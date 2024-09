Lleva el móvil y los cascos contigo en tus entrenos gracias a este brazalete deportivo tan barato como útil

New Mall Media

¿Practicas deporte al aire libre y no sabes qué hacer con el móvil? Es un problema frecuente, porque la ropa deportiva no suele tener bolsillos o, al menos, no que nos permitan guardar un smartphone, las llaves de casa o el estuche de los cascos inalámbricos. Por eso, la solución de los deportistas más experimentados y la que tú también puedes adoptar es tener un brazalete deportivo en el que guardarlo todo.

Son esos accesorios deportivos que se colocan alrededor del brazo y permiten tener las manos libres al salir a correr, hacer una ruta en bici e incluso en el gimnasio. Eso sí, seguirás teniendo tu smartphone encima para poder escuchar música, responder llamadas o monitorizar tu actividad si también tienes un smartwatch. Suele estar fabricado con materiales transpirables y resistentes, como el neopreno o el poliéster, para que la piel respire y para evitar que tus objetos personales se mojen.

Hacerte con uno de estos es más fácil que nunca, porque hemos fichado el brazalete deportivo para correr de HAISSKY muy rebajado en Amazon. Ahora tiene un 20% de descuento, así que lo puedes conseguir por menos de 12€ por tiempo limitado. ¡Aprovecha!

Brazalete deportivo para correr

El brazalete deportivo para correr de HAISSKY es perfecto para practicar cualquier deporte y llevar tu móvil siempre encima. Es una funda en la que caben la mayoría de teléfonos inteligentes, como cualquier modelo de iPhone, Samsung, Huawei o Xiaomi. Se adapta perfectamente a las medidas más habituales.

Tiene un filtro de protección de PVC transparente HD para que puedas seguir utilizando tu smartphone sin necesidad de sacarlo de la funda. Es táctil, así que podrás responder llamadas, controlar la música o activar un cronómetro.

Por supuesto, este brazalete deportivo se adapta a brazos pequeños y grandes, porque es 100% ajustable. Y no solo es ideal para correr, también te lo puedes llevar al gym, cuando salgas a caminar al aire libre y hasta en actividades más extremas.

Otro punto muy a favor es que incorpora un pequeño bolsillo adicional para guardar el estuche de tus auriculares inalámbricos, las llaves del coche o de casa y cualquier otro objetivo de valor. Así, lo tendrás todo organizado y desaparece el riesgo de perderlo. ¡Todo por menos de 12€!