Un año más, llega el lunes de las compras por Internet, el Cyber Monday. Como ya sabes, este lunes continúan las ofertas y rebajas después de unos intensos días de Black Friday. Aunque esta jornada empezó siendo más dedicada a los productos tencnológicos, hoy en día ya puedes encontrar ofertas de todo tipo en tiendas web como Amazon.

Para seguir ofreciéndote las mejores rebajas en diferentes productos, primando los de tecnología, hemos preparado una lista de los ocho productos más vendidos del Cyber Monday por ahora. Estos artículos destacan por la alta demanda y por su buena valoración entre los usuarios, además de por encontrarse rebajados de precio.

Echa un vistazo a esta recopilación y no dudes en hacerte con lo que más te intereses o necesites, ya que estas ofertas están limitadas al día de hoy.

Lenovo IdeaPad 3 - Portátil 15.6" FullHD

Un ordenador portátil es un aparato que nos sirve de gran ayuda en el día a día, sobre todo si trabajas desde casa, si estudias o simplemente para gentionar tus asuntos y disfrutar del ocio como juegos o navegar por la red.

Este Lenovo consta de una pantalla de 15,6’’ Full HD, 1920 x 1080 píxeles, procesdor Intel Core i5-1035G1 y memoria RAM d 12 GB. Su almacenamiento SD es de 265 GB, tiene una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics y Sistema Operativo Windows 10 Home. Es prfecto para un uso básico diario y cómodo por sus dimensiones y su ligereza.

Lenovo Legion 5 - Portátil Gaming 15.6" FullHD

Si lo que necesitas es un ordenador portátil más potente para darle un uso continuo y más exigente este puede ser tu modelo ideal. El Lenovo Legion 5 está especialmente pensado para el gaming debido a varias características como el procesador AMD Ryzen 7 480H, almacenamiento de 512 GB SSD y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6.

Otro de sus puntos fuertes es su batería sólida de 80 Whr con cinco horas de autonomía para que puedas usar el portátil donde quieras, después su cargador Rapid Charge Pro cargará la batería del 0 al 50% en menos de media hora.

Auriculares Bluetooth HOMSCAM inalámbricos

Un producto versátil y útil que no te pude faltar son los auriculares inalámbricos. Estos de Hoscam stienen un diseño perfecto para adaptarse a tuoído sin que apenas se note que los llevas, no se moverán ni caerán. Además, se incluyen dieferentes esponjillas adaptables para todo tipo de oídos.

Gracias a que funcionan por Bluetooth 5.0, tienen mayor compatibilidad con difernetes aparatos, grn calidad de sonido y conexión más estable. Con ellos podrás recibir, colgar y hacer llamadas en estéreo, reproducir música, pausarla, retroceder o avanzar, además de escuchar tus vídeos o juegos con la mayor nitidez de sonido.

Cecotec Robot Aspirador y Fregasuelos Conga Serie 1090 Connected

¿Te gustaría tener tus suelos y alfombras siempre limpios y perfectos sin apenas esfuerzo? Con este robot de limpiez Cecotec puedes hacerlo realidad. Este aparato es 4 en 1 ya que barre, aspira, pasa la mopa y friega, que con la tecnología All In One, puede hacer todo simultánamente. Gracias a sus tres niveles de potencia y tres de fregado podrás adaptar la limpieza según la suciedad que necesites eliminar.

Dispone de aplicación propia controlable desde tu smartphone u otros aparatos, además de conectividad con asistentes virtuales como Google Home o Alexa para que controles por voz las zonas que quieras limpiar, lo que lo hace aún más cómodo.

POCO X3 NFC Smartphone 6+128GB, 6,67” FHD

Este es tu terminal si necesitas un smartphone con las prestaciones básicas para el día a día, sin renunciar a la calidad y con un bajo precio. El POCO X3 NFC es el tercer dispositivo POCO lanzado a nivel mundial e incorpora el último prodesador de Qualcomm Snapdragon 732G y una pantalla contasa de refresco de 120Hz.

También destaca un cámara cuádruple con IA de 64 MP y una ámara Selfie de 20 Mp con DotDisplay. Dispone de una buena batería y gran espacio de almacenamiento con 6/128 GB.

Samsung 43TU8005 Crystal - Smart TV de 43"

Con esta gran smart TV podrás disfrutar de una impresionante variedad de tonos en pantalla gracias al procesador Crystal 4K que optimiza el color y los reproduce con mayor pureza, mientras la tecnología HDR 10+ crea negros más profundos y potencia el nivel de detalle de cada escena.

Integra asistentes de voz como Alexa para que controles tu tele solo con la voz, su Multi View permite ver la panalla de tu smartphone a la vez que se reproduce el contenido que hayas elegido y cuenta con un diseño sin marco para mayor sensación de amplitud.

Satisfyer Pro 2 Next Generation

Este aparato es uno de los modelos de estimulador de clítoris más vendidos y favoritos por las usuarias, que hoy está rebajado más del 60%. Gracias a que proporciona estimulación sin contacto a través de ondas expansivas y pulsaciones, puedes llegar alcanzar orgasmos en cuestión de segundos. Puedes elegir entre varias intensidades con un solo botón y está diseñado par que sea fácil y cómodo de manejar .

Braun Silk Expert Pro 5 PL5137 Depiladora Luz Pulsada IPL

En categoría de belleza también puedes beneficiarte en aparatos rebajados como esta depiladora de luz pulsad de Braun, que también es líder en ventas. Gracias a su tecnología, se adapta a cada tipo de piel para no dañarla y eliminar el vello de forma más rápida y eficaz siempre que lo detecte.

Tiene un diseño ligero y compacto para usarla de forma cómoda y es segura, rápida y eficiente, reducirás el vello en solo cuatro semanas.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 30/11/2020.

