Continúa el Black Friday en Amazon: ofertas destacadas del fin de semana

Aunque ya han pasado los dos días más fuertes del Black Friday, el jueves y el viernes, las ofertas y descuentos no se han terminado. Durante este sábado y domingo vas a poder seguir disfrutando de descuentos y rebajas en variadas categorías y en miles de productos.

Desde El Español queremos seguir trayéndote nuestras habituales selecciones y listas de productos de interés a precios reducidos por si no has tenido la oportunidad de disfrutarlos en días anteriores o por si necesitas continuar con la búsqueda de algún producto.

Entre nuestras propuestas podrás encontrar todo tipo de artículos tanto de tecnología, como del hogar, de cuidado personal… No te lo pienses y hecha un vistazo a las últimas pero no por ello menos buenas ofertas de Black Friday de Amazon que siguen a tu disposición este fin de semana.

Cafetera multibebida Bosch TAS1402 Tassimo Vivy 2

Disfruta de una cafetera con opción a degustar 40 bebidas diferentes con su funcionamiento por cápsulas. Su nuevo sistema de calentamiento te permitirá tomar tus bebidas favoritas rápidamente con solo tocar un botón. Su tamaño compacto y color rojo la hacen única y diferente, también la puedes encontrar en negro o blanco.

Mochila Lowepro Protactic

Esta mochila está especilamente diseñada para llevar artículos fotográficos como una cámara, objetivos, cables, ordenador trípodes, etc. Cuenta con exterior reforzado, interior acolchado y diferentes compartimentos para cada elemento mencionado. También incorpora un cinturón de herramientas con accesorios incluidos, es ligera y cómoda de llevar.

Isdin Night Peel Peeling

Este cosmético de Isdin es un exfoliante nocturno que promueve a la regenración celular, ilumina el rostro y consigue una textura suave y más uniforme de la piel. El ácido glicóico que contiene ayud a reducir la rugosidad de la piel, suavizándola y disminuyendo arrugas y líneas de expresión. Además, el Hydraboost aporta una rápida hidratación que dura hasta 72 horas.

Cascos inalámbricos SteelSeries Arctis 1

Unos auriculares diseñados para aportar una experiencia de juego inmersiva y con audio de calidad, que también puedes usar para otras actividades. Cuentan con la tecnología de conectividad inalámbrica de latencia ultra baja en PC y PS4. Usando la llave compacta y portátil USB-C, también puedes usarlo en una Nintend Switch y smartphone.

Su diadema reforzada con acero da un ajuste perfecto y una gran durabilidad.

Plancha Rowenta SF1312F0 a batería

Se trata de una plancha de pelo versátil que alisa, ondula y riza en un solo aparato. Es prfecta para llevarla de viaje ya que funciona por batería recargable y tiene un tamaño compacto. Llega hasta los 200ºC y tiene una autonomía de 25 minutos sin conectarla. Perfecta para retocar o tratar pequeñas zonas con rápidez. Incluye capucha de silicona para guardarla cuando hayas terminado.

Taladro percutor Bosch Professional GSB 16 RE

Una herramienta de gran utilidad para perforar diferentes materiales, con 701 vatios de potencia, diseño compacto para dar comodidad al usarlo, fabricación robusta que le da una larga vida útil y robusto portabrocas de sujeción rápida. Dispone de escobillas giratorias para garantizar una potncia de giro homogénea tanto a la derecha como a la izquierda.

Crema Perricone MD Cold Plasma Plus Hand Therapy

Un producto de belleza premium especiamente indicado para la piel de las manos. Ahora que el frío empieza a intensificarse, las manos se ven muy expuestas a bajas emperaturas, aire intenso, cambios bruscos de temperatura… Todos estos factores pueden dañar la piel de tus manos y provocar irritación.

Con esta crema conseguirás máxima hidratación, suavidad, firmeza y una mejora notablemente visible de la piel de tus manos.

Estantería de pared SoBuy

Este tipo de muebles es un imprescindible para estancias como el baño o la cocina, ya que disponemos de objetos pequeños a los que necesitamos buscar un lugar extra. Con esta estantería dispondrás de espacio para una carga máxima de 2,5 kg, está lacada en blanco y su diseño es elegante y multifuncional. Perfecta para colocar pequeños botes, botellas o cajitas.

Peluche interactivo Furreal Friends

Un juguete ideal para los niños amantes de los animales, ya que se trata de un peluche interactivo que representa un osito marrón y suave. Cuenta con más de 100 combinaciones de sonido y movimiento, pudiendo mover ojos, cabeza, nariz, orejas, brazos… Con accesorios para que el niño lo cuide como si fuera su propia mascota.

