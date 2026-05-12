Más espacio y menos aceite: así son los nuevos hornos Balay con Air Fry

Los nuevos hornos con función freidora de aire de Balay son una solución cómoda para cocinar con menos aceite sin ocupar más espacio de la cuenta.

La freidora de aire es el pequeño electrodoméstico más nuevo que tenemos en la cocina y el que ha cambiado por completo la manera de preparar muchas recetas. Empezaron siendo pequeños dispositivos con tecnología de circulación de aire caliente para cocinar sin aceite y conseguir un resultado crujiente por fuera y jugoso por dentro. Y en poco tiempo han evolucionado con nuevas tecnologías, diseños duales y la última novedad del sector: hornos con función freidora de aire.

Si no quieres ocupar demasiado espacio en la cocina, la nueva gama de hornos Balay con función freidora de aire es para ti y durante la semana de internet puedes conseguirlos con un 10% de descuento. Es la novedad presente en todos sus modelos con Control Deslizante y Control Táctil, y la manera más cómoda de ahorrar en todos los sentidos (espacio, tiempo y dinero). Los hornosBalay ya incorporan modos de calentamiento y programas automáticos, y ahora se suma la función freidora de aire para cocinar recetas más ligeras y saludables. ¿Te animas a descubrirlos?

Antes de pasar al listado de los hornos con función de freidora de aire de Balay tienes que conocer la promoción 'Balay te paga la electricidad'. Podrás conseguir hasta 105€ de reembolso en la compra de tu horno Balay.

Horno Balay freidora de aire

Aunque nos guste tener la cocina llena de electrodomésticos, no siempre es posible. Y este horno Balay con función freidora de aire es práctico, con unas dimensiones de 60 x 45 cm, para preparar patatas, verduras, pescado, empanadillas o aperitivos crujientes con muy poco aceite. Incluye una bandeja Air Fry multiperforada que hace posible la circulación del aire caliente para conseguir un acabado dorado y crujiente, sin tener que cambiar de aparato.

Una de las prioridades de Balay con este horno compacto es que la cocina diaria sea mucho más saludable y sencilla. Por eso, se suma la función AutoChef con 10 recetas para que el horno haga todo por ti y un sistema de aire caliente 3D que permite cocinar hasta tres recetas al mismo tiempo. Consigue un 5% de descuento en la Semana de Internet + 70€ de reembolso ¡Son todo ventajas!

Horno Balay freidora de aire

En esta ocasión te mostramos el horno Balay que conseguirá los mejores resultados según tus necesidades. Porque además de contar con función freidora de aire, también podrás elegir su función Vapor Plus.

Es decir, que conseguirás que platos como patatas, croquetas, verduras, salmón e incluso masas consigan un punto crujiente por fuera y muy jugoso por dentro. La bandeja Air Fry vuelve a ser la gran aliada de este horno con vapor pirolítico de Balay para repartir el aire caliente y evitar que los alimentos queden secos.

Es una opción interesante para quien utiliza el horno a diario, pues hay que añadir las 15 recetas automáticas AutoChef, el aire caliente 3D para cocinar varios platos a la vez y raíles totalmente extraíbles para que cocinar sea aún más cómodo. Y, por supuesto, con control deslizante táctil para ajustar cada programa con un solo dedo. Aprovecha su 10% de descuento en la Semana de Internet + 105€ de reembolso.

Horno Balay freidora de aire

Por último, este horno pirolítico de 60 x 60 cm Balay también es otro de los que incluye la función freidora de aire para cocinar más ligero y saludable con un acabado crujiente. Como en los modelos anteriores, incluye la bandeja Air Fry multiperforada y la tecnología de circulación de aire caliente. Es muy útil para aprovechar toda la capacidad del horno sin sumar otro electrodoméstico más a la cocina.

Además, es superfácil de usar: el control táctil y deslizante permite seleccionar la temperatura y los modos de uso con un solo dedo, mientras que AutoChef incorpora 10 recetas automáticas para hacer el proceso mucho más fácil. Y el sistema de aire caliente 3D Profesional distribuye tres flujos de calor independientes para cocinar varios platos a la vez sin mezclar olores ni sabores. Consigue este horno Balay con un 10% de descuento en la Semana de Internet + 80€ de reembolso.

Los hornos con freidora de aire son la última evolución de un sector que sigue creciendo a pasos agigantados, y que ahora hace más sencillo el día a día en la cocina. Si no quieres ocupar más espacio del necesario en casa y piensas también en ahorrar en el consumo de energía, los nuevos hornos con función freidora de aire de Balay son para ti. ¡La mejor manera de pasarte a una alimentación saludable!

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