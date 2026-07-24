¿Qué almohada comprar este 2026?
La almohada es uno de los elementos más importantes para disfrutar de un sueño de calidad y descansar bien, por eso, elegir una requiere comparar muchos aspectos.
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Dormir bien depende de muchas cosas, pero pocas son tan importantes como la almohada. Elegir el modelo adecuado no solo influye en la comodidad, sino también en la postura que mantenemos durante el descanso y en cómo nos despertamos cada mañana. Una almohada demasiado alta, demasiado blanda o poco transpirable puede afectar a la calidad del sueño. Por contra, una opción adaptada a nuestras necesidades puede marcar una gran diferencia. Y es que no todas las almohadas son recomendables para todas las personas.
En 2026 encontramos propuestas para todo tipo de personas, desde almohadas viscoelásticas con gel refrescante hasta modelos ergonómicos cervicales y tejidos termorreguladores especialmente diseñados para quienes pasan calor al dormir. Entre todas ellas, nosotros hemos seleccionado las mejores realizando una comparativa basada en la comodidad, la adaptabilidad, la ergonomía, los materiales, la durabilidad y la relación calidad-precio de los modelos más destacados del mercado.
Tabla comparativa de las mejores almohadas
|Almohada
|Material
|Firmeza
|Altura
|Lavable
|Punto fuerte
|Precio orientativo
|Duca (Kave Home)
|10% plumón y 90% pluma
|Media
|Media
|Sí (seguir las indicaciones del fabricante)
|Su tacto mullido y su gran adaptabilidad.
|30€
|Aznarina (Colchones Aznar)
|100% fibra hueca cardada y siliconada
|Media
|18 cm
|Sí, a máquina (máximo 40 ºC)
|Alta recuperación y excelente ventilación interior.
|Entre 17 y 19€
|MEMORY GEL (Pikolin)
|Viscoelástica con partículas de gel
|Media
|Media
|Sí, funda lavable
|Adaptabilidad y sensación de frescor durante el descanso.
|Desde 39,92€
|SKOGSFRÄKEN (IKEA)
|Fibras huecas de poliéster reciclado con tejido de lyocell y poliéster
|Media-suave
|Alta
|Sí, a 60 ºC
|Gran transpirabilidad y fácil mantenimiento.
|15€
|Skin+ (Flex)
|Fibra hueca siliconada reciclada con tejido Skin+ con microcápsulas antioxidantes
|Media
|Media
|Sí, a 30 ºC
|Su tecnología Skin+ ayuda a cuidar la piel durante el descanso.
|Entre 56 y 70€
|Fiber Antialérgica
|100% fibra hueca con tejido 50% algodón y 50% poliéster
|Media
|18,5 cm
|Sí, funda y almohada lavables a 40 ºC
|Protección antialérgica y gran transpirabilidad.
|Entre 11,50 y 12,10€
|Viscosense
|Núcleo viscoelástico con funda extra suave de tacto seda
|Firme
|Media
|Sí, funda desenfundable y lavable
|Excelente adaptación cervical con un soporte firme y confortable.
|Entre 40 y 90€
|Microfibra Elite (Emma)
|Microfibra con tecnología Emma AirGrid® y gel TPE
|Media-blanda
|Ajustable mediante capas desmontables
|Sí, funda extraíble y componentes desmontables
|Su excelente transpirabilidad y posibilidad de personalizar la altura.
|Entre 70 y 120€
|TEMPUR® Symphony
|Viscoelástica TEMPUR®
|Alta
|12,5 cm
|Sí, funda extraíble y lavable
|Diseño ergonómico 2 en 1 para dormir boca arriba o de lado.
|120€
|Duvet (150 x 40 cm)
|90 % plumas de pato y 10 % plumón con funda 100 % algodón jacquard
|Media-suave
|12 cm
|Sí
|Su gran transpirabilidad y la acogida suave propia del plumón natural.
|45€
Duca de Kave Home: una almohada suave y envolvente para un descanso natural
La almohada Duca, con la que abrimos este listado, apuesta por el confort clásico de las almohadas de pluma. Su combinación de un 10% de plumón y un 90% de pluma proporciona una sensación mullida y agradable, ideal para quienes buscan una acogida suave sin renunciar al soporte. Además, está fabricada en España.
Puntos clave
- Firmeza media y altura media
- Tacto suave y adaptable
- Fabricada con relleno natural de plumón y pluma
- Medidas de 70 x 40 cm
Perfil de usuario:
Es especialmente recomendable para quienes prefieren dormir de lado o boca arriba con almohadas flexibles y envolventes.
Almohada Aznarina: una opción higiénica, fresca y cómoda
Cupón de descuento (-3%): AZNAR-ESPANOL
La almohada Aznarina merece formar parte de nuestra guía de compra por ofrecer un descanso confortable a un precio asequible. Su núcleo de fibra hueca cardada y siliconada favorece la circulación del aire, proporcionando una agradable sensación de frescor durante toda la noche. Además, su firmeza media la convierte en una alternativa versátil para quienes cambian de postura al dormir.
Perfil de usuario
- Personas que duermen boca arriba.
- Quienes buscan una almohada fresca y transpirable.
- Usuarios con sensibilidad a determinados materiales naturales.
Puntos destacados
- Totalmente lavable a máquina.
- Funda desenfundable con cremallera.
- Núcleo de alta recuperación y gran volumen.
MEMORY GEL de Pikolin: frescor y adaptabilidad para cualquier postura
Cupón de descuento (10%): NMM10
La almohada MEMORY GEL aúna las propiedades de la viscoelástica con partículas de gel para ofrecer un descanso confortable y fresco durante toda la noche. Su firmeza media permite una correcta alineación cervical y se adapta fácilmente a quienes cambian de postura al dormir.
Características principales:
- Sensación refrescante gracias al gel.
- Firmeza media y gran adaptabilidad.
- Hipoalergénica y transpirable.
- Favorece una correcta alineación de cuello y columna.
Está especialmente indicada para quienes buscan una almohada cómoda y versátil para el uso diario.
SKOGSFRÄKEN de IKEA: una almohada fresca y asequible
La SKOGSFRÄKEN es una de esas almohadas ideales para quienes buscan comodidad sin gastar demasiado. Su relleno mullido de fibras huecas proporciona una acogida agradable, mientras que el tejido de lyocell ayuda a absorber la humedad y favorece la ventilación durante el descanso. Además, su altura la hace especialmente recomendable para quienes duermen boca arriba o de lado.
Lo que más nos gusta
- Lavable a 60 ºC.
- Materiales reciclados y transpirables.
- Buena relación calidad-precio.
- Ideal para un uso frecuente.
Una opción sencilla, cómoda y económica para el día a día.
Skin+ de Flex: una almohada que cuida tu descanso y también tu piel
La Skin+ de Flex va un paso más allá de las almohadas tradicionales gracias a su innovadora tecnología con microcápsulas antioxidantes. Estas se activan con el movimiento durante el sueño y liberan carotenoides de forma progresiva, contribuyendo a mantener la piel hidratada y protegida frente al estrés oxidativo.
Puntos destacados
- Tecnología Skin+ con activos antioxidantes.
- Firmeza media para dormir de lado o boca arriba.
- Relleno reciclado con gran capacidad de recuperación.
- Materiales suaves y transpirables.
Almohada Fiber Antialérgica: económica, higiénica y cómoda
Cupón de descuento (-3%): AZNAR-ESPANOL
Por su lado, la almohada Fiber es una alternativa asequible para quienes buscan un descanso cómodo y fácil de mantener. Su núcleo de fibra hueca con multicanales favorece la circulación del aire, mientras que sus propiedades antialérgicas ayudan a proteger frente a ácaros, bacterias, hongos y malos olores.
Ideal para
- Dormir boca arriba
- Personas que cambian de postura durante la noche
- Quienes buscan una almohada económica y lavable
Lo importante:
- Firmeza media
- Buena recuperación tras el uso
- Totalmente lavable a máquina
Almohada Viscosense: firmeza y adaptación para un descanso más reparador
La almohada Viscosense, por su parte, es perfecta para quienes necesitan soporte cervical y comodidad. Su núcleo viscoelástico se adapta progresivamente a la forma de la cabeza y el cuello, favoreciendo una postura adecuada durante el descanso. Además, incorpora una funda extra suave de tacto seda que aporta una agradable sensación de confort desde el primer momento.
Lo mejor de este modelo
- Soporte firme y ergonómico
- Funda desenfundable y lavable
- Materiales certificados y respetuosos con las pieles sensibles
- Fabricada en España
Almohada Microfibra Elite de Emma: frescor y comodidad totalmente personalizables
Cupón de descuento (10%): ELESPANOL
La almohada Microfibra Elite es suave, fresca y adaptable. Gracias a la tecnología Emma AirGrid®, favorece la circulación del aire y ayuda a disipar el calor y la humedad durante la noche. Además, incorpora capas desmontables de microfibra que permiten ajustar tanto la altura como la sensación de acogida según las preferencias de cada usuario.
Sus puntos fuertes
- Altura regulable
- Buena termorregulación
- Alivio de la presión cervical
- Tacto mullido y confortable
TEMPUR® Symphony: dos almohadas en una para un descanso ergonómico
La TEMPUR® Symphony destaca por su original diseño de doble cara, pensado para adaptarse a distintas posturas durante el sueño. Mientras uno de sus lados ofrece un apoyo perfecto para dormir de lado, el otro incorpora una forma arqueada que favorece la alineación cervical al descansar boca arriba. Además, el material TEMPUR® alivia la presión de forma progresiva y proporciona una agradable sensación de ingravidez.
- Diseño ergonómico 2 en 1
- Firmeza alta y excelente soporte cervical
- Altura de 12,5 cm
- Gran adaptabilidad al cuello y los hombros
Es una opción especialmente recomendable para quienes alternan posturas al dormir y buscan una almohada de calidad.
Duvet: el confort envolvente del plumón natural para dormir mejor
Para acabar, queremos hablarte de la almohada Duvet, ideal para ti si quieres materiales naturales que te ofrezcan una agradable sensación de suavidad. Su relleno de plumas y plumón de pato se adapta delicadamente a la forma de la cabeza y el cuello, favoreciendo un descanso confortable y fresco durante toda la noche.
Lo que más nos gusta
- Excelente ventilación natural.
- Tratamientos antiácaros, antibacterianos y antimoho.
- Tacto suave y agradable.
- Acabado premium en algodón jacquard.
¿Qué almohada comprar?
Mejor almohada cervical
TEMPUR® Symphony, Viscosense o MEMORY GEL de Pikolin.
Mejor almohada viscoelástica
TEMPUR® Symphony, MEMORY GEL de Pikolin o Viscosense.
Mejor almohada de fibra
Aznarina, Skin+ de Flex o Fiber Antialérgica.
Mejor almohada de plumón
Duca, de Kave Home, o Duvet.
Mejor calidad-precio
Aznarina, SKOGSFRÄKEN de IKEA o Fiber Antialérgica.
Mejor para dormir de lado
TEMPUR® Symphony, Microfibra Elite de Emma o Viscosense.
Mejor para dormir boca arriba
MEMORY GEL de Pikolin, Duca o TEMPUR® Symphony.
Mejor para personas calurosas
Microfibra Elite de Emma, MEMORY GEL de Pikolin o SKOGSFRÄKEN de IKEA.
Mejor opción premium
TEMPUR® Symphony, Microfibra Elite de Emma o Skin+ de Flex
Qué tener en cuenta antes de comprar una almohada
El material es uno de los factores más importantes a la hora de elegir una almohada. Las viscoelásticas ofrecen una gran adaptación cervical, las de fibra destacan por su ligereza y transpirabilidad, mientras que las de plumón aportan una acogida especialmente mullida. También conviene valorar la firmeza y la altura en función de la postura al dormir, ya que no todas las almohadas son igual de adecuadas para dormir boca arriba, de lado o boca abajo.
La transpirabilidad y el mantenimiento son otros aspectos clave. Los materiales frescos o con tecnologías específicas ayudan a regular mejor la temperatura durante la noche, mientras que las fundas desenfundables y lavables facilitan su limpieza. Por último, el presupuesto es otra cosa a valorar.
Preguntas frecuentes sobre la compra de una almohada
¿Cuál es la mejor almohada para dormir?
No existe una única respuesta, ya que dependerá de la postura al dormir y de las preferencias personales. Las almohadas viscoelásticas suelen destacar por su adaptación, mientras que las de fibra o plumón son ideales para quienes buscan una sensación más suave y transpirable.
¿Qué tipo de almohada recomiendan los fisioterapeutas?
Generalmente, se recomiendan almohadas que mantengan una correcta alineación entre cuello, hombros y columna vertebral. Los modelos cervicales y viscoelásticos suelen ser algunas de las opciones más valoradas.
¿Qué almohada es mejor para el dolor cervical?
Las almohadas con un buen soporte cervical, como las viscoelásticas ergonómicas o las diseñadas específicamente para dormir boca arriba o de lado, pueden ayudar a reducir las molestias y mejorar la calidad del descanso.
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