Esta aspiradora sin cable de AEG limpia hasta el 99% de polvo y por primera vez baja de los 100€

Hace unos días que la mayoría hemos vuelto a la rutina, y esta semana lo hacen también los más pequeños de la casa. Así que, si es justo ahora cuando recuperas por completo la rutina del curso escolar, necesitas que la tecnología que usas en casa te lo ponga un poco más fácil. ¿Y si aprovechas ahora para cambiar tu aspiradora antigua por una aspiradora sin cable?

Los dispositivos más modernos ya son inalámbricos, lo que significa que te puedes mover de un lugar a otro en casa (subir escaleras, cambiar de habitación) sin depender de un enchufe. Y si eliges la aspiradora sin cable Serie 5000 de AEG —una de las más vendidas en los últimos días—, acabarás con todo tipo de suciedad en casa sin darte cuenta. Ahora está rebajada en las ofertas Back to School de AEG, y con el cupón 10DESCAEG te puedes ahorrar un 10% extra sobre el precio ya rebajado. ¡Aprovéchalo!

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¿Por qué te recomendamos esta aspiradora AEG?

Recoge hasta el 99% de polvo en suelos duros.

Hasta 50 minutos de autonomía sin cable.

Es ligera, cómoda y manejable (solo pesa 1,25 kg).

Las luces LED te ayudan a detectar el polvo escondido.

Sistema de vaciado con un botón para no entrar en contacto con la suciedad.

Limpia toda la casa con la aspiradora más ligera de AEG

aspiradora aeg.jpg AEG

La aspiradora sin cable Serie 5000 de AEG es una de las más cómodas para el día a día. Como no depende de un cable ni de enchufes, puedes moverte de una habitación a otra fácilmente, incluso subirla por las escaleras, porque es muy cómoda, manejable y no pesa nada. Además, tiene 50 minutos de autonomía, suficientes para limpiar tu casa varias veces.

Incluye tres velocidades y varios modos de uso según la potencia. También el cepillo MultiFloor, que trabaja sobre suelos duros y alfombras, por lo que es muy práctico para no tener que cambiar de aparato en ningún momento.

Cómo aprovechar las ofertas Back to School de AEG

Las ofertas de vuelta al cole de AEG están disponibles en su tienda online sin que tengas que hacer nada. Los descuentos de hasta el 50% están aplicados directamente en los productos rebajados, y solo tienes que añadirlos al carrito antes de que se agoten o que desaparezca la oferta. Además, revisa su tienda online a menudo, porque hay ofertas flash que se suman nuevas todos los días.

Eso sí, hay una manera más de ahorrar. Con el cupón descuento 10DESCAEG te puedes ahorrar un 10% extra en toda la web, acumulable a los productos en oferta. Aplícalo en el carrito antes de hacer el pago.

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No vas a encontrar una aspiradora más cómoda, ligera ni más barata, porque esta no pasa de los 100€ con las ofertas de vuelta al cole y el cupón 10DESCAEG. ¡Aplícalo y llévatela al precio más bajo posible!

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