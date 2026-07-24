¿Qué almohada comprar este 2026?

Dormir bien depende de muchas cosas, pero pocas son tan importantes como la almohada. Elegir el modelo adecuado no solo influye en la comodidad, sino también en la postura que mantenemos durante el descanso y en cómo nos despertamos cada mañana. Una almohada demasiado alta, demasiado blanda o poco transpirable puede afectar a la calidad del sueño. Por contra, una opción adaptada a nuestras necesidades puede marcar una gran diferencia. Y es que no todas las almohadas son recomendables para todas las personas.

En 2026 encontramos propuestas para todo tipo de personas, desde almohadas viscoelásticas con gel refrescante hasta modelos ergonómicos cervicales y tejidos termorreguladores especialmente diseñados para quienes pasan calor al dormir. Entre todas ellas, nosotros hemos seleccionado las mejores realizando una comparativa basada en la comodidad, la adaptabilidad, la ergonomía, los materiales, la durabilidad y la relación calidad-precio de los modelos más destacados del mercado.

Tabla comparativa de las mejores almohadas

Almohada Material Firmeza Altura Lavable Punto fuerte Precio orientativo Duca (Kave Home) 10% plumón y 90% pluma Media Media Sí (seguir las indicaciones del fabricante) Su tacto mullido y su gran adaptabilidad. 30€ Aznarina (Colchones Aznar) 100% fibra hueca cardada y siliconada Media 18 cm Sí, a máquina (máximo 40 ºC) Alta recuperación y excelente ventilación interior. Entre 17 y 19€ MEMORY GEL (Pikolin) Viscoelástica con partículas de gel Media Media Sí, funda lavable Adaptabilidad y sensación de frescor durante el descanso. Desde 39,92€ SKOGSFRÄKEN (IKEA) Fibras huecas de poliéster reciclado con tejido de lyocell y poliéster Media-suave Alta Sí, a 60 ºC Gran transpirabilidad y fácil mantenimiento. 15€ Skin+ (Flex) Fibra hueca siliconada reciclada con tejido Skin+ con microcápsulas antioxidantes Media Media Sí, a 30 ºC Su tecnología Skin+ ayuda a cuidar la piel durante el descanso. Entre 56 y 70€ Fiber Antialérgica 100% fibra hueca con tejido 50% algodón y 50% poliéster Media 18,5 cm Sí, funda y almohada lavables a 40 ºC Protección antialérgica y gran transpirabilidad. Entre 11,50 y 12,10€ Viscosense Núcleo viscoelástico con funda extra suave de tacto seda Firme Media Sí, funda desenfundable y lavable Excelente adaptación cervical con un soporte firme y confortable. Entre 40 y 90€ Microfibra Elite (Emma) Microfibra con tecnología Emma AirGrid® y gel TPE Media-blanda Ajustable mediante capas desmontables Sí, funda extraíble y componentes desmontables Su excelente transpirabilidad y posibilidad de personalizar la altura. Entre 70 y 120€ TEMPUR® Symphony Viscoelástica TEMPUR® Alta 12,5 cm Sí, funda extraíble y lavable Diseño ergonómico 2 en 1 para dormir boca arriba o de lado. 120€ Duvet (150 x 40 cm) 90 % plumas de pato y 10 % plumón con funda 100 % algodón jacquard Media-suave 12 cm Sí Su gran transpirabilidad y la acogida suave propia del plumón natural. 45€

Duca de Kave Home: una almohada suave y envolvente para un descanso natural

Duca de Kave Home Kave Home

La almohada Duca, con la que abrimos este listado, apuesta por el confort clásico de las almohadas de pluma. Su combinación de un 10% de plumón y un 90% de pluma proporciona una sensación mullida y agradable, ideal para quienes buscan una acogida suave sin renunciar al soporte. Además, está fabricada en España.

Puntos clave

Firmeza media y altura media

Tacto suave y adaptable

Fabricada con relleno natural de plumón y pluma

Medidas de 70 x 40 cm

Perfil de usuario:

Es especialmente recomendable para quienes prefieren dormir de lado o boca arriba con almohadas flexibles y envolventes.

Almohada Aznarina: una opción higiénica, fresca y cómoda

Almohada Aznarina Colchones Aznar

Cupón de descuento (-3%): AZNAR-ESPANOL

La almohada Aznarina merece formar parte de nuestra guía de compra por ofrecer un descanso confortable a un precio asequible. Su núcleo de fibra hueca cardada y siliconada favorece la circulación del aire, proporcionando una agradable sensación de frescor durante toda la noche. Además, su firmeza media la convierte en una alternativa versátil para quienes cambian de postura al dormir.

Perfil de usuario

Personas que duermen boca arriba.

Quienes buscan una almohada fresca y transpirable.

Usuarios con sensibilidad a determinados materiales naturales.

Puntos destacados

Totalmente lavable a máquina.

Funda desenfundable con cremallera.

Núcleo de alta recuperación y gran volumen.

MEMORY GEL de Pikolin: frescor y adaptabilidad para cualquier postura

MEMORY GEL de Pikolin Pikolin

Cupón de descuento (10%): NMM10

La almohada MEMORY GEL aúna las propiedades de la viscoelástica con partículas de gel para ofrecer un descanso confortable y fresco durante toda la noche. Su firmeza media permite una correcta alineación cervical y se adapta fácilmente a quienes cambian de postura al dormir.

Características principales:

Sensación refrescante gracias al gel.

Firmeza media y gran adaptabilidad.

Hipoalergénica y transpirable.

Favorece una correcta alineación de cuello y columna.

Está especialmente indicada para quienes buscan una almohada cómoda y versátil para el uso diario.

SKOGSFRÄKEN de IKEA: una almohada fresca y asequible

SKOGSFRÄKEN de IKEA IKEA

La SKOGSFRÄKEN es una de esas almohadas ideales para quienes buscan comodidad sin gastar demasiado. Su relleno mullido de fibras huecas proporciona una acogida agradable, mientras que el tejido de lyocell ayuda a absorber la humedad y favorece la ventilación durante el descanso. Además, su altura la hace especialmente recomendable para quienes duermen boca arriba o de lado.

Lo que más nos gusta

Lavable a 60 ºC.

Materiales reciclados y transpirables.

Buena relación calidad-precio.

Ideal para un uso frecuente.

Una opción sencilla, cómoda y económica para el día a día.

Skin+ de Flex: una almohada que cuida tu descanso y también tu piel

Skin+ de Flex Flex

La Skin+ de Flex va un paso más allá de las almohadas tradicionales gracias a su innovadora tecnología con microcápsulas antioxidantes. Estas se activan con el movimiento durante el sueño y liberan carotenoides de forma progresiva, contribuyendo a mantener la piel hidratada y protegida frente al estrés oxidativo.

Puntos destacados

Tecnología Skin+ con activos antioxidantes.

Firmeza media para dormir de lado o boca arriba.

Relleno reciclado con gran capacidad de recuperación.

Materiales suaves y transpirables.

Almohada Fiber Antialérgica: económica, higiénica y cómoda

Almohada Fiber Antialérgica Colchones Aznar

Cupón de descuento (-3%): AZNAR-ESPANOL

Por su lado, la almohada Fiber es una alternativa asequible para quienes buscan un descanso cómodo y fácil de mantener. Su núcleo de fibra hueca con multicanales favorece la circulación del aire, mientras que sus propiedades antialérgicas ayudan a proteger frente a ácaros, bacterias, hongos y malos olores.

Ideal para

Dormir boca arriba

Personas que cambian de postura durante la noche

Quienes buscan una almohada económica y lavable

Lo importante:

Firmeza media

Buena recuperación tras el uso

Totalmente lavable a máquina

Almohada Viscosense: firmeza y adaptación para un descanso más reparador

Almohada Viscosense Factory colchón

La almohada Viscosense, por su parte, es perfecta para quienes necesitan soporte cervical y comodidad. Su núcleo viscoelástico se adapta progresivamente a la forma de la cabeza y el cuello, favoreciendo una postura adecuada durante el descanso. Además, incorpora una funda extra suave de tacto seda que aporta una agradable sensación de confort desde el primer momento.

Lo mejor de este modelo

Soporte firme y ergonómico

Funda desenfundable y lavable

Materiales certificados y respetuosos con las pieles sensibles

Fabricada en España

Almohada Microfibra Elite de Emma: frescor y comodidad totalmente personalizables

Almohada Microfibra Elite de Emma Emma

Cupón de descuento (10%): ELESPANOL

La almohada Microfibra Elite es suave, fresca y adaptable. Gracias a la tecnología Emma AirGrid®, favorece la circulación del aire y ayuda a disipar el calor y la humedad durante la noche. Además, incorpora capas desmontables de microfibra que permiten ajustar tanto la altura como la sensación de acogida según las preferencias de cada usuario.

Sus puntos fuertes

Altura regulable

Buena termorregulación

Alivio de la presión cervical

Tacto mullido y confortable

TEMPUR® Symphony: dos almohadas en una para un descanso ergonómico

TEMPUR® Symphony TEMPUR®

La TEMPUR® Symphony destaca por su original diseño de doble cara, pensado para adaptarse a distintas posturas durante el sueño. Mientras uno de sus lados ofrece un apoyo perfecto para dormir de lado, el otro incorpora una forma arqueada que favorece la alineación cervical al descansar boca arriba. Además, el material TEMPUR® alivia la presión de forma progresiva y proporciona una agradable sensación de ingravidez.

Diseño ergonómico 2 en 1

Firmeza alta y excelente soporte cervical

Altura de 12,5 cm

Gran adaptabilidad al cuello y los hombros

Es una opción especialmente recomendable para quienes alternan posturas al dormir y buscan una almohada de calidad.

Duvet: el confort envolvente del plumón natural para dormir mejor

Duvet Maisons du Monde

Para acabar, queremos hablarte de la almohada Duvet, ideal para ti si quieres materiales naturales que te ofrezcan una agradable sensación de suavidad. Su relleno de plumas y plumón de pato se adapta delicadamente a la forma de la cabeza y el cuello, favoreciendo un descanso confortable y fresco durante toda la noche.

Lo que más nos gusta

Excelente ventilación natural.

Tratamientos antiácaros, antibacterianos y antimoho.

Tacto suave y agradable.

Acabado premium en algodón jacquard.

¿Qué almohada comprar?

Mejor almohada cervical

TEMPUR® Symphony, Viscosense o MEMORY GEL de Pikolin.

Mejor almohada viscoelástica

TEMPUR® Symphony, MEMORY GEL de Pikolin o Viscosense.

Mejor almohada de fibra

Aznarina, Skin+ de Flex o Fiber Antialérgica.

Mejor almohada de plumón

Duca, de Kave Home, o Duvet.

Mejor calidad-precio

Aznarina, SKOGSFRÄKEN de IKEA o Fiber Antialérgica.

Mejor para dormir de lado

TEMPUR® Symphony, Microfibra Elite de Emma o Viscosense.

Mejor para dormir boca arriba

MEMORY GEL de Pikolin, Duca o TEMPUR® Symphony.

Mejor para personas calurosas

Microfibra Elite de Emma, MEMORY GEL de Pikolin o SKOGSFRÄKEN de IKEA.

Mejor opción premium

TEMPUR® Symphony, Microfibra Elite de Emma o Skin+ de Flex

Qué tener en cuenta antes de comprar una almohada

El material es uno de los factores más importantes a la hora de elegir una almohada. Las viscoelásticas ofrecen una gran adaptación cervical, las de fibra destacan por su ligereza y transpirabilidad, mientras que las de plumón aportan una acogida especialmente mullida. También conviene valorar la firmeza y la altura en función de la postura al dormir, ya que no todas las almohadas son igual de adecuadas para dormir boca arriba, de lado o boca abajo.

La transpirabilidad y el mantenimiento son otros aspectos clave. Los materiales frescos o con tecnologías específicas ayudan a regular mejor la temperatura durante la noche, mientras que las fundas desenfundables y lavables facilitan su limpieza. Por último, el presupuesto es otra cosa a valorar.

Preguntas frecuentes sobre la compra de una almohada

¿Cuál es la mejor almohada para dormir?

No existe una única respuesta, ya que dependerá de la postura al dormir y de las preferencias personales. Las almohadas viscoelásticas suelen destacar por su adaptación, mientras que las de fibra o plumón son ideales para quienes buscan una sensación más suave y transpirable.

¿Qué tipo de almohada recomiendan los fisioterapeutas?

Generalmente, se recomiendan almohadas que mantengan una correcta alineación entre cuello, hombros y columna vertebral. Los modelos cervicales y viscoelásticos suelen ser algunas de las opciones más valoradas.

¿Qué almohada es mejor para el dolor cervical?

Las almohadas con un buen soporte cervical, como las viscoelásticas ergonómicas o las diseñadas específicamente para dormir boca arriba o de lado, pueden ayudar a reducir las molestias y mejorar la calidad del descanso.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.