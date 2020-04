Ejercicio en casa: la mejor ropa de deporte para mujer

Hacer ejercicio en casa es una opción magnífica para cuando no podemos ir al gimnasio o hacer deporte al aire libre. Tenemos a nuestra disposición miles de tablas de ejercicios que podemos practicar sin necesidad de utilizar máquinas u otros aparato. Sólo necesitamos la motivación suficiente, un poco de espacio y la mejor ropa de deporte para mujer, así nos sentiremos cómodas para hacer todos los ejercicios.

Si quieres ponerte en forma en casa durante esta cuarentena necesitas varios imprescindibles en tu armario: pantalones de deporte, sujetadores deportivos, camisetas anchas, zapatillas cómodas… A continuación hemos seleccionado una serie de prendas deportivas para mujer con las que podrás hacer ejercicio en casa y fuera de ella.

Pantalones cortos marca Nike

Los pantalones cortos para hacer ejercicio son el complemento perfecto para cuando hace más calor o cuando quieres hacer ejercicio en casa. Los que te recomendamos son de la marca Nike, elásticos y de color negro. Te garantizan una flexibilidad y comodidad extrema, por lo que los podrás utilizar para cualquier tipo de ejercicio. La parte de la cintura se ajusta a todo tipo de cuerpo. Es el complemento y regalo perfecto para las más deportistas.

Pantalones Nike

Sujetadores deportivos

Los sujetadores deportivos son un elemento esencial a la hora de hacer deporte, sujetan y protegen el pecho para evitar dolores y otras molestias durante el entrenamiento. Su diseño de una sola pieza facilita que el pecho no se mueva o escape. A diferencia de los sujetadores normales, estos tienen costuras que evitan las rozaduras y la fricción. Este pack incluye tres sujetadores de distintos colores para que siempre tengas donde elegir.

Sujetadores deportivos

Mallas para deporte

Estas mallas de deporte combinan con todo lo que te pongas. Su diseño de cintura alta resaltará tus curvas y tu figura. Son transpirables y se secan rápidamente y, además, no permiten las transparencias. Las podrás utilizar durante todo el año, dado que su textura no permite el paso del frío y, a la vez, no da mucho calor. Gracias a su flexibilidad, las podrás utilizar a la hora de hacer yoga, pilates o cualquier otro tipo de ejercicio. También lleva incorporado un bolsillo en el que podrás meter tu teléfono móvil o llaves.

Malla para deporte

Zapatillas

Es de vital importancia que el calzado que llevemos durante los entrenamientos sea lo más cómodo posible. Recordemos que muchos ejercicios exigen correr o saltar, por lo que nuestras zapatillas tienen que ser de calidad, para así evitar posibles caídas o lesiones. Las zapatillas deportivas que te presentamos son elegantes y robustas al mismo tiempo. El forro transpirable te permitirá utilizarlas durante todas las estaciones y su suela antideslizante proporcionará una sujeción segura en todo momento. Puedes elegir el color y el diseño que más te guste.

Zapatillas deporte

Camisetas sin mangas

Las camisetas sin mangas te proporcionarán más libertad y comodidad a la hora de hacer tus rutinas de ejercicio. Al ser anchas podrás moverte cómodamente sin sentirte sofocada o presionada. Estas camisetas repelen la humedad, por lo que no se te quedarán pegadas cuando empieces a sudar. Este pack incluye tres camisetas de diferentes colores que también podrás utilizar en tu día a día, incluso para estar relajada en casa. Elige el tamaño y el color que más te guste y disfruta al máximo de tu sesión de deporte.

Camisetas sin mangas