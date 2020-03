Los mejores productos para no engordar durante la cuarentena

Durante estos días de cuarentena nos hemos vuelto más sedentarios. Por ahora, no podemos volver a la rutina de salir a pasear o hacer deporte al aire libre, pero sí podemos controlar nuestros hábitos alimenticios y hacer ejercicio en casa para mantener la forma. Sin embargo, esto puede resultar difícil, ya que tenemos tanto tiempo libre que muchas veces preferimos comer algo apetitoso o estar tumbados en el sofá viendo alguna película y, con el paso del tiempo, esto puede pasar factura.

Si quieres sentirte bien tanto por fuera como por dentro, echa un vistazo a estos productos para no engordar. Encontrarás desde tés antioxidantes hasta libros con los que podrás organizar tu despensa y preparar comidas saludables. También puedes seguir consejos de nutricionistas pinchando aquí.

Tés

Existen muchos tés a buen precio que tienen ingredientes antioxidantes y que, junto a una rutina y alimentación adecuada, te ayudarán a perder peso y eliminar toxinas. Además, muchos de ellos aportan múltiples beneficios para la piel y la circulación.

Té verde con jengibre

Este té es sano, refrescante y delicioso. Está compuesto por hojas de té verde, jengibre, menta verde, menta, cáscaras de naranja y hierbas de limón. Es bajo en cafeína y 100% antioxidante, por lo que es ideal para adelgazar. Puedes disfrutar de los beneficios del té verde, el jengibre y la menta estimulante preparando tu bebida fría o caliente. Ideal para cualquier estación del año.

Té Rooibos

Es una de las mejores bebidas para aquellos que quieren cuidar su salud. Tiene múltiples beneficios: no contiene cafeína, reduce la presión arterial (ideal para aliviar el estrés), mejora la salud ósea y del corazón y también el aspecto de la piel. El que te recomendamos es 100% ecológico y natural. Disfruta de sus múltiples ventajas.

Té quemador de grasa

Este té está especialmente dirigido a la pérdida de peso. Reduce el apetito y aumenta el metabolismo gracias a su efecto termogénico. También reduce la hinchazón liberando toxinas y exceso de agua, al igual que mejora la digestión para deshacerte de los desechos de forma natural. Es recomendable complementar este té con una dieta baja en carbohidratos y grasas, pero rica en proteínas, además de una rutina de ejercicios.

Alimentos

Son muchos los alimentos a los que puedes acudir para evitar coger esos kilos de más durante estos días. Verduras de hoja verde y crucíferas, huevos, salmón, carne magra, atún, legumbres, aguacate, frutos secos y otros muchos productos alimenticios pueden ser tus mejores aliados para comer saludablemente y no pasar hambre.

Frutos secos

Los frutos secos son una fuente de alimentación muy saludable. Aportan minerales como el magnesio, potasio, fósforo y tienen múltiples propiedades antioxidantes. Además, son ricos en fibra y en grasas saludables. Sustituye las horas de picoteo con alimentos sanos que te ayudarán a no engordar. Incorpora a tu dieta esta bolsa con una mezcla de frutos secos, como avellanas, anacardos, nueces y almendras blanqueadas.

Semillas de Chía

Son muchos los sorprendentes beneficios de las semillas de Chía, entre ellos: el control de los antojos. Esto se debe a su gran cantidad de fibra, que nos aporta saciedad. Sus vitaminas, minerales y ácidos grasos ayudan también a combatir las grasas y regular el peso corporal. El Omega 3 ayuda a bajar el colesterol y eliminar las grasas del organismo, al igual que colabora con el tránsito intestinal. Puedes consumirlas también molidas.

Libros y deporte

Libro Come comida real

El autor de este libro, Carlos Ríos, nos explica hasta qué punto la comida que consumimos en nuestro día a día es beneficiosa. Nos ofrece las herramientas necesarias para indagar y cuestionar todo lo que consumimos. También da consejos y trucos prácticos para elaborar las mejores recetas. Por eso, este libro, además de ser útil para mejorar nuestra alimentación, es un buen entretenimiento durante esta cuarentena y que podemos aprovechar para aprender muchas cosas sobre nutrición y alimentación.

Bandas elásticas

Con estas bandas elásticas podrás completar tu rutina de ejercicio o, si no has empezado con una, hacerlo cuanto antes. Hacer deporte es imprescindible para no engordar durante esta cuarentena, de nada sirve alimentarnos bien si al final no nos movemos lo suficiente. Estas bandas elásticas te ayudarán a entrenar prácticamente todas las partes de tu cuerpo, así reforzarás los músculos y mejorarás la flexibilidad. Hay vídeos de expertos del deporte que te ayudarán a utilizarlas y establecer una rutina de ejercicios.