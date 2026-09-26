Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del sábado 26 de septiembre, en directo

Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 26 de septiembre:

👉 Primer premio: 81.499

👉 Segundo premio: 01.755

👉 Cuatro cifras: 9.406, 1.497, 8.816, 4.962

👉 Tres cifras: 615, 995, 501, 349, 409, 149, 202, 452, 647, 635

👉 Dos cifras: 34, 74, 82, 54, 54, 43, 40, 74, 99

👉 Reintegros: 9, 1, 2

🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.