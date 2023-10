Las 10 mejores neveras americanas del 2023

New Mall Media

Las neveras americanas son una gran opción para ubicar en tu cocina porque combinan a la perfección diseño y funcionalidad. Tanto si estás buscando una nevera americana Samsung como si prefieres una nevera americana LG u otras alternativas, existe una nevera americana perfecta para cada cocina. Además, puedes encontrar modelos de tamaño compacto para espacios reducidos y otros de mayor capacidad para familias más grandes. Cuentan con características avanzadas como modo ahorro o apagado automático, aumentando de esta forma su eficiencia energética.

Muchas de ellas tienen diseños modernos y aportarán un toque chic a tu cocina, además de permitirte organizar mejor tus alimentos y bebidas y mantener tu comida en óptimo estado por mucho más tiempo. Revisa con cuidado la completa selección de neveras americanas que presentamos a continuación: con distintos colores, acabados, medidas y prestaciones y encuentra una opción perfecta para ti.

En primer lugar, hemos elegido una nevera americana Candy con una capacidad de 344 litros para el frigorífico y de 185 litros para el congelador que te permitirá almacenar un gran número de alimentos de forma organizada y segura. Esta nevera americana cuenta con un motor inverter con un bajo nivel de ruido y de consumo energético que además alargará su vida útil. Cuenta con dispensador de agua integrado para ofrecerte agua fresca en todo momento sin tener que almacenar botellas. Además, evita la formación de escarcha con su sistema No Frost.

En segundo lugar, presentamos una nevera americana Samsung que es mucho más que una nevera. Este dispositivo inteligente es compatible con la app Family Hub y te permite: revisar lo que tienes en la nevera desde el móvil, crear menús semanales y hacer la lista de la compra. Además, también podrás escribir notas a tu familia y sincronizar vuestro calendario. Por si todo esto fuera poco, permite reproducir canciones o vídeos con su pantalla y cuenta con 20 años de garantía.

La nevera americana de Ok que presentamos a continuación es una gran alternativa por su relación calidad-precio. Tiene un elegante color blanco e incluye sistema No Frost para prevenir la formación de escarcha y repartir mejor la temperatura. Cuenta con una capacidad total de 442 litros y de 151 litros para el congelador. Con su altura de 177 centímetros y su diseño funcional y moderno, es perfecta para ubicarla en cocinas modernas, incluso aunque no dispongas de mucho espacio.

Otra de las mejores neveras americanas del momento que debes tener en cuenta es este modelo Hisense con sistemas No Frost y Multi Air Flow System que reparten mejor la temperatura entre todos los alimentos y previenen la formación de hielo. Cuenta además con una pantalla LED de gran calidad para poder controlarla de forma táctil y te permite realizar un control preciso de la temperatura. Además, cuenta con luz LED interior, con alarma en la puerta, con bloqueo infantil y con tecnología ECO Friendly.

La nevera americana de Haier que presentamos a continuación cuenta con un diseño discreto y funcional especialmente duradero y que no pasa de moda. Esta nevera incluye iluminación LED para un uso mucho más intuitivo y el sistema Multi Air Flow y Tecnología Total No Frost para mantener tus alimentos en óptimo estado, prevenir la formación de hielo y mantener la temperatura de manera más uniforme. Además, es eficiente y realmente silencioso, para que puedas disfrutar de la tranquilidad mientras cocinas.

El siguiente frigorífico americano de Teka ha sido fabricado en acero inoxidable anti marcas para una resistencia óptima y un perfecto mantenimiento. Cuenta con una capacidad de 535 litros y te permitirá organizar de manera perfecta tu comida y bebida al contar con tres baldas para disponer los alimentos. Asimismo, podrás configurarlo mediante su control electrónico y tiene puertas reversibles, descongelación automática, un práctico sistema antibacteriano, sistema No Frost total y un congelador de gran capacidad.

Esta nevera americana de Infiniton cuenta con luz LED interior para que puedas ver mejor todos tus alimentos y organizarlos de manera óptima. Se trata de una nevera americana que incluye la tecnología No Frost Total para prevenir la formación de escarcha y es ideal para familias grandes gracias a su capacidad de almacenamiento de 432 litros. Del mismo modo, estas neveras americanas cuentan con dispensador de agua para que puedas disfrutar de una bebida fría siempre que quieras sin tener que almacenar botellas.

Por otro lado encontramos un congelador americano de Origial que tampoco te dejará indiferente. Este electrodoméstico te permitirá disponer de un amplio espacio de almacenamiento para todos tus alimentos, cuenta con dispensador de agua fresca para poder beber o coger agua siempre que quieras y además te permite conservar los alimentos de manera segura y sin escarcha. Mantiene la temperatura constante para aprovechar la energía de manera mucho más eficiente y te va a permitir enfriar y congelar los alimentos de forma rápida y segura.

La nevera americana LG que presentamos a continuación resulta especialmente respetuosa con el medio ambiente y te permite optimizar tu gasto energético ya que consume un 32% menos que la media de las neveras con características similares gracias al compresor inverter exclusivo de LG. Asimismo, es realmente silenciosa y tiene una garantía de 10 años. Cuenta también con una capacidad de 626 litros e incorpora el cajón especial Magic Crisper para conservar las frutas y verduras mucho más frescas.

Por último hemos elegido una nevera americana Balay con una capacidad grande y un práctico tirador externo doble para un uso muy eficiente. Cuenta con bandejas de cristal de seguridad en sus cajones para una organización óptima y además tiene un dispensador integrado para cubitos de hielo ubicado de manera funcional para no ocupar nada de espacio. Incluye iluminación LED eficiente, mucho más duradera y práctica para ver mejor en el interior de tu nevera e incorpora tecnología No Frost para prevenir la formación de hielo.

Las neveras americanas combinan a la perfección un gran rendimiento, una capacidad perfecta para su óptimo aprovechamiento y diseños únicos, actuales y funcionales. Existen modelos diferentes con muchas características extra que se adaptarán a las necesidades de tu familia y a las tuyas. ¿Con cuál te quedas?

