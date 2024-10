Amazon tira el precio de uno de los smartwatches Xiaomi más byscados: lo último en tecnología por menos de 30€

Los smartwatches llevan varios años con nosotros y cada vez están presentes en las muñecas de más personas, porque las marcas han incorporado funciones y tecnología que nos hacen la vida un poco más fácil. ¿Siempre has pensado que no necesitas uno de estos dispositivos o que no son para ti? ¡Te equivocas! No hace falta que seas deportista para utilizarlo, porque basta con que lleves una vida activa.

También los conocemos como relojes inteligentes o pulseras de actividad. Uno de sus puntos fuertes es que incorporan varios modos deportivos que miden cada parámetro del ejercicio en tiempo real. Pero los smartwatches realmente arrasan a la hora de medir los parámetros de salud, como la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, de estrés o la calidad del descanso nocturno. Además, pueden medirlos tanto en reposo como en movimiento. Y, por supuesto, recibirás notificaciones en tu muñeca y hasta podrás responder llamadas.

¿Te hemos convencido? Si lo que te echaba para atrás era el precio, ahora tampoco tienes excusa. Amazon acaba de rebajar el popular smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 Active un 40%. Si te das prisa, ahora puedes hacerte uno de los dispositivos más potentes del mercado ¡sin gastarte más de 30€!

Smartwatch-01

El smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 Active destaca en el sector de los relojes inteligentes por muchísimos motivos. El primero es el que se aprecia a simple vista: tiene una pantalla LCD cuadrada de 1,83 pulgadas para consultar cualquier información con un solo golpe de vista.

Podrás configurar la esfera principal a tu gusto y, por supuesto, acceder a todas sus funciones. Este smartwatch Xiaomi tiene más de 100 modos de entrenamiento que se adaptan a todos los deportes, como yoga, senderismo, running, ir al gimnasio y hasta salir a andar. Y además, también incluye 10 modos profesionales.

Si lo que te interesa es mantener tu salud bajo control, este reloj inteligente también mide la frecuencia cardíaca durante las 24 horas, analiza el sueño y monitoriza el nivel de oxígeno en sangre. Y no solo en reposo, porque también obtendrás un informe de tus datos después de entrenar.

A todas estas ventajas se suma una autonomía de 12 días, que es resistente al agua hasta a 5 ATM y que lo puedes conectar a tu móvil vía Bluetooth para recibir notificaciones. Es todo lo que necesitas ¡y encima ahora cuesta menos de 30€ en Amazon! Date prisa.