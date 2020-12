Ocho ideas de regalo para ella con los que sorprender estas fiestas

Cada vez nos acercamos más a las fechas señaladas como la Noche Buena, con regalos de Papá Noel, los amigos invisibles o los Reyes Magos. Esos días destacan por los regalos que hacemos a todos, ya sea porque han pedido algo o porque nos apetece tener un detalle en estas fiestas.

Sea cual sea la ocasión, a veces nos es complicado encontrar el regalo perfecto para una determinada persona, ya sea porque no le podemos preguntar, no sabemos demasiado sobre sus gustos o porque la persona insiste en no necesitar nada.

Si es este tu caso, en concreto para tener un detalle con una mujer, te ayudamos con esta lista de ocho ideas de regalo para ella con los que podrás acertar y sorprenderla. Te dejamos opciones de todo tipo, por si no quieres gastarte demasiado como por si prfieres tener un detalle de más valor. Hecha un vistazo y consigue la inspiración con estas ideas de regalo para ella que hacer en estas navidades.

Gargantilla de plata TOUS

Una joya fina, delicada y sutil suele ser un acierto casi seguro. Esta gargantilla de TOUS cuenta con esa sencillez a la vez que elegancia gracias al brillo de la plata de primera ley con los detalles de bolitas en su cadena. Puede llevarse con cualquier look or su versatilidad y cuenta con la garantía de la marca.

Tocadiscos Prixton VC400 con Bluetooth

Ya que lo retro y lo nostálgico ha vuelto para quedarse y cada vez encontramos más álbumes de artistas que sacan sus canciones en disco de vinilo, regalar un toca discos puede ser una idea muy original y acertada.

Este de Prixton cuenta con reproductor de vinilo, reproducto por Bluetooth y USB, dos altavoces incorporados y un diseño de maletín en color azul que le da mucho estilo, también disponible en rojo y en madera.

Cofre Maybelline New York Superstay Matte Ink

Llevar los labios pintados siempre ofrece un toque de personalidad a cualquier look. Este cofre de edición limitada de Maybeline Ney York reúne ocho pntalabios Superstay Matte Ink de hasta 16 horas de duración. Con varios tonos entre rojos, granates, rosas y nudes para que acompañen a quien se lo regales en cualquier ocasión.

Esterilla deportiva Intey

¿La destinataria de tu regalo es deportista? También te dejamos una idea en ese caso. Esta esterilla deportiva es perfecta para practicar yoga, pilates o para ejercicios como abdominales, planchas… Es antideslizante, estable y de material ligero a la par que resistente. Además cuenta con bandolera para poder transportarla fácil y cómodamente.

Jungle Speed

Algo que nunca está de más es tener un buen juego de mesa o que se pueda practicar sin grandes complicaciones. El Jugle Speed es divertido, original, fácil y para todo tipo de gente, lo podrás usar en una reunión con amigas, después de una cena familiar…Seguro que a todos les encanta.

Además, este juego top ventas ahora tiene un nuevo empaquetado 100% ecológico, sin plásticos y con la etiqueta FSC.

Juego de manicura Revlon Travel Chic

Llevar las uñas arregladas es algo imprescindible para muchas mujeres. Por ello consideramos que un kit de manicura de viaje puede ser perfecto gracias a su gran utilidad. Lleva los apartos necesarios para mantener uñas y cutículas perfectas, con 9 accesorios y unbonito neceser.

Calcetines navideños de estar por casa

Si hay alguna prenda típica navideña, esos son los calcetines. Aunque la imagen tradicional es verlos colgados sobre la chimenea, también son perfectos para calentarnos los pies. Estos que te recomendamos llevan recubirmiento efecto ‘borreguito’ que aporta suavidad y confort. Hay varios diseños muy navideños y cuentan con puntos antideslizantes en la planta para poder andar con ellos por casa.

Espejo de mesa con iluminación

Ya sea para maquillarse, para hacer tu rutina de cuidado facial, para depilar zonas pequeñas del rostro… Este espejo de mesa con pie, iluminación LED y zonas de aumentos es perfecto para cualquier mujer a la que le guste cuidarse.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 11/12/2020.

