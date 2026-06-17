El accesorio que tienes que llevar en tu coche si viajas este verano (y no es la baliza V16)

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¿Vas a viajar por carretera este verano? Este fin de semana será el primero de la temporada estival y también de millones de desplazamientos que se producirán en los próximos tres meses en las carreteras españolas. Antes de salir de viaje, los expertos recomiendan revisar los neumáticos, niveles y tener la documentación en regla. Y no viene mal llevar en el maletero un arrancador de coches.

Si el frío reduce la eficiencia de la batería de un coche, el calor acelera el desgaste interno y puede agravar problemas que ya existían, aunque no hubieran dado señales evidentes hasta ahora. Y no querrás quedarte tirado de camino a tu destino de vacaciones ni de vuelta a casa. Por eso, lo mejor que puedes hacer es comprar ahora el arrancador de coches portátil de EAFC, rebajado a menos de 30€ en la Promo de Mitad de Año de AliExpress. De hecho, debería formar parte del equipamiento básico de un coche por lo útil que es en cualquier circunstancia.

Razones para tener este arrancador de coches

Potencia máxima de 5.000 A para arrancar vehículos con la batería descargada en poco tiempo.

Función 4 en 1: arrancador, compresor de aire, batería externa y linterna LED.

Compresor integrado de hasta 150 PSI para inflar neumáticos.

Compatible con motores de gasolina de hasta 4.0 litros y diésel de hasta 2.0 litros (la inmensa mayoría de vehículos actuales).

Tamaño portátil para guardarlo en cualquier rincón.

Viaja tranquilo este verano con este dispositivo en oferta

Arrancador de coches portátil de EAFC

El arrancador de coches portátil de EAFC es un dispositivo que te va a salvar si un día el coche no arranca por culpa de la batería. Aunque pensamos que lo habitual es sufrir este problema en invierno, el calor también es un gran enemigo de este elemento de tu vehículo. Y la ventaja es que, en este caso, es un dispositivo multifunción que te sirve para otras cosas.

Por ejemplo, si te salta en el cuadro un mensaje indicando que uno de los neumáticos ha perdido presión, puedes utilizar el compresor de aire para recuperar los niveles de presión adecuados. Lo mismo con la batería externa integrada, para cargar cualquier dispositivo en caso de emergencia, y la linterna LED.

Preguntas frecuentes

¿Puede arrancar un coche con la batería completamente descargada?

Sí, gracias a la corriente máxima de 5.000 amperios puede arrancar vehículos cuya batería ya no tiene capacidad de poner en marcha el motor.

¿Sirve para cualquier tipo de coche?

Es compatible con vehículos de gasolina de hasta 4.0 litros y motores diésel de hasta 2.0 litros. Comprueba si es apto para tu coche, pero este rango cubre a la mayoría de turismos modernos.

¿También puede inflar los neumáticos?

Sí, porque incluye un compresor de aire con una presión máxima de 150 PSI para inflar neumáticos o corregir cualquier pequeña pérdida de presión.

¿Ocupa mucho espacio en el coche?

No, porque tiene un formatoportátil para guardarlo en el maletero, en la guantera o en algún compartimento interior.

Si vas a viajar este verano en coche, asegúrate de llevar este arrancador de batería para tener unas vacaciones tranquilas y tener margen de reacción si ocurre un imprevisto. ¡Cuesta menos de 30€ en AliExpress!

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