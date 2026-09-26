Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del sábado 26 de septiembre, en directo
El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional ha sido el 81.499.
Cuponazo de la ONCE, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 25 de septiembre de 2026
Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 26 de septiembre:
👉 Primer premio: 81.499
👉 Segundo premio: 01.755
👉 Cuatro cifras: 9.406, 1.497, 8.816, 4.962
👉 Tres cifras: 615, 995, 501, 349, 409, 149, 202, 452, 647, 635
👉 Dos cifras: 34, 74, 82, 54, 54, 43, 40, 74, 99
👉 Reintegros: 9, 1, 2
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Cada ganador tributa solo por su parte proporcional del premio.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pagar comisión al banco por cobrar el premio?
No. Las entidades financieras colaboradoras de SELAE no pueden cobrar una comisión por el pago de los premios ni exigir una contraprestación por realizar este trámite. Por tanto, recibir un premio no implica tener que pagar una cantidad adicional al banco.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde cobro un premio de 2.000 euros o más?
Cuando el décimo o resguardo alcanza un premio de 2.000 euros o más, el cobro debe realizarse en una de las entidades financieras autorizadas por SELAE. Actualmente, la propia Loterías y Apuestas del Estado señala a BBVA y CaixaBank como entidades colaboradoras.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde cobro un premio inferior a 2.000 euros?
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquiera de los puntos de venta de la red comercial de Loterías. Esto incluye buena parte de los premios derivados de terminaciones, centenas y aproximaciones de menor cuantía.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar el premio?
No hay que guardar el décimo indefinidamente. Los premios de la Lotería Nacional caducan a los tres meses, contando el plazo desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Conviene anotar la fecha límite en cuanto se comprueba que el décimo está premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo se pueden solicitar a partir del día siguiente a su celebración. Por tanto, para el sorteo de este sábado 26 de septiembre, el plazo de cobro comienza el domingo 27 de septiembre, de acuerdo con las condiciones de SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué hago primero si mi número aparece entre los premiados?
Lo primero es guardar el décimo y no deteriorarlo. Después conviene comprobar el número en el listado oficial de SELAE y determinar exactamente qué categoría de premio corresponde. No es necesario acudir inmediatamente a una administración si se trata de un premio que puede esperar hasta el siguiente día hábil de cobro.