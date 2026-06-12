Sonido potente en formato mini: así es el altavoz Bluetooth que se cuela en todos tus planes de verano

¿Te imaginas un verano sin música? Si eres de los que asocia una banda sonora a cada uno de los veranos de su vida, este año no puede ser menos. Así que necesitas un buen altavoz Bluetooth para irte a la playa, a la piscina, hacer deporte al aire libre o poner música a todo volumen en tu habitación mientras te arreglas.

De hecho, hay dispositivos muy compactos que caben en cualquier bolsillo y son resistentes al agua, así que son 100% seguros para utilizar en todos tus planes al aire libre. Como el altavoz Bluetooth JBL Go 4, ahora rebajado a menos de 40€ en AliExpress solo por tiempo limitado. ¿Te animas a probarlo?

¿Por qué te lo recomendamos?

Sonido JBL Pro con graves reforzados que llenan cualquier espacio.

Hasta 9 horas de autonomía combinada con su modo Playtime Boost.

Diseño ultracompacto que cabe en la mano o en cualquier bolsillo.

Certificación IP67 para usarlo en la playa o en la piscina.

Un altavoz que te sigue el ritmo en todos tus planes

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El altavoz Bluetooth JBL Go 4 tiene un diseño compacto y ese es su punto fuerte, lo que te permitirá llevarlo siempre contigo. Y responde con una mejor calidad de sonido de lo que te imaginas. Para empezar, tiene 7 horas de autonomía, a lo que tenemos que sumarle 2 horas extra gracias al modo de optimización de energía.

Otro de sus puntos fuertes es la certificación IP67, que lo hace 100% resistente al agua, a la lluvia, al polvo y a la arena. No importa si se moja o se mancha, porque sigue funcionando. Y desde la app de JBL podrás elegir el modo de sonido más adecuado según el ambiente y el tipo de música.

Opiniones del altavoz JBL Go 4

"Suena genial. A un volumen de 40/50% te dura más de 8 horas".

"Para lo pequeño que es, me ha impresionado su calidad en bajos y agudos. Algunas canciones suenan mucho mejor y más nítidas que en otros altavoces".

"El altavoz suena genial e incluso con la app se puede personalizar el sonido (ecualizador)".

No vas a encontrar un altavoz Bluetooth con mejor calidad de sonido ni un mejor precio, así que aprovecha que el JBL Go 4 acaba de bajar de precio a menos de 40€ en AliExpress. ¡Una ganga!

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