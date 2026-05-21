AEG rebaja a menos de 200€ su freidora de aire dual XXL más vendida: ¡prepara dos recetas a la vez!

Primero llegaron las freidoras de aire convencionales, y después el mercado ha evolucionado hasta la freidora de aire dual, con dos cajones independientes para preparar dos recetas al mismo tiempo, con temperaturas y programas distintos, y sin mezclar los sabores. ¿Imaginas todo el partido que le puedes sacar?

Es la manera de preparar dos recetas en casa a la vez, más raciones de un mismo plato e incluso un primero y su guarnición. Sin consumir el doble de energía, sin tardar más y sin manchar el doble. Y es posible gracias a dispositivos como la freidora de aire dual Serie 8000 de AEG, la más vendida de AEG y ahora rebajada a menos de 200€ en sus ofertas de mayo.

Ventajas de tener en casa una freidora de aire dual AEG

Los dos cajones independientes de 4 y 7 litros son perfectos para cocinar dos recetas a la vez sin mezclar sabores.

Capacidad total de 11 litros, ideal para familias o para preparar varias raciones a la vez.

La función SyncFinish sincroniza las dos cestas para que las dos recetas terminen a la vez.

2700 W de potencia para cocinar más rápido y con un resultado uniforme.

Cocina más cantidad en menos tiempo con esta freidora de aire rebajada

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La freidora de aire dual Serie 8000 de AEG es para ti si usas este dispositivo a diario (o casi), porque le vas a sacar muchísimo partido. Tiene una doble cesta independiente que te permite configurar distintas temperaturas entre 60ºC y 200ºC, según el alimento, y olvidarte de que una receta se enfríe mientras la otra termina de cocinarse.

También es práctica si quieres preparar recetas más ligeras y con menos aceite ahora que llega el buen tiempo, porque funciona con tecnología de circulación de aire caliente para conseguir un acabado crujiente por fuera, dorado y muy jugoso por dentro. ¡Y con una capacidad XXL en vertical que ocupa poco espacio en la encimera!

¿Necesitas una freidora de aire dual en casa?

Depende de cómo cocines y de cuántas personas seáis en casa. Si vives solo o en pareja y no utilizas demasiado la air fryer, quizá no te compensa mucho. En cambio, tiene sentido si:

Sois 4 personas o más en casa y utilizáis mucho la freidora para las comidas y cenas.

Haces batch cooking varios días a la semana y quieres ahorrar tiempo.

Te viene bien la función dual para cocinar dos recetas pequeñas a la vez (o una principal y su guarnición).

La freidora de aire dual Serie 8000 de AEG es una muy buena inversión y una de las mejores air fryers con cesta doble del mercado. Si la quieres, aprovecha las ofertas de mayo de AEG para conseguirla al mejor precio posible.

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