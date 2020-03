En cuarentena por el coronavirus: ideas para no aburrirte en casa

Dado el estado de alarma en el que nos encontramos, la medida más responsable y recomendada por el Gobierno y por Sanidad es que hagamos cuarentena por el coronavirus. Además, ya se han empezado a sancionar a las personas que salen de casa sin un motivo justificado. Pasar mucho tiempo encerrado en casa al principio puede estar bien ya que tenemos nuestras comodidades, conexión con amigos y familia gracias a internet, contenidos multimedia y otras distracciones momentáneas. Pero una vez nos hemos aburrido y cuando nos sigue sobrando tiempo, ¿qué podemos hacer? A continuación hemos recopilado una lista de productos e ideas para no aburrirte en casa durante la cuarentena por el coronavirus, sea solo o acompañado.

Libro El método milenario para combatir el insomnio y el aburrimiento

Cuando no sabes que hacer y estás en casa leer es un gran pasatiempo. Si ya has devorado algunos de tus libros favoritos y quieres refrescar tu mente con algo nuevo, te recomendamos este libro de Juan Esporrín Palacios que expone su infalible método para no aburrirse y luchar contra el insomnio, que además potencia las capacidades lingüísticas y matemáticas e invita a reflexionar sobre el sentido de la vida. Todo esto con un toque de humor que hará que no quieras que se terminen las páginas.

Satisfyer Pro 2

Aunque darse placer a uno mismo no se reserva solo para cuando te aburres, en caso de no tener mucho que hacer, un juguete erótico puede convertirse en tu mejor compañía. En caso de que seas mujer, si aún no has probado el estimulador de clítoris y todos sus beneficios, ahora podría ser un buen momento para animarte a hacerlo. Úsalo en el momento del día que prefieras pero no olvides que tampoco será bueno pasarse todo el día pegada a él ya que la costumbre puede hacer que después de mucho uso no sientas el placer igual y la sensibilidad de tu clítoris cambie.

Batidora Mellerware Robt 1000

Ahora que tienes mucho tiempo es buen momento para lanzarte a la cocina. Puedes empezar por algo rico y muy sencillo: batidos, zumos y cremas o purés. Puedes mirar miles de recetas por internet que se adapten a los ingredientes de los que dispongas o a los que más te gusten. Con esta completa batidora conseguirás diferentes texturas y acabados ya que incluye varios accesorios: un vaso medidor, una varilla batidora, brazo batidor y vaso de mezclado. Cuenta con 1000 W de potencia y está hecha de acero inoxidable para que sea resistente y fácil de limpiar.

Cuaderno de mandalas para colorear

Otra actividad que te distraerá y no requiere mucho esfuerzo es pintar. Si eres creativo, basta con tener una hoja en blanco y comenzar a dar rienda suelta a tu imaginación. Si ese no es tu caso, te recomendamos hacerte con un cuaderno con formas ya dibujadas para colorearlas. Este de mandalas es muy entretenido y además te ayudará a relajarte y despejar la mente a la vez que estás distraído durante un tiempo. Además no hay nada pautado y puedes usar los tonos que tengas y los tipos de pinturas que haya por casa.

Kit cuidado de uñas

Que no puedas salir de casa no significa que no puedas seguir cuidándote, da igual que seas hombre o mujer. Una parte de nuestro cuerpo que a veces estamos acostumbrados a que nos traten en centros especiales son las uñas. Crecen rápido y si no les prestas atención se pueden estropear con facilidad. Con ese kit básico pero completo podrás llevar a cabo los cuidados que necesites, como cortarlas, limarlas, eliminar cutículas o darles forma.

Kondo Box, libros para ordenar

Algo muy oportuno para estos días de cuarentena, es reordenar tu hogar. Una gran ayuda para ello, puede ser empezar a implementar el método KonMari que está arrasando en todas partes y que promete resultados útiles ayudándote a decidir lo que realmente necesitas y a aprovechar tus espacios al máximo para sentirte en paz con tu entorno. En este kit se incluyen los dos libros de éxito de la autora japonesa: La magia del orden y La felicidad después del orden. Ahora no tendrás a excusa de la falta de tiempo.

Orden digital: disco duro externo

Ya que hablamos de orden, seguro que los archivos de tu ordenador y de tu móvil están pidiendo a gritos una buena limpieza y organización. En estos días puedes aprovechar algunos ratos para revisar todas tus fotos, vídeos y en general archivos multimedia que tienes ahí guardados desde hace años ocupando memoria y que podrían pasar a mejor vida o a un buen disco de memoria externa si te da pena dejar de conservar ciertas cosas. Con este de Toshiba que te recomendamos, podrás elegir la capacidad, disponiendo de hasta 2TB donde almacenar todo tipo de archivos que no son indispensables tener a mano en tus dispositivos de uso diario. En la memoria externa estarán a salvo y disponibles cuando quieras.

Maquetas para montar

Si eres una de esas personas a las que les gusta lo tradicional y artesano, una idea original y con la que pasarás muchos momentos entretenido es montar tu propia maqueta. Las hay de múltiples temáticas, tamaños y formas. En este caso te recomendamos esta de Revell de la caravana VW T1 Samba bus, llena de detalles tanto del exterior como del interior y de piezas que imitan al modelo original, por supuesto en pequeña escala. Cuando la termines además será un elemento decorativo de lo más personal.