Los 7 regalos con los que sorprender a los abuelos estas fiestas

En esta época de hacer obsequios y presentes, ya te hemos dado algunas ideas de regalos para diferentes casos, y no nos podemos olvidar de algunas de las personas más importantes de la familia: los más mayores.

En general, abuelos e incluso bisabuelos, llevan toda su vida esforzándose y sacrificándose por sus hijos y nietos, haciendo favores, comprando cosas, cocinando sus ricas recetas… Además de por todos estos motivos, merecen que tengamos un detalle con ellos, y también puede ser un buen momento para que les dediquemos más atención y cariño.

Si andas algo perdido y no sabes muy bien qué regalarles, hemos hecho una recopilación de ideas con los 7 regalos con los que sorprender a los abuelos o personas mayores en general. Son productos útiles para el día a día, que les pueden entretener o que les harán recordar el gran cariño que se les tiene.

Date prisa y echa un vistazo a estos regalos para llegar a tiempo a la noche de Reyes o Papá Noel y asegurarte de que todos tienen su detalle en estas fiestas.

Bolsillo organizador para sofá o cama

Una parte que a veces se les escapa a los más mayores es la de tener sus cosas ordenadas y localizadas. Como remedio te proponemos un organizador para revistas, mandos, libros y cacharros en general, viene muy bien para tener todo a mano, y además se acopla a los sofás y sillones de la casa.

Está disponible en varios colores y se puede limpiar y desmontar ya que no require ensamblajes ni montajes complicados.

Libro 365 acertijos y retos de ingenio

El cerebro puede convertirse en ese músculo olvidado cuando alguien va envejeciendo. Debemos ejercitarlo y promover su buen estado, y para ello podemos ofrecer a nuestros abuelos juegos o libros que les ayuden en esta tarea de mantener la mente sana y activa. Entre las muchas opciones que puedes encontrar para llevar a cabo este cometido, te recomendamos el libro ‘365 acertijos y retos de ingenio’ que les hará poner a prueba el cerebro y varias habilidades para resolver las adivinanzas y juegos propuestos. Ideal para conservar y aumentar capacidades mentales.

Minihuerto de hierbas aromáticas Resetea

Este kit de minihuerto ofrece la posibilidad de cultivar perejil, albahaca, o cilantro de forma fácil y sencilla. Es una opción muy interesante para que los mayores se entretengan y además consigan sus propias hierbas aromáticas sin hacer mucho esfuerzo y con los medios que se proporcionan.

Podrán colocarlo en una zona accesible como una terraza, porche o patio sin necesidad de que se tengan que agachar o mover grandes herramientas.

Portafotos múltiple Balvi

Otro detalle que puede hacerles mucha ilusión son losportafotos. Elegir uno bonito que sepamos que les gustará y que podrán poner en cualquier parte es lo fácil, lo complicado puede venir a la hora de escoger las mejores fotos que nos recuerden esos momentos agradables y únicos que siempre queremos tener en la mente. Para poder seleccionar más de una, puedes elegir marcos conjuntos donde colocar varias instantáneas como este que te recomendamos.

Libro de cocina ‘La Biblia de MasterChef’

Este puede ser un buen regalo si especialmente tus abuelos se interesan por el mundo de la cocina. El conocido programa para convertirse en chef ha lanzado un libro no solo de recetas, si no que también reúne las técnicas y formas de tratar los alimentos para que quien lo use se convierta en un casi experto de los fogones. Además cuenta con muchas fotografías y está explicado de forma clara y sencilla para que cualquiera pueda entender el contenido y ponerlo en práctica.

Taza Mr. Wonderful

Este es un detalle especialmente para las abuelas ya que se trata de una taza con mensaje en la que se puede leer ‘Abuela, tú y solo tú eres la mejor’. Una declaración de amor y cariño a la que suele considerarse un pilar de la familia. Seguro que se acuerda de ti cada vez que se prepare sus bebidas favoritas y beba de esta adorable taza en tonos rosas.

Vaso de cristal con grabado

Una opción similar a la anterior pero más enfocada al abuelo puede ser este vaso de whisky (que sirve para todo tipo de bebidas) y en el que tienes la posibilidad de grabar una frase o unas palabras que le hagan sentirse especial.

El vaso es de materiales de buena calidad, con acabados finos y suaves y el grabado con un diseño elegante y que se aprecia perfectamente.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 28/12/2020.

También te puede interesar...