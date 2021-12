Los 10 mejores mini lavavajillas del 2021

New Mall Media

Una de las tareas más repetitivas del día a día y que menos nos motiva es precisamente enfrentarnos a la pila de platos que utilizamos para comer. Si sumamos el tiempo dedicada a la limpieza de estos, podremos observar que una parte importante día la pasamos frotando vasos y platos.

Lo cierto es que, muchos desearíamos contar con un lavavajillas en casa, en ocasiones no contamos con el espacio suficiente para poderlo introducir en nuestra cocina. Por este motivo, es por el que muchas familias prescinden de tan preciado y práctico electrodoméstico. Si este es tu caso, es interesante que conozcan que existe un modelo de mini lavavajillas, que además de ser muy funcionales, ocuparán muy poco espacio en tu cocina.

La principal ventaja de estos aparatos, además de que te ahorran mucho tiempo, es que son perfectos para hogares en los que vive solo una pareja o una sola persona. Con los mini lavavajillas podrás lavar cantidades medianas de vajilla. Otra de las ventajas, es que podrás instalarlos fácilmente en espacios de tamaños reducidos.

Además, obtendrás los mismos, o incluso mejores resultados que utilizando lavavajillas de tamaño convencional. Si estás harto de frotar con la esponja cada día y dispones de un pequeño espacio en tu cocina, tienes todo lo necesario para incorporar este aparato en tu hogar. Sin embargo, la lista de estos electrodomésticos es interminable, por eso, te hemos querido preparar un listado con los 10 mejores mini lavavajillas que en este momento te ofrece el mercado.

Klarstein Amazonia Mini Lavavajillas

Este modelo de Klarstein Amazonia Mini te da todas las garantías de los lavavajillas de tamaños superiores. Incorpora hasta seis programas diferentes para que ninguna vajilla se te resista. Podrás incorporarlo en cualquier espacio de tu cocina, gracias a sus dimensiones muy reducidas. Además, cuenta con un programa de lavado rápido y ecológico que te ayudará mucho para ahorrar en tu factura de la luz.

Balay Lavavajillas compacto

Si estás buscando un lavavajillas muy compacto, al que no le falte ninguna prestación, y que te ofrezca todas las garantías de los mejores lavavajillas, has llegado al lugar indicado. Es probable que, a simple vista, este lavavajillas te resulte insuficiente, sin embargo, cuenta con una capacidad para lavar platos de una mesa de hasta seis personas. Es muy sencillo e intuitivo de utilizar, y tiene una garantía de diez años, en los cuales podrás sustituirlo, o llevártelo donde necesites. Además, cuenta con un motor muy silencioso para que no interrumpa en tus horas de sueño o trabajo.

Teka mini lavavajillas compacto

Este mini lavavajillas de Teka sorprende por su diseño alargado. No te preocupes, porque ocupará muy poco espacio igualmente, lo que no impide una capacidad más que aceptable a pesar de sus dimensiones tan compactas.

Candy CDCP 6S lavavajillas pequeño

Si quieres tener la capacidad de lavar una buena cantidad de vajilla, pero no tienes espacio suficiente, este modelo de Candy es lo que estás buscando. Está acabado en color blanco, lo que hará que le resulte fácil mimetizarse en nuestra cocina.

Lavavajilla compacto Bosch

Este modelo de lavavajillas cuenta con un modelo de motor muy silencioso y eficiente. Es muy sencillo de utilizar, intuitivo y con un diseño fácilmente integrable en cualquier estilo de cocina. Sus fabricantes han pensado en todo y han incorporado un display desde el que podrás acceder a toda la información que necesitas de manera rápida e intuitiva. Contiene además un programa automático que adapta muy fácilmente el rango de temperatura y la presión del agua en función de la suciedad que contenga tu vajilla. Tiene un programa específico para que puedas lavar tus copas de forma delicada. Es óptimo para cuidar tu vajilla y copas.

Siemens lavavajillas compacto

Este nuevo modelo de Siemens va camino de convertirse en uno de los mejores lavavajillas del mercado. Su sistema de eficiencia energética es perfecto para ahorrarte sustos con la factura de la luz, además, tiene un tamaño muy compacto y práctico para cualquier espacio de la cocina, Se coloca muy fácilmente en cualquier lugar y su motor iQdrive hace que sea muy eficiente, duradero y silencioso. Tiene todas las garantías de un modelo de lavavajillas convencional y todo el confort de un lavavajillas de dimensiones reducidas.

Bomann Lavavajillas Mini

Este modelo de mini lavavajillas busca todo el confort y la facilidad de uso para el usuario. Contiene cinco programas diferentes que se adaptan a la perfección a todo tipo de necesidades y vajillas. Con este modelo de Bomann podrán mantener en perfecto estado su vajilla familias medianas de hasta tres personas. Tiene un sistema de lavado rápido que te ahorrará aún más tiempo, además, cuenta con la garantía de eficiencia energética para ahorrarte sustos en tu factura de la luz.

Electrolux lavavajillas compacto

Este modelo de mini lavavajillas de Electrolux es muy compacto y cuenta el certificado de eficiencia Energética A+, lo que lo hace un modelo de lavavajillas muy respetuoso con el medio ambiente y que te ahorrará sustos en la factura de la luz.

Además, es tan compacto que podrás integrarlo sin problema en cualquier pequeño hueco de tu cocina. Es una solución ideal para lavar tus platos rápidamente y cómodamente y cuanta con seis programas y cuatro modos de temperatura, que te ayudarán a adaptarte mejor a aquello que necesites lavar.

Klarstein Aquatica - Mini lavavajillas

Este modelo de mini lavavajillas es uno de los modelos con un diseño más elegante que puedes encontrar en el mercado. Este sistema de lavado destaca por su diseño sencillo, minimalista y elegante. Contiene un cristal tintado de color negro y está pensado para instalarlo sobre una mesa, por lo que no es complicado ponerlo a funcionar. Cuenta con seis programas de lavado distintos para adaptarse a cualquier tipo de vajilla.

Bob mini lavavajillas silver

Finalizamos la lista con este mini lavavajillas de la marca Bob con el que podrás tener toda tu vajilla perfecta en minutos. Contiene seis programas distintos con los que programarás los lavados a tu medida, incluido un programa Express para hacer un lavado en tan solo veinte minutos. Se trata de un modelo de lavavajillas

muy sencillo e intuitivo de utilizar.

