¿Pensando ya en el verano? Este aire acondicionado split de Fujitsu rebajado enfría rápido y consume muy poco

Ahora que estamos a poco más de un mes de darle la bienvenida al verano, ¿te preguntas si merece la pena tener un aire acondicionado split en casa? Es la pregunta que muchos se hacen a las puertas del calor, y al final optan por un ventilador de pie o de techo que solo mueve el aire caliente.

Así que, si quieres estar fresquito en casa con un sistema que hace muy poco ruido y además es eficiente, tienes que fichar el aire acondicionado split Fujitsu Inverter. Es una opción con un consumo energético mínimo, ideal para espacios pequeños y medianos, y ahora con un descuento del 28% en El Corte Inglés.

Lo mejor del aire acondicionado split vs. otros sistemas

Tecnología Inverter que ajusta automáticamente la potencia para reducir el consumo energético.

Capacidad de refrigeración de 2150 frigorías, ideal para dormitorios, estudios y salones pequeños de hasta 21 m².

Wi-Fi integrado para controlar el aire desde el móvil.

Nivel sonoro de solo 47 dB para un funcionamiento más discreto.

Función frío y calor con cambio automático para usarlo durante todo el año.

El aire acondicionado split que gasta menos energía en casa es de Fujitsu

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El aire acondicionado split Fujitsu Inverter se encarga de ajustar el confort y la eficiencia sin complicarte demasiado la vida. No necesitas ajustar la temperatura ni encenderlo o apagarlo para ahorrar, pues la tecnología Inverter regula automáticamente la potencia según las necesidades del espacio para un ambiente más agradable y sin picos de consumo.

También tiene un modo sueño que adapta progresivamente la temperatura para favorecer el descanso y evitar cambios bruscos mientras duermes. Además, al tener Wi-Fi integrado, podrás ajustarlo a distancia, incluso poner la casa fresquita antes de que llegues.

Preguntas frecuentes sobre el aire acondicionado split

¿Qué ventajas tiene un aire acondicionado split frente a uno portátil?

Los modelos split normalmente enfrían más rápido, hacen menos ruido y consumen menos energía. No ocupan espacio en el suelo ni necesitan tubos visibles en las ventanas.

¿Para qué tamaño de habitación sirve este Fujitsu?

Está recomendado para espacios de hasta 21 m², como dormitorios, despachos o salones pequeños.

¿Un aire acondicionado Inverter consume mucho?

No necesariamente. La tecnologíaInverter ajusta la potencia según la temperatura necesaria, lo que ayuda a reducir el gasto eléctrico frente a sistemas tradicionales.

¿Se puede controlar desde el móvil?

Sí, incluye Wi-Fi para controlar temperatura, los modos de funcionamiento y programarlo desde el móvil.

¿También sirve como calefacción en invierno?

Sí. Tiene una función de bomba de calor con capacidad de calefacción de 2150 Kcal/h para utilizarlo durante todo el año.

Si quieres este aire acondicionado split de Fujitsu, aprovecha antes de que suban las temperaturas. Además, El Corte Inglés tiene un servicio de instalación y también retirada del antiguo gratis.

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