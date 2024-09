Amazon rebaja a menos de 260€ (antes 440) este frigorífico combi de 260L con la última tecnología

New Mall Media

La compra de un frigorífico no es una decisión que puedas posponer. No puedes elegir tenerlo o no tenerlo, porque está en el saco de los imprescindibles en la cocina. Lo que sí puedes elegir es mejorar sus prestaciones, elegir uno más grande o uno con mucha más tecnología. Es el caso de los frigoríficos combi, aquellos que arriba tienen la nevera y abajo el congelador. Es la solución para ahorrar espacio en el suelo, porque además ofrecen un buen equilibrio entre almacenamiento, eficiencia y ahorro de energía.

¿Y por qué deberías tener uno en casa? Tener dos compartimentos separados es muy útil, porque necesitamos tener alimentos fríos y congelados. Además, se pueden regular de forma independiente. Los frigoríficos combi suelen tener tecnología No Frost para evitar que se forme escarcha, son eficientes energéticamente, están diseñados para aprovechar mucho mejor el espacio disponible y los hay tan inteligentes que se pueden regular hasta con el móvil.

Con una carta de presentación así, ¿cómo no va a ser la mejor alternativa para tu casa? Hay muchas opciones entre las que elegir, pero el frigorífico combi CCT3L517EW de Candy es una de las que deberías considerar, sobre todo porque ahora tiene un 41% de descuento en Amazon. Si lo compras ahora para tu cocina, podrás ahorrarte casi 200€ que puedes invertir en cualquier otro capricho. ¡Date prisa!

Frigorífico Candy

El frigorífico combi CCT3L517EW de Candy es uno de los mejores electrodomésticos posibles para tu cocina. No solo va a enfriar y congelar tus alimentos, también te va a ofrecer una comodidad que no has experimentado jamás.

Para empezar, tiene 260 litros de capacidad, que es más que suficiente para cualquier familia. Además, las puertas son reversibles, la altura de las baldas se puede ajustar a tu gusto y además integra tiradores para hacer más cómodo su uso.

Está diseñado para mantener tus alimentos siempre en perfecto estado. Podrás regular la temperatura de la nevera por un lado y del congelador por otro, incluso encontrar la temperatura óptima si vas a pasar muchos días fuera de casa.

Además, tiene unas dimensiones de 176 x 54,5 x 55 centímetros, porque los frigoríficos combi ganan espacio del suelo al tener un formato muy vertical. Este modelo también incorpora iluminación LED para poder ver en el interior sin necesidad de alterar la temperatura del electrodoméstico. ¿Qué más se puede pedir por menos de 260€?