Monta tu mini gimnasio en casa durante la cuarentena

Estos días en los que estamos confinados en casa por motivos de fuerza mayor y responsabilidad social, es fácil que caigamos en la pereza y nos pasemos el día de la cama al sofá y viceversa. Además, al no llevar el ritmo de vida al que estamos acostumbrados como coger el transporte público, subir escaleras, ir de aquí para allá… dejamos de consumir parte de la energía que nuestro cuerpo tiene preparada, y se puede acumular en forma de algunos kilitos de más. Para que esto no ocurra, además de cuidar la alimentación, es recomendable que hagas algo de ejercicio. Si eres de las personas que estaban acostumbradas a entrenar todas las semanas, necesitarás seguir haciendo algo de esa rutina. A continuación te dejamos algunos de los artículos y aparatos que no pueden faltar para montar tu mini gimnasio en casa durante la cuarentena.

Barra de dominadas

Este aparato se coloca anclado a la pared, pudiendo elegir la posición más conveniente para tu altura. Con ella no solo se pueden hacer dominadas, si no que también es apta para colgar otros aparatos de su barra principal como un saco de boxeo o sujetar bandas elásticas y otros artilugios como las tiras de TRX. La barra de dominadas es perfecta para ejercitar espalda, brazos, hombros, pecho y músculos abdominales.

Pelota fitness

Un imprescindible para todo tipo de ejercicios, desde yoga y pilates hasta crossfit o para definir zonas más concretas. También puede ayudar contra dolores de espalda y para corregir la postura si se usa convenientemente. Cuenta con una superficie antideslizante y resistente al desgaste. Puedes elegir entre varios tamaños para adaptarla mejor a tu constitución física y está hay disponible en muchos colores.

Cuerda de saltar

Si hay un ejercicio completo, simple y efectivo, ese es saltar a la cuerda. Se puede hacer dentro o fuera de casa y tan solo necesitarás un pequeño espacio despejado. Considerado un ejercicio de cardio, es muy útil ya que en poco tiempo lograrás quemar muchas calorías, además puedes adaptar el ritmo y la complejidad según prefieras. Esta cuerda que te recomendamos es muy ligera, perfecta para saltar rápido y muy cómoda para manejar con las manos.

3

Juego de rodillos y ruedas

Este aparato es bastante novedoso, pues se incorporó hace no muchos años a las rutinas de ejercicio tradicionales. La parte del cuerpo que puedes ejercitar con estos productos es principalmente el abdomen o ‘core’. Consiste ponerte boca abajo y, con las puntas de los pies o las rodillas apoyadas, sostener el cuerpo en l aire sujetándote al rodillo con las manos, de forma que tu torso no toque el suelo. Como el rodillo se deslizará, deberás ejercer mucha fuerza para sujetarlo y no caer. El kit cuenta con una cuerda ajustable, agarrador de mano, barra de empuje para arriba, rodillo de abdominales y cojín para las rodillas.

Máquina de step

Un aparato perfecto para quienes no realizan una actividad física muy potente o para principiantes. Al trabajar piernas y brazos, ofrece movilidad para todo el cuerpo. Cuenta con un robusto bastidor de metal, amortiguadores silenciosos y bandas elásticas de calidad con agarraderas para ejercitar el tren superior. El grado de resistencia se puede ajustar individualmente según cada persona que lo use. Las superficies de apoyo para los pies son antideslizantes para entrenar con seguridad.

Máquina de remo

Otro de los ejercicios típicos que puedes hacer en un gimnasio gracias a este tipo de máquinas. En este caso el aparato es algo más simple y menos pesado, pero cumple su función sin problemas. Gracias a que es ajustable se puede variar su colocación y piezas para ejercitar todos estos músculos y partes de tu cuerpo: parte superior de los cuádriceps, bíceps femoral, parte inferior de la pantorrilla, nalgas, bíceps, tríceps, espalda y abdominales.

TRX Trainer

Este es un paquete de ejercicios con el que conseguirás quemar grasa, construir músculo, aumentar la resistencia y mejorar tu flexibilidad. El sistema que usa funciona anclando las bandas y tiras a las diferente alturas que necesites según la zona del cuerpo que quieras trabajar. Es un aparato perfecto para realizar en el interior ya que necesita sujeciones y algo de espacio libre. Además, incluye una guía de entrenamiento que te ayudará a usar bien este producto y sacarle el máximo partido.