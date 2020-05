Los 6 productos básicos para ponerse en forma en casa

Los más deportistas se han visto obligados a seguir con sus rutinas de ejercicio en casa. Aun así, no todos tienen a su disposición máquinas u otros aparatos con los que mantenerse en forma. Aquellos que tienen como objetivo ponerse en forma en casa y mantener o ganar masa muscular necesitan tener a mano objetos con peso suficiente para ello, como pueden ser las mancuernas o los discos. Aunque aquellos que no disponen de estos artilugios han optado por levantar objetos que tienen por casa, como garrafas de agua, mochilas llenas de peso, etc.

Si quieres añadir peso a tu rutina de ejercicios y con productos realmente eficaces y duraderos, echa un vistazo a los que te presentamos a continuación. Aquí encontrarás las mancuernas necesarias, pesas para muñecas y tobillos, chalecos con peso y balones medicinales. Todos estos productos te ayudarán a no perder el músculo y mejorarán la resistencia y el equilibrio.

1. Pesas de muñeca marca Adidas

Estas pesas son perfectas para añadirle más intensidad a tu entrenamiento. Las puedes colocar tanto con las muñecas como en los tobillos. De esta forma, tus ejercicios serán más potentes y conseguirás que tu cuerpo esté más definido. Son ideales para ponértelas mientras haces ejercicios de cardio, como correr, saltar, etc. Ambas pesan 0.5 kg y son de la reconocida marca Adidas. Fortalece tus músculos con estas pesas suaves y agradables al tacto.

Pesas muñecas

2. Conjunto de mancuernas

Las mancuernas forman parte de prácticamente todas las rutinas de ejercicios. En función de los resultados que se quieran conseguir, cada persona elige un peso diferente. Los ejercicios con mancuernas promueven la coordinación, consiguiendo una musculatura más fuerte en la zona superior de los brazos, del pecho y de la espalda. Las puedes utilizar incluso para tus sesiones de aerobic, tanto en casa como en el gimnasio. Elige el peso que más se adapte a tus necesidades y embárcate en la mejor rutina para seguir en forma incluso estando en casa.

Conjunto de mancuernas

3. Peso para tobillos

Con la compra de este producto conseguirás dos correas de peso añadido para los tobillos. Vienen incluidas 5 bolsas de 0,27kg cada una, por lo que podrás levantar hasta 1,6kg en cada pierna. De esta forma conseguirás aumentar la resistencia de la parte inferior de tu cuerpo, además de mejorar el equilibrio. Se pueden utilizar durante prácticamente cualquier ejercicio: entrenamientos en casa, caminar, correr, entrenamiento básico, CrossFit, aerobic y muchos más ejercicios de fitness.

Peso para los tobillos

4. Chaleco con peso de 10 Kg marca Adidas

Este chaleco de la marca Adidas es ideal para ejercicios cardiovasculares y de peso corporal, proporcionando un acondicionamiento físico total. Pesa 10 kg y es perfecto para aumentar la intensidad de tu entrenamiento, aportando el peso que necesitas para no perder el músculo que tanto te ha costado conseguir. Sus fuertes correas de velcro conseguirán que el chaleco no se mueva durante todo el entrenamiento, y su forro interior transpirable permite que el flujo de aire te mantenga fresco todo el tiempo. A pesar de ser talla única, este chaleco es flexible y se puede personalizar hasta que se consiga adaptar a tu cuerpo.

Chaleco con peso de Adidas

5. Balón medicinal

Los balones medicinales forman parte del conocido entrenamiento funcional. Elige el peso que más se adapte a tus necesidades y comienza una laboriosa rutina de ejercicios en casa. Desarrollarás diferentes capacidades físicas: resistencia cardiovascular y respiratoria, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Tus músculos estarán perfectamente entrenados. Con el correo electrónico de confirmación del pedido recibirás un enlace a través del cual podrás descargar documentos PDF interactivos con muchos ejercicios.

Balón medicinal

6. Bolsa de arena

Con el saco de arena podrás hacer cientos de ejercicios con los que entrenarás todo el cuerpo. Escoge el peso que más te interese y comienza a entrenar. Podrás hacer sentadillas, ejercicios de remo, peso muerto y muchos ejercicios más que hacías antes en el gimnasio y que, hasta ahora, no podías hacer en casa. La superficie está cubierta de cuero, por lo que no se rasgará ni dañará cuando hagas tu entrenamiento. Gracias a su cierre con cremallera podrás ir añadiendo peso a tu saco. Recupera la fuerza y mejora tu condición física.

Bolsa de arena