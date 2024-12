Amazon hunde el precio del termostato inteligente top ventas para ahorrar en calefacción este invierno

New Mall Media

¿Cuántas veces has pensado que la solución para ahorrar en calefacción durante el invierno es ponerla durante menos horas? Adoptar hábitos más sostenibles esta bien, pero la verdadera solución es instalar en casa un termostato inteligente que te ayude a optimizar el uso de la calefacción en función de las necesidades de tu casa y también de tus hábitos. Lo mismo que tú podrías hacer de forma manual, pero sin preocuparte por ello y automatizado.

Los termostatos inteligentes, como su propio nombre indica, incorporan Inteligencia Artificial que ajusta la temperatura de forma autónoma según tus rutinas diarias. Puedes controlarlo desde tu smartphone, incluso aunque no estés en casa, y también con tu voz desde tu asistente favorito. Además, una ventaja importante es que puedes apagar la calefacción si te la has dejado encendida o programarla a la hora que decidas. Y también son útiles a la hora de detectar si te has dejado alguna ventana abierta.

Por eso, este invierno necesitas en casa el termostato inteligente X de tadoº, sobre todo porque tiene un 50% de descuento solo si lo compras ahora. Aprovecha y ahórrate 100€ en un dispositivo que te va a permitir ahorrar muchísimo más durante todo el invierno. ¡Chollazo!

Termostato inteligente X

El termostato inteligente X de tadoº es el más vendido de Amazon en su categoría y en absoluto nos sorprende, porque tiene muchísimo que ofrecerte. Es un Starter Kit que incluye el Bridge X que colocarás en cualquier rincón de tu casa y un juego de pilas adicionales.

Un punto muy a favor es su amplia compatibilidad, porque puedes utilizar el termostato inteligente con calderas de gas, OpenTherm, control por relé, bombas de calor y sistemas de suelo radiante por agua. Sea como sea tu instalación, podrás ahorrarte un buen dinero este invierno.

Forma parte de los dispositivos de Hogar Inteligente, así que podrás controlarlo fácilmente desde tu smartphone. El termostato de tadoº permite regular la temperatura de cada habitación de manera independiente, instalar geovallas virtuales, establecer horarios inteligentes y hasta detectar ventanas abiertas.

Por supuesto, es compatible con tus asistentes de voz favoritos y su tecnología te ayuda a ahorrar muchísimo en la factura del gas. Aprovecha que ahora lo tienes en Amazon por menos de 100€ y empieza a ahorrar incluso antes de recibirlo en casa.