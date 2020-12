Los Cheques Regalo de Amazon te salvarán si no sabes qué regalar esta Navidad

Estos últimos días hemos ido ofreciéndote ideas sobre regalos para hacer estas navidades, como estas ocho ideas de regalo para ella o para él, para los más frikis o para amantes del deporte, entre otros.

La cuestión es que ni con estas ayudas a veces encontramos el regalo perfecto para esa persona señalada, y nos volvemos locos buscando y buscando sin encontrar un resultado que nos termine de convencer. Es por ello que también hemos querido buscar una solución para estas situaciones.

¿El remedio? Los cheques regalo de Amazon. Aunque en su página web puedes encontrar miles de productos de diferentes categorías y tienen de todo, aún cabe la posibilidad de que no encuentres justo eso que buscas o que no te decidas y prefieras no arriesgar, para ello, un cheque regalo es la opción perfecta.

Como otros tipos de tarjetas o cheques regalo, estos funcionan eligiendo el tipo que quieras y asignándole una cantida de dinero determinada para que el desinatario pueda gastarlo en Amazon. Como hay diferentes tipos y formas de entregarlo, te damos unos consejos para que te sea más fácil seleccionar el que más se ajuste a tus necesidades.

En primer lugar deberás seleccionar la casilla de ‘cheques regalo’ en la página principal de Amazon, o puedes entrar pinchando en este enalce.

Una vez dentro podrás observar que hay distintos tipos de cheques regalo según su formato: E-cheques regalo (que se envían de forma electrónica e inmediata o planificada), para imprimir y entregar en físico y por correo. Pulsando sobre cada uno de ellos entrarás en un catálogo con diferentes diseños según la ocasión, pero ya adaptados al formato que necesites.

Si por ejemplo te viene bien un cheque regalo electrónico, pincha en ‘E-Cheque regalo’ y escoge el que más te guste, pudiendo elegir entre cheques estándar, animados o con imágenes determinadas. Aquí puedes hacerte una idea de la variedad que puedes encontrar.

Después accederás a la configuración del mismo donde deberás seleccionar el importe del cheque, si el destinatario lo recibirá por correo electrónico, el cual habrá que aportar, o por enlace, y finalmente, añadir el mensaje, nombre o texto que quieras, además de la fecha en la que quieras que lo reciba.

Para concluir, basta que lo añadas a la cesta y lo compres como si se tratase de un producto más.

En el caso de querer el cheque regalo para imprimir, deberás hacer los mismos ajustes que con los electrónicos (exceptuando la opción de cheque animado) haciéndo click en la opción de 'para imprimir'. En el último paso, que es el de compra, deberás seleccionar la opción de imprimirlos y en unos minutos los podrás tener en tus manos.

Como último ejemplo, para adquirir el cheque regalo por correo, hay que seguir pasos similares a los anteriores. Pulsa en el espacio indicado en la página principal y encontrarás el catálogo de cheques físicos. Estos son diferentes a los que puedes imprimir en que vienen en cajitas o con más detalles.

Una vez elijas el adecuado también será el momento de seleccionar el saldo que tendrá la tarjeta y después solo habrá que comprarlo como un producto cualquiera de Amazon para que te llegue a casa. A continuación te dejamos un ejemplo.

¡Listo! Siguiendo estos pasos ya podrás obtener el cheque regalo que quieras para regalar o que llegue a la persona elegida de forma electrónica. Es una forma más de hacer un regalo de forma que no nos arriesguemos a comprar algo que pueda no gustar del todo.

Aunque hemos hecho esta recomendación para regalos de Navidad, también son una opción genial para otras ocasiones como cumpleños, aniversarios, agradecimientos o cualquier otro motivo de celebración que encuentres. Si te interesa puedes acceder al menú de cheques regalo de Amazon pinchando en el botón de abajo.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 20/12/2020.

