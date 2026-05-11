Si vas a ir a la playa con niños este verano, tienes que fichar el último invento edición limitada de Ikea por menos de 16€

Si tienes hijos pequeños (sobrinos o nietos), sabes bien que ir a la playa con ellos es muy diferente a hacerlo con adultos. Y que seguramente termines llevando a la playa más cosas de las que te gustaría. Pero lo que no puede faltar este verano es el parasol tipo cortavientos STRANDÖN que ha lanzado Ikea en una edición especial y que además está rebajado a menos de 16€.

Se parece a una tienda de campaña, aunque con un diseño hecho para ir a la playa, resistente al viento e ideal para que los más pequeños jueguen o descansen protegidos del sol. Y también los mayores, porque tiene espacio de sobra. Además, se pliega en unos segundos para que sea más sencillo llevarlo a la playa.

Lo mejor de este parasol de Ikea

Incluye protección solar UPF 50+ que bloquea hasta el 98% de los rayos ultravioleta.

Estructura tipo cortavientos para tener un espacio más recogido en playa.

Tiene un diseño plegable con bolsa de transporte.

Bolsillos laterales rellenos de arena que fijan el parasol al suelo.

El tejido superior reduce la sensación de calor.

Este es el mejor accesorio para ir a la playa con niños este verano

Parasol tipo cortavientos STRANDÖN

Seguro que has visto en la playa accesorios parecidos al parasol tipo cortavientos STRANDÖN, porque te va a hacer la vida mucho más fácil en la playa. De hecho, ya es indispensable para muchos padres que van cargados con bolsas, juguetes, protección solar… Tiene una estructura muy ligera que se monta en cuestión de segundos y un tejido que filtra hasta el 98% de la radiación ultravioleta gracias al factor UPF 50+.

También juega a su favor un diseño hecho para aguantar los días de viento. Incluye laterales y puntos de fijación que puedes rellenar con arena para que se mantenga firme en la playa. Y también incluye bolsillos para guardar el móvil, las llaves o cualquier objeto de manera segura.

¿Por qué necesitas este parasol de Ikea?

Porque ir a la playa con niños no suele ser un plan tranquilo. Además, si lo haces en verano y en lugares con altas temperaturas, agradecerás tener un pequeño espacio de sombra y protegido de la arena. Este parasol de Ikea es mucho más cómodo que una sombrilla convencional.

Es lo que destacan algunas reseñas en la web de Ikea: "Es amplia, entran dos personas adultas y cuando hace viento es muy útil, porque no se mueve".

Si quieres este parasol en casa, aprovecha que ahora baja su precio a menos de 16€ solo por tiempo limitado. Además, es una edición limitada a buen precio en el outlet de Ikea.

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