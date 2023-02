Los 10 mejores calefactores portátiles del 2023

New Mall Media

Los calefactores portátiles son la mejor alternativa cuando llegan los meses más fríos del año. Son útiles para colocar en cualquier estancia de la casa, en una habitación e incluso para llevártelo al trabajo. La principal ventaja de estos pequeños electrodomésticos es que se pueden transportar de un lado a otro con total facilidad, pues además de ser ligeros, también son ergonómicos.

Son dispositivos potentes capaces de calentar cualquier habitación en apenas unos minutos. También suelen incluir distintos modos de temperatura e incluso de potencia para regularlo siempre en función de sus necesidades. Y otra enorme ventaja, en términos de ahorro energético, es su bajo consumo. Puede sustituir perfectamente a la calefacción y además, no se reflejará un enorme consumo en la factura de la luz.

En definitiva, son la fuente de calor que necesitas este invierno. Solo necesitas enchufarlos a la corriente eléctrica, sin ningún tipo de instalación previa, y empezar a disfrutar de una sensación placentera y agradable.

Descubre los calefactores portátiles con la mejor relación calidad-precio del mercado

A continuación seleccionamos cuáles son los mejores calefactores portátiles del mercado: diez modelos que destacan por su fantástica relación calidad-precio.

DeLonghi TRRS 0920

Este calefactor de aire es una solución perfecta para el día a día, con sus 2000 W de potencia y diferentes modos de uso, en caso de que quieras ahorrar un poco de energía a fin de mes.

Giratorio, para que envíe el aire caliente exactamente allí donde quieres que lo haga, y con ajuste de termostato para regular su temperatura, el DeLonghi TRRS 0920 es el que necesitas en este momento.

Cecotec Ready Warm 800 Thermal

Este calefactor portátil de Cecotec es uno de los más vendidos de la firma, con sus 600W, pero que resolverán tus problemas de climatización en espacios pequeños, como el baño.

Además de eso, posee tres modos de uso, los clásicos día y noche, y el Modo NeverFrost, que te permitirán adaptarlo al clima exterior e interior gracias a una intuitiva pantalla digital LED.

Calefactor Rowenta mini

Un calefactor portátil pequeño puede ser una muy buena opción para aquellas estancias en las que no se dispone de mucho hueco para colocar el dispositivo.

Este modelo de Rowenta, aunque tiene un tamaño más reducido, cuenta con unas prestaciones insuperables, como una potencia de 2000 W. Es apto para estancias superiores a veinticinco metros cuadrados.

Calefactor de torre de Pro Breeze

Si buscas un calentador eléctrico portátil de tipo torre, el de la firma Pro Breeze es una buena opción, con su mecanismo de calentamiento rápido vía cerámicos, y ventiladores para mayor aireación.

Moviéndose entre los 15° y los -30°, por lo que además de caliente provee de aire frío, sólo tienes que seleccionar la temperatura que desees con su mando a distancia y disfrutar de tus ambientes.

DeLonghi HFX30c18.IW

Otro calentador eléctrico de DeLonghi, en este caso uno pensado para lugares de grandes proporciones, de hasta 55 metros cuadrados, por lo que cubrirá incluso apartamentos.

Posee un termostato ajustable y un diseño moderno y elegante, con una base plegable y un mango ergonómicamente diseñado, que hace que puedas desplazarlo sin mucho esfuerzo.

Calefactor de torre de Brandson

Brandson nos acerca su propio calefactor cerámico de tipo torre, con un programador incorporado de hasta ocho horas, mando a distancia y una capacidad máxima de potencia de 2000W.

Este calefactor portátil de bajo consumo deja de actuar inmediatamente cuando detecta que la habitación en la que se encuentra no está bien aislada, y que su climatización no servirá de nada.

Calefactor Cecotec readywarm 6400

Cecotec es una marca referente dentro del sector de los pequeños electrodomésticos. En este caso, los calefactores portátiles también cuentan con muy buen características.

Este modelo, concretamente, es giratorio en noventa grados, cuenta con tres niveles de seguridad y ofrece una potencia de 2000 W.

7_Orbegozo RRE 1010 A

Este emisor térmico de Orbegozo en color blanco y con un bonito cuerpo de aluminio, no sólo es fácil de instalar, sino que viene con pantalla digital LCD y mando a distancia para controlarlo.

Al no necesitar de combustibles ni aceites, no genera humos ni olores, y es respetuoso con el medioambiente. De hecho, podrás programarlo para que no consuma energía en exceso.

readywarm-7000-space-360o_1

Este otro modelo de Cecotec también destaca por su eficiencia, su alta potencia de 1500 W y su temporizador ajustable hasta las nueve horas. Y no solo eso, sino que lo podrás controlar de una forma muy sencilla gracias a su pantalla táctil incorporada.

Su rango de alcance es en estancias de hasta quince metros cuadrados y, si lo necesitas, lo podrás transportar con facilidad gracias a las cuatro ruedas que lleva.

Orbegozo RH 1000

El Orbegozo RH 1000 es un radiador de aceite de color blanco, con ruedas y asa para transportarlo, además de un hueco en el que recoger y almacenar su cable para que no estorbe.

Imposible dejar de mencionar también su termofusible de seguridad con limitador y piloto luminoso de encendido y su termostato regulable de alta precisión con apagado automático, junto a un diseño compacto que demuestra que cumple en todos los aspectos en los que se le exige. Es el calefactor portátil que necesitas para tu casa.

¿Qué calefactor eléctrico comprar?

Elige entre los mejores calefactores eléctricos portátiles por sus diversas prestaciones. Cada uno te da la oportunidad de ajustar el termostato con el fin de regular la temperatura a tu gusto. Con esta guía verás los mejores del mercado y podrás conocer nuestras recomendaciones.

Mejor calefactor eléctrico de bajo consumo

Gracias al calefactor de Cecotec y sus tres funcionamientos, podrás seleccionar entre los modos día, noche y neverfrost. Incluye pies y soporte para pared; de esta manera podrás instalarlo en el espacio que quieras.

Es capaz de mantener tu hogar con la temperatura que más te guste, ya que, cuenta con un temporizador que permite programarlo las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Este calefactor eléctrico portátil de Cecotec es uno de los más vendidos de la firma. Además, es importante destacar su consumo mínimo de 600 W.

Te ayudará a ahorrar en tu factura anual de la luz con la máxima eficiencia y es capaz de calentar ocho metros cuadrados de forma rápida y eficiente, manteniendo la estancia a una temperatura cálida constante.

Mejor calefactor eléctrico en relación calidad precio

Este calefactor Ready Warm de Cecotec cuenta con una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la que se ubique. Además de su diseño minimalista y discreto, tiene una pantalla LED superior que da a conocer la temperatura actual de la estancia y, gracias a ella, se podrán seleccionar otras funciones del calefactor.

Este calefactor cuenta con un panel en el cual se puede visualizar, gracias a la luz LED, el funcionamiento seleccionado. También es capaz de oscilar 90º para repartir de manera más homogénea el calor por toda la habitación de tu hogar en la que se ubique.

Mejor calefactor eléctrico barato

El calefactor de Orbegozo RH es una gran alternativa para obtener un calentador eléctrico portátil con un presupuesto más limitado. Cuenta con un termofusible de seguridad con limitador y piloto luminoso de encendido y, además, incluye un termostato regulable de alta precisión con apagado automático.

Guía para comprar un calefactor eléctrico y preguntas frecuentes

Con toda esta información, ¿todavía tienes dudas sobre qué calefactor portátil elegir? Resolvemos las preguntas más frecuentes de los consumidores para que aciertes con el modelo que elijas.

¿Cuáles son los mejores calefactores portátiles en el mercado actualmente?

Debes saber que hay calefactores portátiles para todos los gustos y necesidades. Sin embargo, algunos de los modelos más populares son los ReadyWarm de Cecotec o las diferentes opciones que propone DeLonghi.

¿Cuál es el precio promedio de un calefactor portátil de buena calidad?

El precio medio de un calefactor portátil de buena calidad depende mucho de sus dimensiones y de sus prestaciones. Sin embargo, se estima que oscila entre 50€ y 100€.

¿Qué características debo buscar en un calefactor portátil?

Siempre es importante que pienses en las necesidades que debes cubrir para elegir el mejor modelo del mercado. No obstante, recomendamos que te fijes en la eficiencia energética que ofrece, en el tamaño, la facilidad para transportarlo, la facilidad de uso y las garantías en materia de seguridad.

¿Los calefactores portátiles son seguros para usar en interiores?

Sí. Son dispositivos pensados para utilizar en espacios interiores, aunque debes seguir algunas recomendaciones básicas de los fabricantes. Lo principal es que los mantengas siempre limpios y que en ningún caso estén cubiertos.

¿Cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de calefactores portátiles, como los de cerámica o los de cuarzo?

Las diferencias son múltiples. En líneas generales, los calefactores de cerámica destacan por ser más eficientes energéticamente y más duraderos, mientras que los modelos de cuarzo con más baratos.

¿Los calefactores portátiles son eficientes energéticamente?

Es una de las principales prestaciones de los calefactores portátiles. Sin embargo, la eficiencia varía en según el modelo, la marca e incluso según sus dimensiones.

¿Qué tamaño de calefactor portátil es adecuado para mi espacio?

El tamaño adecuado dependerá del espacio o habitación que pretendas calentar. Un modelo demasiado pequeño será insuficiente en una estancia de grandes dimensiones. Por el contrario, un calefactor portátil muy grande en una habitación pequeña será muy costoso en términos de eficiencia energética.

