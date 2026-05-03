Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 3 de mayo de 2026
ONCE celebra un sorteo extraordinario del Cupón por el Día de la Madre con un gran premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.
Lotería Nacional Día de la Madre, hoy en directo | Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario del domingo 3 de mayo
Juegos ONCE celebra hoy una nueva edición de su sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado: 55335
- Serie: 92
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cupón Extra del Día de la Madre de hoy?
El bote del sorteo del Cupón Extra de la ONCE para hoy, domingo 3 de mayo de 2026, Día de la Madre es de 17.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 5 € por apuesta.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
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ONCE Cupón Extra del Día de la Madre | ¿Qué número se ha llevado el premio?
El número que se ha llevado el premio principal en el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE hoy, domingo 3 de mayo de 2026, es el 55335. La combinación mágica se completa con la serie 092, que es la que otorga el espectacular premio único de 17.000.000 € a un solo cupón.
Si tienes este número pero una serie diferente, ¡no te vas con las manos vacías! Tu cupón está premiado con 40.000 €. Además, como el número principal termina en 5, todos los cupones que finalicen en esa cifra tienen derecho al reintegro de 5 €, recuperando así lo invertido.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Tengo que declarar a Hacienda el premio obtenido?
Para el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE 2026, no tienes que preocuparte por incluir el premio en tu declaración de la Renta (IRPF).
Esto se debe a que estos premios están sujetos a un gravamen especial y la propia ONCE realiza la retención del 20% de forma automática en el momento de pagarte, siempre que el importe supere los 40.000 €. Como esa retención ya es definitiva, el dinero que recibes es neto y no aumenta tu base imponible ni afecta a tu tipo impositivo para otros ingresos, como tu salario.
Sin embargo, aunque el premio en sí no se declare como renta, su obtención sí puede tener efectos fiscales indirectos en el futuro. Por un lado, los intereses o beneficios que generes al invertir ese dinero sí deberán declararse como rentas del ahorro.
Por otro lado, dependiendo de la cuantía total de tu patrimonio tras recibir el premio, podrías quedar obligado a presentar el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, por lo que es recomendable consultar con un asesor financiero si resultas ganador del bote de 17 millones de euros.
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Cupón Extra del Día de la Madre ONCE | ¿En qué bancos se puede cobrar un premio?
Para el cobro de premios mayores del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, las principales entidades bancarias colaboradoras autorizadas en 2026 son CaixaBank y Banco Santander.
Estas instituciones tienen convenios específicos con el Grupo Social ONCE para gestionar el pago de premios que superen los 600 € (o los 2.000 € según la normativa de identificación), garantizando que el dinero llegue a tu cuenta mediante transferencia bancaria de forma segura y sin comisiones por la gestión del cobro.
Es importante destacar que no es estrictamente necesario ser cliente de estas entidades para solicitar el pago, aunque sí deberás presentar tu DNI o documento de identidad en vigor para cumplir con la normativa fiscal y de prevención de blanqueo de capitales.
Además, recuerda que si tu premio supera los 40.000 €, estas entidades actuarán como agentes de retención, ingresándote el importe neto tras aplicar el 20% de impuestos correspondiente a Hacienda sobre la cantidad que exceda el mínimo exento.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, tienes un plazo máximo de 30 días naturales a contar desde mañana, lunes 4 de mayo de 2026.
Es fundamental no despistarse, ya que el derecho al cobro caduca una vez transcurrido este mes; pasado ese tiempo, el boleto pierde toda su validez y no podrás reclamar el dinero.
Es una diferencia importante respecto a los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (como la Lotería Nacional), que suelen ofrecer un margen de tres meses.
Podrás gestionar el cobro a partir de mañana mismo a través de diferentes canales según la cuantía. Si el premio es inferior a 600 €, puedes acudir a cualquier vendedor oficial o punto de venta autorizado. Para importes superiores, deberás dirigirte a los Centros Operativos de la ONCE o a las entidades bancarias colaboradoras.
Si jugaste a través de la web oficial JuegosONCE, el proceso es más sencillo, ya que el ingreso se realiza automáticamente en tu cuenta virtual tras el sorteo, eliminando el riesgo de que el premio caduque por olvido.
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Cupón Extra Día de la Madre ONCE | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, el requisito fundamental es el DNI, NIE o pasaporte original y en vigor, siempre que el importe sea igual o superior a 2.000 €.
Si el cupón es físico, también debes presentar el boleto original, ya que es un documento "al portador" y es la única prueba legal para acreditar el premio.
En el caso de premios inferiores a esa cifra, no suele ser necesaria la identificación y el cobro se realiza directamente en los puntos de venta autorizados o a través de los vendedores oficiales.
Si tu cupón fue adquirido de forma online en JuegosONCE, no necesitas documentación física adicional, ya que el sistema verifica tu identidad automáticamente con los datos de tu cuenta de usuario.
Los premios mayores se gestionan a través de las entidades bancarias colaboradoras (como Santander, Sabadell, BBVA o CaixaBank) o en los Centros Operativos de la ONCE. Recuerda que tienes un plazo máximo de 30 días naturales desde mañana para reclamar el dinero antes de que el derecho al cobro caduque.
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Comprobar Cupón ONCE Día de la Madre | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE 2026, la normativa fiscal establece que los primeros 40.000 € de cada premio están totalmente exentos de tributación.
Esto significa que los 99 premios de 40.000 € (correspondientes a las cinco cifras sin la serie) y todos los premios de cuantía inferior se cobran de manera íntegra, sin que Hacienda realice ningún tipo de descuento o retención.
En el caso de ganar el premio principal de 17.000.000 €, Hacienda aplica una retención única del 20% sobre la cantidad que exceda el mínimo exento. Es decir, se tributa sobre 16.960.000 €, lo que supone una retención de 3.392.000 €. De este modo, el importe neto que recibirás será de 13.608.000 €.
Esta retención la practica directamente la ONCE al abonar el premio, por lo que el capital te llegará ya libre de impuestos y no tendrás que pagar nada más por este concepto en tu declaración de la Renta.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Tras la celebración del sorteo extraordinario de hoy, el calendario de cupones especiales de la ONCE continúa con sus citas habituales.
El próximo gran evento en el horizonte es el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, que tradicionalmente se celebra a mediados de agosto (en torno al 15 de agosto). Este sorteo suele ofrecer premios muy similares, con un bote millonario diseñado para acompañar las vacaciones estivales de los participantes.
No obstante, si buscas el siguiente sorteo con premios importantes sin esperar al verano, recuerda que todos los fines de semana se celebra el Sueldazo del Fin de Semana, que reparte un premio principal de 300.000 € al contado más 5.000 € al mes durante 20 años.
Además, a partir de mañana mismo, lunes 4 de mayo, regresan los sorteos del Cupón Diario con su premio de 500.000 € al número y serie, manteniendo la actividad diaria de la organización.
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Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE | ¿Cómo es el reparto de premios?
El reparto de premios del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE se estructura de forma jerárquica, comenzando por el gran premio de 17.000.000 € para aquel cupón que coincida en número (cinco cifras) y serie con la extracción principal.
Por debajo de este, se encuentran los 99 premios de 40.000 €, que corresponden a los cupones que tienen el número ganador pero pertenecen a cualquiera de las otras series restantes. Estas cantidades son las más altas y suponen el núcleo del sorteo celebrado hoy, 3 de mayo de 2026.
Además de los premios mayores, el sistema premia las terminaciones del número principal para maximizar el número de ganadores. Se reparten 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 € a las tres últimas, 90.000 premios de 10 € a las dos últimas y, finalmente, 900.000 premios de 5 € (el reintegro) para quienes acierten la última cifra.
Este diseño permite que, estadísticamente, uno de cada diez cupones recupere al menos la inversión inicial, distribuyendo la suerte de manera muy amplia entre todos los participantes.
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Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE | ¿Cuál era el premio repartido hoy?
El número premiado en el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE celebrado hoy, domingo 3 de mayo de 2026, ha sido el 55335, con la serie 092.
Este cupón específico ha sido el ganador del premio extraordinario de 17.000.000 €, el galardón más alto que ofrece este sorteo especial por una apuesta de solo 5 €.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Dónde ha caído el premio?
El número premiado en el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE celebrado hoy, 3 de mayo de 2026, ha sido el 55335, con la serie 092. Este cupón específico ha sido el agraciado con el premio extraordinario de 17 millones de euros, mientras que el resto de series del mismo número reciben un premio de 40.000 € por boleto.
Sin embargo, en cuanto a la localización, por el momento no se conoce al jugador premiado debido a la amplia red de vendedores de la ONCE y su plataforma de venta online.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE 2026, la normativa fiscal se mantiene igual que en años anteriores: los primeros 40.000 € de cada premio están totalmente exentos de tributación.
Esto significa que los premios de 40.000 € (cinco cifras sin serie) y todos los premios menores (1.500 €, 100 €, etc.) se cobran íntegramente, sin que Hacienda realice ninguna retención.
En el caso de ganar el premio principal de 17.000.000 €, Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad que exceda el mínimo exento. Es decir, se tributa sobre 16.960.000 €, lo que supone una retención de 3.392.000 €.
De este modo, el importe neto que recibirás en tu cuenta será de 13.608.000 €. Esta retención la realiza automáticamente la ONCE al abonar el premio, por lo que no tendrás que realizar gestiones adicionales ni pagar más impuestos por ello en tu declaración de la Renta.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El premio principal del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, celebrado hoy 3 de mayo de 2026, es un espectacular pago único de 17.000.000 € para el cupón que coincida con las cinco cifras y la serie premiada. Además del bote millonario, se reparten 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras, junto con miles de premios menores que van desde los 1.500 € hasta el reintegro de 5 €.
Dado que el sorteo ha tenido lugar a las 21:25 horas, ya puedes comprobar los resultados oficiales a través de la web de JuegosONCE o su aplicación móvil. Recuerda que, si tu premio supera los 40.000 €, Hacienda aplicará una retención del 20% sobre la cantidad que exceda dicho límite, y dispones de un plazo de 30 días naturales a partir de mañana para reclamar tu premio antes de que caduque.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¡Sale el número ganador!
El número premiado es el 55335
Serie: 92
Premio de 17.000.000 de euros al boleto
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | Cuenta atrás para el sorteo
La cuenta atrás para el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE está llegando a su fin.
El sorteo programado para hoy, domingo 3 de mayo de 2026, se celebrará a las 21:25 horas (hora peninsular española).
A estas alturas, la venta oficial de cupones tanto en puntos físicos como a través de la web oficial de JuegosONCE ya ha finalizado, puesto que el plazo máximo era hasta las 21:00 horas.
En apenas unos minutos, los bombos de la ONCE comenzarán a girar para determinar quién se lleva el premio mayor de 17.000.000 €. Puedes seguir el resultado en directo a través de la página web oficial o esperar a que los números premiados se publiquen en las redes sociales y principales medios de comunicación poco después de las 21:30 horas.
¡Mucha suerte a todos los que participan en esta cita tan especial!
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE 2026, la Agencia Tributaria mantiene el mínimo exento de impuestos en 40.000 €. Esto significa que cualquier premio igual o inferior a esa cifra se cobra de manera íntegra, sin ningún tipo de descuento. En cambio, para los premios que superen esa cantidad, Hacienda aplica una retención automática del 20% únicamente sobre el importe que exceda esos primeros 40.000 €.
Si tienes la inmensa suerte de ganar el premio principal de 17.000.000 €, el cálculo se realiza sobre los 16.960.000 € sujetos a tributación (la diferencia entre el premio y el mínimo exento). La retención correspondiente sería de 3.392.000 €, lo que te dejaría un importe neto final de 13.608.000 €. Esta retención la practica directamente la ONCE al abonar el premio, por lo que recibirás el dinero ya libre de impuestos y no tendrás que pagar nada más por este concepto en tu declaración de la Renta anual.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Es obligatorio identificarse para cobrar un premio?
La identificación para cobrar un premio de la ONCE depende exclusivamente del importe ganado. Para cualquier premio igual o superior a 2.000 €, es estrictamente obligatorio identificarse con un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte). Esta medida responde a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que obliga a los operadores de juego a registrar los datos de los ganadores de cuantías relevantes antes de proceder al pago.
Si tu premio es inferior a esos 2.000 €, puedes cobrarlo de forma anónima en los puntos de venta autorizados o a través de los vendedores oficiales, siempre que el establecimiento disponga de liquidez. No obstante, si el premio supera los 40.000 €, la identificación es doblemente necesaria, ya que además de cumplir con la normativa antiblanqueo, la entidad bancaria debe gestionar la retención del 20% para Hacienda de forma nominal, vinculando el pago a tu perfil fiscal para que no tengas problemas legales en el futuro.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Se puede cobrar el premio el mismo día?
En la práctica, no es posible cobrar el premio el mismo día del sorteo, ya que este se celebra a última hora de la noche (alrededor de las 21:25 horas) y requiere un proceso de validación oficial por parte de la ONCE.
Una vez finalizado el evento y publicados los resultados en los canales oficiales, los sistemas informáticos de los puntos de venta y de las entidades bancarias deben actualizarse con la lista de premios definitiva, lo que suele ocurrir durante la madrugada.
Por lo tanto, podrás reclamar tu premio a partir del día siguiente, lunes 4 de mayo de 2026. Si tienes un cupón físico y el premio es inferior a 600 €, cualquier vendedor o punto de venta autorizado podrá abonártelo mañana mismo.
Para premios mayores o si jugaste a través de la web oficial JuegosONCE, el proceso de cobro o el ingreso automático en tu cuenta virtual también se activará el día posterior al sorteo, una vez completadas todas las verificaciones legales y de seguridad.
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Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE | ¿Cómo se vive el momento previo al sorteo?
El momento previo al sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre se vive con una mezcla de rigor institucional y una expectación creciente que alcanza su punto álgido a las 21:00 horas, momento exacto en el que se cierra la venta oficial.
En la sede de la ONCE, los preparativos técnicos se intensifican bajo la mirada del notario, quien supervisa que las bolas de los bombos automáticos estén correctamente pesadas y selladas.
Mientras tanto, en las calles y hogares, los últimos compradores revisan sus números de serie con la esperanza de que su inversión de 5 € se convierta en el gran bote de 17 millones de euros.
A escasos minutos de las 21:15 horas, la atmósfera se transforma en un silencio expectante frente a las pantallas y dispositivos móviles. Es el instante en el que los bombos comienzan a girar, moviendo las ilusiones de millones de participantes que esperan ver su número reflejado en la combinación ganadora.
Esta tensión previa no solo responde al deseo de ganar un premio que cambia la vida, sino también a la satisfacción de participar en una de las citas solidarias más importantes del año, cuyos beneficios contribuyen directamente a la inclusión de personas con discapacidad en toda España.
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Comprobar ONCE Extra del Día de la Madre | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE 2026, la Agencia Tributaria mantiene el mínimo exento en 40.000 €. Esto significa que cualquier premio igual o inferior a esa cifra se cobra de manera íntegra, sin ningún tipo de descuento.
En cambio, para los premios que superen esa cantidad, Hacienda aplica una retención automática del 20% únicamente sobre el importe que exceda esos primeros 40.000 €.
Si tienes la inmensa suerte de ganar el premio principal de 17.000.000 €, el cálculo se realiza sobre los 16.960.000 € sujetos a tributación. La retención correspondiente sería de 3.392.000 €, lo que te dejaría un importe neto final de 13.608.000 €.
Esta retención la practica directamente la ONCE al abonar el premio, por lo que recibirás el dinero ya libre de impuestos y no tendrás que pagar nada más por este concepto en tu declaración de la Renta anual.
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Comprobar ONCE Extra del Día de la Madre | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El premio principal del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, que se celebra hoy 3 de mayo de 2026, asciende a un espectacular pago único de 17.000.000 €.
Este galardón se otorga a un solo cupón que logre coincidir tanto en las cinco cifras del número premiado como en el número de serie. Es uno de los sorteos extraordinarios más importantes del calendario, diseñado específicamente para ofrecer una cuantía muy superior a los sorteos diarios o de fin de semana habituales.
Además de este gran bote, el sorteo reparte 99 premios de 40.000 € a todos los cupones que coincidan con las cinco cifras del número principal, pero no con la serie.
A partir de ahí, existen miles de premios menores que van desde los 1.500 € por las cuatro últimas cifras hasta el reintegro de 5 €, permitiendo que la probabilidad de obtener algún retorno sea bastante alta. El sorteo tendrá lugar esta noche en torno a las 21:15 horas, momento en el que se conocerá quién es el nuevo multimillonario del día.