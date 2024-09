Amazon hunde el precio del ratón inalámbrico de Logitech que funciona sobre cristales: Llévatelo 53€ más barato

New Mall Media

Es imposible usar un ordenador si no se tiene un ratón, y mucho más si hablamos de usarlo a nivel profesional o como un gamer avanzado. Sea cual sea tu caso, sabes que no hay nada como la ergonomía de un ratón profesional y la comodidad de un modelo inalámbrico. ¿Por qué no fusionar todo eso con funciones avanzadas, una precisión máxima y una versatilidad apta para todo tipo de superficies? Eso es lo que pensó Logitech con su gama MX Master, añadiendo como ingrediente un precio irresistible como el que tiene esta oferta que te traemos.

Si te das prisa, Amazon te ofrece la oportunidad de comprar el Ratón Inalámbrico Logitech MX Master 3S con un descuento del 39% disponible solo por tiempo limitado. Este ratón, que suele costar unos 135 € en tiendas, ahora está disponible por poco más de 82 € gracias a esta promoción. Es decir, puedes conseguir un ratón sin cable, totalmente adaptable y con un diseño pensado para largas sesiones de uso pagando 53 € menos que de costumbre. ¿Te interesa, pero necesitas saber más? Tienes toda la información que quieras a continuación.

Ratón logitech MX Master null