Los 10 mejores auriculares inalámbricos del 2021

Si piensas en renovar o adquirir unos auriculares para escuchar mejor música, series y películas, es el momento con los diversos productos que la Red pone a tu disposición con un precio asequible.

Ofrecen diversas funciones, son de pequeño tamaño y vienen con un diseño elegante de las primeras marcas del mercado. Los auriculares inalámbricos son ahora los regalos de la temporada, porque son prácticos y del todo necesarios en el día a día de nuestros momentos de ocio.

Apple AirPods

Los AirPods segunda generación son para muchos los mejores auriculares inalámbricos por precio calidad, con su acceso inmediato al asistente de voz de Apple, Siri, y su entorno de equipos.

Entre los mejores auriculares inalámbricos del mercado, contamos con este modelo, que además de una extraordinaria calidad de sonido y una estabilidad indiscutible en el día a día, disponen de cancelación de ruido de primer nivel, y conexión rápida gracias al nuevo chip H1. Al cargarlos, podrás utilizar el conector Lightning de tus otros productos de la californiana.

Xiaomi Redmi Airdots

Estos auriculares inalámbricos Xiaomi, una de las marcas que se posiciona en el mundo de la electrónica, son una excelente alternativa para aquellos usuarios que aún no han utilizado esta clase de productos, y quieren invertir lo justo en un buen sonido portátil.

Con conectividad Bluetooth 5.0 para una rápida transferencia de datos, en segundos los tendrás conectados con tu smartphone, disfrutando de una autonomía de hasta cuatro horas por carga.

Samsung Galaxy Buds Live

Los auriculares inalámbricos de Samsung poco tienen que envidiarle a los de Apple y firmas más caras especializadas en sonido, y estos Galaxy Buds Live son una excelente prueba de ello. Llevan ANC -cancelación activa de ruido-, un sonido extremadamente claro con graves profundos, y una unidad dedicada a la captación de voz, que los hace ideales para tus llamadas de trabajo.

Por supuesto, son compatibles con los principales asistentes de voz del mercado. Son unos de los auriculares más demandados y más bien valorados de todo Internet.

JBL LIVE 400BT - Auriculares Inalámbricos

JBL es una reconocida marca en el mundo del audio, y estos auriculares inalámbricos de diadema incorporan una generosa batería de 24 horas, para que tus cargas completas duren mucho más. Estos auriculares inalámbricos JBL traen también algunas tecnologías específicas de la empresa, como las que amplifican las voces durante las llamadas, o multiplican la inmersión sonora al detectar el molesto ruido exterior, que podría perjudicarte en una comunicación formal.

Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro

Estos auriculares inalámbricos Bluetooth son todo un clásico del mercado, por su look llamativo, su alto rendimiento, y sus enganches ajustables, que le dan un agarre seguro, sin caídas.

Aporta alta durabilidad y diversas funcionalidades. Con una cancelación de ruido que está entre las más avanzadas que podemos encontrar hoy en día, casi no notarás su presencia sobre tus oídos por su mínimo peso, y los intuitivos controles de volumen te ayudarán a controlarlos de una forma sencilla, aunque seas novato.

Auriculares Gaming Inalámbricos

Tampoco podían faltar auriculares gaming inalámbricos como lo de la firma EasySMX, unos cascos que se conectan por USB a tu PC o consola para brindar un sonido de alta calidad en los juegos.

Más allá de la carga rápida, sin duda, este modelo, se agradece por una autonomía que va sobrada para las sesiones de entretenimiento que se prolongan por la noche, con hasta 13 horas de uso ininterrumpidas. Asimismo, cuenta con un micrófono integrado con cancelación de ruido para que sea más factible en los momentos de ocio.

Sony RF MDR-RF855RK

Imposible no mencionar auriculares inalámbricos de Sony en estos casos, y nos detenemos en el modelo Sony RF MDR-RF855RK con su formato on ear/over ear, que no se mete en el oído.

Menos invasivos entonces que los auriculares in ear que están tan de moda, podrás moverte en un rango de frecuencia de 10 Hz a 22 kHz o ajustar su volumen a través de un preciso control táctil.

Bose

Los auriculares inalámbricos Bose son garantía para cualquiera que busque un producto probado, de un fabricante con años en el mercado, y realizados en una más que agradable silicona blanda. Es el auricular que necesitas, tanto para trabajar como para aquellos momentos de desconexión.

Con audio de alta fidelidad para tus llamadas, vídeos o podcasts, tiene además un mecanismo de ecualización activa optimizada que administra el volumen según el sonido exterior, equilibrándolo. Con Spotify Tap, puedes regresar a tu última reproducción en Spotify de un sólo toque.

Energy Sistem Earphones

Si de dispositivos Bluetooth se trata, Energy Sistem tiene varios a los que deberías ver en detalle, como estos auriculares inalámbricos baratos Earphones Style 3 True Wireless Space. Con una autonomía de hasta 4 horas por carga por auricular y hasta 16 horas por carga por estuche, podrás responder tus llamadas disfrutando de una escucha estérea, con micrófono integrado.

Si eso no te convence, probablemente su garantía de 36 meses lo hará. Uno de los auriculares mejor valorados que ya puedes adquirir en la Red.

Sennheiser Auriculares

De ente los diversos auriculares disponibles actualmente en Internet, los auriculares inalámbricos Sennheiser CX 400BT True Wireless te sumergen en una calidad sonora fuera de serie, con sus controladores de audio dinámicos de 7 mm y una aplicación específica, Sennheiser Smart Control, para personalizar su acción a tu gusto.

Le añadimos a estas características, una amplia gama de soportes de códec de audio, como códec aptX, AAC y SBC.

