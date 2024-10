PcComponentes tira el precio de este termostato inteligente: ahorra en calefacción y reduce el consumo de energía

Muchas veces hablamos de convertir nuestra casa en inteligente con los dispositivos que nos hacen la vida un poco más fácil. Sin embargo, el sector de la domótica y el famoso Hogar Digital tienen otra función muy importante, además de los beneficios de conectividad: nos pueden ayudar a ahorrar energía. Es justo lo que ocurre con los termostatos inteligentes, que son unos dispositivos que permiten controlar la calefacción en casa de manera sencilla.

Y la única ventaja no es poder hacerlo desde el móvil, estés o no dentro de casa, sino que los termostatos inteligentes te ayudan a ahorrar energía. Aprenden de tus hábitos, ajustan la temperatura en función de tus necesidades y evitan que calientes o enfríes en exceso cuando no es necesario. Y aunque no lo creas, esto puede suponer un ahorro importante a final de mes en la factura.

Además, este mes de octubre es un buen momento para hacerte con uno de estos dispositivos, porque le vas a sacar muchísimo partido durante el invierno. Nuestra recomendación es el termostato inteligente Tado Kit de Inicio V3+, porque ahora tiene un 21% de descuento en PcComponentes y puede ser tuyo con un ahorro superior a 50€. ¿A qué estás esperando?

termostato inteligente tado blanco

El termostato inteligente Tado Kit de Inicio V3+ es todo lo que necesitas instalar en tu casa este invierno. Es un dispositivo inalámbrico e inteligente que te ayuda a controlar la calefacción de la manera más eficiente posible.

Se instala directamente en la pared de tu casa, es compatible con el 95% de los sistemas de calefacción que existen y puedes controlarlo cómodamente desde una app en tu móvil. Si lo prefieres, también lo puedes hacer con tu voz gracias a tu asistente favorito.

La tecnología incorporada tiene geolocalización, detecta si te has dejado alguna ventana abierta, puedes hacer programaciones inteligentes e incluso se adapta a las condiciones meteorológicas de tu ciudad. Podrás ahorrar en calefacción sin necesidad de pasar frío y además la app tiene un historial para que compruebes siempre cuánto has ahorrado.

Es superfácil de utilizar y de instalar, y cuanto más lo utilices, más aprenderá de tus hábitos. El termostato inteligente de Tado es una revolución que te ayuda a ser mucho más sostenible y a reducir el consumo energético. ¡Y ahora también a un precio mucho más bajo en PcComponentes!