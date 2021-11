Los 10 mejores smartwatches en relación calidad-precio del 2021

Te presentamos los mejores smartwatches del mercado, los que tienen una buena relación calidad-precio y los que ya puedes comprar en Internet fácilmente. Son el regalo del momento porque puedes conectarlo a tu smartphone y recibir llamadas, notificaciones y además medir tu actividad física.

Los smartwatches actuales son dispositivos completos, llevan muchas funciones y aportan todo lo que necesitas para estar conectar tan sólo con pulsar en la muñeca. De diseño elegante, muestran colores y otros requerimientos para que los lleves siempre contigo.

Samsung Galaxy Watch Active2

Si los Galaxy Watch de Samsung son considerados algunos de los mejores relojes inteligentes de la actualidad, sin duda, el Active 2 es uno de los modelos a los que debes prestarles atención. Más avanzado que la versión anterior, nos ofrece una pantalla algo más amplia, precisos seguimientos de actividad física y de frecuencia cardíaca, y la útil resistencia al agua y al polvo.

Apple Watch SE

A la hora de buscar el mejor smartwatch de Apple, muchos consideran que el Watch SE 2020 representa una mejor opción en cuanto a su relación calidad precio que otros más costosos. Con una pantalla Retina OLED propia de la firma de Cupertino, te permitirá obtener información detallada acerca de tu ejercicio, como así también recibir y responder llamadas. Su excelente sincronización con otros productos de Apple es clave a la hora de elegirlo.

Amazfit GTS 2 Smartwatch

Más allá de lo populares que son los equipos anteriores, que son absolutas referencias en el sector, también es posible conseguir un reloj inteligente por el precio de una pulsera de actividad, como demuestra Amazfit. Este Amazfit GTS de segunda generación integra una pantalla AMOLED cubierta de cristal 3D, BioTracker 2 desarrollado por Huami y medición del nivel de oxígeno en sangre.

Xiaomi Mi Watch Lite

Ninguna comparativa de smartwatches sería tal sin considerar el Xiaomi Mi Watch Lite, una apuesta económica pero con todo lo necesario para controlar los resultados de tu entrenamiento. Con más de diez deportes soportados y GPS incorporado para prescindir de tu teléfono, se trata de una buena alternativa para quienes quieren tener una primera experiencia con estos productos.

HUAWEI WATCH FIT

Con casi 100 modos de ejercicio, pantalla AMOLED, autonomía de hasta 10 días, y GPS, el Huawei Watch FIT es uno de los relojes deportivos más sólidos que podemos encontrarnos. Si a eso le sumamos un cuerpo metálico, que lo hace lucir realmente bien si tenemos eventos sociales a los que queremos acudir con él, entonces no deberías dejar de darle una oportunidad. Por último, su resistencia de cinco atmósferas lo hace apto para todo tipo de usos en el medio acuático.

Amazfit GTR

Si los Amazfit GTS sobresalen por el formato cuadrado de su pantalla, los Amazfit GTR lo hacen por sus paneles redondeados, aunque comparten otros elementos como el sistema operativo. Éste en particular posee vidrio Corning Gorilla y recubrimiento anti huellas, que usado sobre un cuerpo delgado de apenas 9,2 mm, lo hace compacto y ligero para el día a día.

OnePlus Watch

OnePlus es un fabricante que ha sabido hacerse hueco en el mundo de los smartphones, y que tiene en este OnePlus Watch su primer intento con un reloj inteligente que deja muy buen sabor de boca. Lo hace con su pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas, una batería que da dos semanas de autonomía, protección IP68, y sensores de medición de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro

Pasamos al Huawei Watch GT 2 Pro con sensores GPS y GLONASS para mediciones exactas de tus trayectos y actividades, que se reflejan en una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas. Con más de un centenar de modos de entrenamiento aceptados, la mayor parte de ellas personalizables, es ideal para los fanáticos del golf por sus funciones específicas para ese deporte.

Fitbit Versa 3

Más allá de la Fitbit Sense, la Fitbit Versa es otra pulsera de actividad que no deberías olvidar si estás buscando un smartwatch pero no quieres que tenga dimensiones exageradas. Con una batería que no está nada mal por su casi semana entera de autonomía y GPS integrado, proporciona soporte para el asistente de voz Alexa, el de Amazon. Además, es una variante a cualquier smartwatch compatible con iPhone, no sólo Android.

Garmin fēnix 6 PRO

Garmin no requiere presentación cuando se trata de gadgets deportivos, y su fēnix 6 PRO es un completísimo reloj GPS multideporte, perfecto para los profesionales. Entre sus cualidades diferenciales, tenemos los mapas TopoActive de Europa preinstalados, además del sistema de pagos móviles Garmin Pay, para que pagues con él sin llevar la cartera encima.

Escoge entre los diversos smartwatches del mercado, pues tienen una excelente relación calidad-precio y prestaciones superiores.

Sigue los temas que te interesan