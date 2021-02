Los soportes de pared para bicicletas con los que ganarás espacio

Montar en bicicleta es una actividad que muchas personas realizan, ya sea para hacer deporte, para transportarse, por ocio, etc. Invertir en un buen modelo de bici es importante, sobre todo si la usas con mucha frecuencia, así como elegir el tipo adecuado para el terreno donde la vayas a usar, dado que no es lo mismo pedalear por ciudad que por campo, por ejemplo.

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta si tenemos una bicicleta es identificar el sitio que tenemos para guardarla. Lo más usual es dejarla en una cochera, garaje, bajo un porche… La cuestión es que las bicis ocupan bastante espacio y no cualquier lugar es válido para dejarla, ya que puede ser incómodo o dañar al propio producto u otros elementos que tenga alrededor.

Por eso hoy queremos presentarse los soportes de pared para bicicletas, ideales para aquellos hogares en los que no dispones de mucho sitio para dejarla o por si quieres ganar espacio extra. Estos soportes se anclan a la pared y permiten que tu bici quede fijada sobre ellos, quedando levantada del suelo y pegada al muro que elijas.

Para que la búsqueda no te sea dificultosa, hemos recopilado varios modelos de soportes de pared para bicicletas teniendo en cuenta las características más favorables de cada uno y las buenas valoraciones que se le han dado a través de Amazon.

Soporte para bicilceta Charles Daily

Este modelo de soporte de pared está hecho de acero de alta calidad acabado en negro mate, lo cual le aporta resistencia y durabilidad. La sujección a la pared se realiza mediante dos tornillos y la zona de enganche para la bicicleta se puede plegar para que no sobresalga cuando no se use. Está pensado para sujetar la bici de forma horizontal y cuenta con protecciones mediante un forro para no arañar el marco ni dañarlo.

Soporte para bicicleta BBB Pakinghook

Si buscas una opción más sencilla de soporte de pared para bicicletas, en este caso colocadas en vertical, este modelo de BBB es para ti. Consta de una placa de metal que se fija a la pared de la que sale un gancho ajustable a diferentes bicicletas, de forma que ésta se agarra por la llanta de la rueda. Este soporte es pequeño, sencillo y fácil tanto de montar como de usar.

Soporte para bicilceta Sanggi

En este caso el soporte de pared para bici destaca por incluir un diseño original y divertido de la silueta de un animal en una de sus piezas. Esta parte es la de agarre principal para el pedal, y los otros dos soportes rectangulares hacen que también queden fijas las ruedas, por lo que la bici estará colgada de manera horizontal. Vienen todas las piezas necesarias para unir los tres soportes a la pared, aportando gran estabilidad y un extra de sujección para tu bicicleta.

Soporte para bicicleta Zamurano

Con una estructura similar al anterior soporte, este modelo también proporciona fijación a la pared en horizontal. Consta de las tres piezas correspondientes al agarre de las dos ruedas de la bici y a su pedal, dejando un espacio de la pared para evitar arañazos u otros daños. Está hecho de acero resistente y puede soportar hasta 30 kg.

