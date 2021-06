Ahorra hasta un 30% en tus productos para el hogar favoritos: Fairy, Ariel, Don Limpio…

Aprovecha esta oportunidad y descubre los productos para el hogar que serán tus mejores aliados para garantizar una limpieza en profundidad. En este listado encontrarás pastillas de detergente para las lavadoras, pastillas para el lavavajillas, productos para limpiar el baño o quitar el polvo… Tienes a tu disposición una gran variedad de opciones que, además, pertenecen a las marcas más populares del mercado, como Fairy o Ariel.

Echa un vistazo a nuestras recomendaciones y consigue los productos imprescindibles para el hogar con más de un 30% de descuento. Y si quieres descubrir más opciones, en otras de nuestras publicaciones también puedes encontrar algunos de los productos para el hogar y cocina más vendidos en nuestra sección y que no te puedes perder.

Ariel Pods Detergente para lavadora

Consigue un aroma y limpieza completa con estas cápsulas de detergente de Ariel para la lavadora. Están especialmente diseñadas para garantizar una limpieza profunda y eficaz incluso en frío; con tan solo un lavado conseguirás eliminar las manchas y, a la vez, proteger el tejido de tus prendas favoritas. Aprovecha su 32% de descuento y disfruta de su calidad y fragancia.

Fairy Ultra Poder para lavar a mano

Los lavavajillas líquidos para lavar a mano de la marca Fairy ofrecen una calidad excepcional. Su fórmula de acción limpiadora elimina la grasa al instante y usando muy poca cantidad de producto; con tan solo una gota podrás ahorrar agua, tiempo y energía. Aprovecha esta oportunidad y consigue este pack de 10 botes con un 27% de descuento.

Lenor UNstoppables perlas de perfume para la ropa

Para darle un aroma embriagador a tus prendas, no te pierdas este pack de 6 potenciadores de fragancia para el lavado de la marca Lenor. Sus jugosos aromas cítricos envueltos en notas florales garantizan un mayor frescor después de cada lavado. Lo recomendable es añadir este producto en el tambor vacío y seguidamente meter la ropa y tu detergente habitual.

Fairy Platinum Plus All in One

Con las pastillas para el lavavajillas Fairy Platinum Plus All in One podrás eliminar incluso la grasa más incrustada. Además de limpiar toda la vajilla, ayudará a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje, en los filtros y en el brazo rociador. Las cápsulas de 3 cámaras de líquido se disuelven rápidamente, incluso a temperaturas más bajas y en ciclos cortos. Consigue este pack de 120 cápsulas con un 30% de descuento.

Recambios Swiffer Plumero Atrapapolvo

No te pierdas este pack de 10 recambios para el plumero de la marca Swiffer por tan solo 8,35€. Con ellos conseguirás atrapar y retener hasta tres veces más polvo y pelo que los plumero de plumas tradicionales. Además, llegan a todos los rincones y huecos gracias a sus fibras esponjosas y flexibles. Consigue este pack ahora y disfruta de una limpieza excepcional y al mejor precio.

Don Limpio Baño

Ya no tienes que utilizar varios productos de limpieza para conseguir un resultado completo. Con este limpiador en formato spray podrás eliminar el 100% de los restos de jabón y conseguir una limpieza e higiene profunda. Este producto también es perfecto para eliminar la grasa y la suciedad de la cocina y, además, lo puedes utilizar también con agua fría.

Ambi Pur Car nube de algodón

Ahora que se acerca la temporada de vacaciones, te recomendamos este megapack de ambientadores para el coche. Gracias a su tecnología Odourclear podrás eliminar los malos olores y dejar una fragancia fresca y ligera. Su aroma de nubes de algodón está inspirado en la frescura del algodón blanco puro. Coloca este productos en la rejilla de ventilación y disfruta de su esencia.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 07/06/2021.