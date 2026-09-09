El nuevo smartphone de Xiaomi que pone contra las cuerdas a los Galaxy con una batería enorme y cámara de 50 MP

La nueva generación de la familia Redmi Note ya está aquí con el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G. Y sube la apuesta con una batería enorme, pantalla AMOLED de alta resolución y conectividad 5G para plantarle cara hasta a los mejores Galaxy. De hecho, esta nueva serie está muy centrada en la autonomía y la resistencia.

En concreto, el Redmi Note 17 Pro Max 5G incorpora una batería de 9.210 mAh y carga rápida de 100 W, que se traduce en hasta 3 días de uso normal. También apuesta fuerte por la experiencia multimedia, con una pantalla AMOLED CrystalRed y cámara principal de 50 MP con estabilización óptica para grabar vídeo en 4K. Además, ahora baja de precio a menos de 650€ (antes 930€) en AliExpress. ¡Un chollo!

Lo más destacado de este smartphone de Xiaomi

Batería enorme de 9.210 mAh que aguanta hasta 3 días con un uso normal + carga rápida de 100 W.

Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas a 120 Hz para navegar, ver vídeos o jugar.

Brillo máximo de 3.500 nits para ver bien el móvil incluso a pleno sol.

Cámara principal de 50 MP con OIS y vídeo 4K.

Una pantalla grande y una batería el doble de grande que la de sus rivales

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G Xiaomi

Uno de los grandes argumentos del Redmi Note 17 Pro Max 5G es su pantalla y su autonomía. Tiene 6,83 pulgadas que lo convierten en un smartphone estupendo para consumir contenido multimedia (ver vídeos, series, jugar, redes sociales). Además, Xiaomi incluye certificaciones TÜV Rheinland para reducir el efecto de la luz azul y el parpadeo.

La autonomía tampoco se queda corta y, de hecho, es uno de sus grandes argumentos. Este Xiaomi monta una batería con una capacidad de 9.210 mAh, que alcanza hasta 37 horas de reproducción de vídeo, 22 horas de navegación o 19 horas de juego. Y como tiene 100 W de carga rápida, recupera el 100% de la batería en muy poco tiempo.

Preguntas frecuentes sobre el Redmi Note 17 Pro Max 5G

¿Qué batería tiene el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G?

Cuenta con una batería de 9.210 mAh de capacidad típica y admite carga rápida de hasta 100 W. Xiaomi señala que con un uso estándar puede llegar hasta los 3 días de autonomía.

¿Qué pantalla tiene el Redmi Note 17 Pro Max 5G?

Monta una pantalla AMOLED CrystalRes de 6,83 pulgadas, con resolución 1,5K y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. También alcanza un brillo máximo de 3500 nits.

¿Qué cámara tiene este smartphone Xiaomi?

La cámara principal es de 50 MP con estabilización óptica OIS, junto con un gran angular de 8 MP. Para la cámara selfie, 32 MP.

¿El Redmi Note 17 Pro Max tiene 5G?

Así es. Lo indica su nombre, pues este modelo es compatible con redes 5G, además de tener Dual SIM y NFC.

Es uno de los smartphones más recientes del mercado, y ahora baja su precio por debajo de los 650€ solo en AliExpress. Además, lo tienes disponible en color verde, negro y nube.

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