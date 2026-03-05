Adiós a las bombillas de toda la vida: estos son los beneficios de regular la intensidad a tu gusto

Las bombillas que siempre has tenido en casa ya han pasado a mejor vida. De hecho, la iluminación se ha convertido en los últimos años en una parte más (imprescindible, por cierto) del diseño de interiores, porque permite crear ambientes y adaptar la luz a cada momento del día. Lo que se lleva ahora en los hogares modernos son las bombillas LED inteligentes.

De apariencia, son iguales a las bombillas que siempre has tenido en casa, pero permiten regular la intensidad y cambiar la tonalidad según las necesidades de cada momento. Además, al ser inteligentes, permiten ahorrar energía. Como la bombilla LED inteligente TRÅDFRI de Ikea, que ahora está rebajada en su outlet un 25% y puede ser tuya por menos de 15€.

Puntos fuertes de esta bombilla LED inalámbrica de Ikea

470 lúmenes de potencia que equivalen a una bombilla incandescente de 40W con un consumo mucho más bajo.

3 tonalidades de blanco ajustables entre 2200K, 2700K y 4000K.

Regulación inalámbrica de intensidad sin instalación fija ni obras.

Hasta 25.000 horas de duración estimada.

Una luz más respetuosa y que reduce el consumo de energía

bombilla LED inteligente

La bombilla LED inteligente TRÅDFRI encaja muy bien en las necesidades de la mayoría de hogares. Tiene regulación inalámbrica para ajustar la intensidad sin tocar la instalación eléctrica, pues solo necesitas el mando compatible o integrarla en el ecosistema de la marca.

El vidrio esmerilado de la bombilla difumina la luz para evitar deslumbramientos, y encima también ahorrarás en la factura de la luz. Tiene un consumo en modo espera de solo 0,3W y una vida útil de unas 25.000 horas, que se traduce en bastantes años. En conclusión, una bombilla LED inteligente que genera menos residuos y con una inversión mínima que vas a amortizar en poquísimo tiempo.

¿Qué intensidad de luz elegir para cada momento del día?

Una de las ventajas de esta bombilla LED inteligente rebajada en el outlet de Ikea es que puedes jugar con las tres tonalidades de blanco según el momento.

Para trabajar, estudiar o cuando necesitas concentración, lo recomendable es el blanco frío de 4000K.

Para el día a día (limpiar la casa, cocinar), el blanco cálido de 2700K es perfecto para salones y dormitorios, porque no altera la percepción de los colores.

El tono más cálido de 2200K es más acogedor para el final del día, cenar o desconectar antes de dormir.

La iluminación es parte de la decoración en casa, así que se trata de adaptarla a tus necesidades y a tu estilo de vida. Esta bombilla LED inteligente rebajada en el outlet de Ikea no pasa de los 15€, y te va a permitir ahorrar hasta un 85% de energía en casa. ¡Chollazo!

