureció tanto a la oposición como al vecindario, que se concentró en contra este pasado fin de semana en el municipio. El afamado actor y director de cine español y la célebre actriz, ambos fallecidos, vivieron en Alpedrete durante mucho tiempo.

Con el lema 'De este pueblo son Francisco y Asunción', centenares de vecinos participaron desde las 19 horas del sábado en la concentración, que contó con la presencia de reconocidos artistas como Jorge Sanz o Pepe Viyuela, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Martínez-Leite, o familiares de ambos artistas, informa Europa Press.

El equipo de gobierno de Alpedetre -con siete concejales del PP y los tres de Vox- impulsó el cambio de denominación de la Casa de Cultura Asunción Balaguer por el de Centro Cultural La Cantera "por considerarlo más identificativo de la actividad que se realiza en el centro y un reconocimiento a los jóvenes que se forman en la biblioteca estudiando o participando de las actividades y de los cursos del propio centro" así como "una referencia al pasado" del municipio, recoge la citada agencia.

En el caso de la Plaza Francisco Rabal, el Consistorio explicó que la referencia a España es oportuna al tratarse de una plaza "simbólica y central", al igual que ocurre en "cualquier municipio" del país. Para llevar a cabo esta modificación sí que se solicitaron una serie de informes.

Vox, el primero en rectificar

En un comunicado emitido en la tarde del lunes, posterior al comentario de Ayuso en la red social, Vox aclara que, el mismo 26 de octubre, tras conocerse la decisión del Ayuntamiento con los nombres de Rabal y Balaguer, desde la dirección nacional se pidió a su grupo municipal que rectificara su postura. "Fue una iniciativa del alcalde de Alpedrete que erróneamente fue apoyada también por el grupo municipal de Vox", indica el escrito.

"Para Vox, Paco Rabal y Asunción Balaguer son dos destacados artistas que sin ninguna duda han contribuido al enriquecimiento cultural del municipio y del panorama cinematográfico español", continúa el partido. "La izquierda es la que se caracteriza por su sectarismo a la hora de pretender borrar del mapa a todos aquellos que no comparten sus planteamientos ideológicos y en ningún caso este es el planteamiento de Vox", señala.

Además, el partido con sede en Bambú exigió nuevamente este lunes a sus ediles de Alpedrete que se retractasen. "⁠Deben reconocer el error y pedir al alcalde que dé marcha atrás con la decisión".

La oposición celebra el mensaje de Ayuso

El mensaje de Ayuso en la red social corrió como la pólvora en la política autonómica. Los portavoces de Más Madrid y PSOE, Manuela Bergerot y Juan Lobato, respectivamente, creen que la baronesa popular ha realizado el comentario tras la "indignación popular" de los últimos días. Para Bergerot, "no basta con que la presidenta desautorice a su alcalde", sino que debía "obligarle a dar marcha atrás en los cambios de nombre".

La movilización masiva de los vecinos y vecinas de Alpedrete obliga a Ayuso a posicionarse contra su alcalde.



Ahora tiene que obligarle a dar marcha atrás. https://t.co/4wVFSHRJOE pic.twitter.com/bJtjwLLt8k — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) May 13, 2024

Me alegro de que las movilizaciones de estas semanas hayan dado su fruto y hayan hecho que la Sra Ayuso pida rectificar al alcalde del PP de Alpedrete.



Ahora toca que las palabras se conviertan en hechos y se devuelva el nombre de #PacoRabal y #AsunciónBalaguer https://t.co/3bzfZ5HwaG — Juan Lobato (@juanlobato_es) May 13, 2024

Por su parte, el socialista Juan Lobato ha celebrado que Ayuso se posicione en favor de la "dignidad de la familia" y del mundo de la cultura, pero subrayó igualmente que la dirigente autonómica debía echar para atrás esa decisión "de censura y de ataque".