Los productos de tecnología más vendidos este último día de Black Friday

¿Aún no te has decidido por ningún producto tecnológico con descuento este Black Friday? No esperes más y descubre los dispositivos que te presentamos a continuación. Hemos seleccionado aquellos que han resultado ser los favoritos de cientos de usuarios de Amazon y que te pueden ser de gran utilidad en tu día a día, cuando estés trabajando, estudiando o realizando cualquier otra actividad con dispositivos tecnológicos.

En esta lista de 7 productos tecnológicos encontrarás marcas reconocidas como Apple, Logitech o Aukey con descuentos nunca visto. ¡Echa un vistazo a nuestras recomendaciones y descubre los precios que han arrasado este Black Friday!

Los AirPods Pro son la mejor solución para aquellos que tienen un iPhone y quieren contar con la mejor calidad de sonido a la hora de escuchar música o hablar por teléfono. Estos tienen un sistema de cancelación activa de ruido que detecta el ruido y lo elimina directamente. Ahora están disponibles con 25% de descuento, por lo que podrás ahorrar hasta 70€.

Son muchas las características de este Apple iPad Air que han conquistado a miles de usuarios. Para empezar, destaca su increíble pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas con tecnología True Tone y gama cromática amplia (P3) para disfrutar de la mejor calidad. Junto a su potencia, este dispositivo hará maravillas de la manera más sencilla. Comprándolo ahorrarás 50€ en tu compra.

POCO X3 NFC Smartphone

El smartphone POCO X3 NFC es uno de los mejores dispositivos en cuanto relación calidad-precio que podemos encontrar este año. Destaca especialmente su cámara cuádruple AI con un sensor primario de 64MP, puede tomar fotos increíbles con el gran angular y tiene modo retrato y modo macro. Tiene una batería grande de 5160mAh para una mayor duración. Ahora lo puedes conseguir con un 15% de descuento.

Apple Watch Series 4

Los relojes inteligentes se han convertido en accesorios imprescindibles para muchos. El Apple Watch Series 4 destaca para una apariencia más elegante y una tecnología increíblemente avanzada. Tiene una pantalla más grande y con los bordes más redondeados, por lo que resulta muy cómodo de llevar. Hazte con él ahora y disfruta de su 47% de descuento.

Apple Pencil (2.ª generación)

Aprovecha el 11% de descuento sobre su precio original y consigue este nuevo Apple Pencil para el iPad Pro, perfecto para tomar notas, escribir y dibujar… ¡Te gustará más que nunca! Se acopla magnéticamente y se carga sin cables para que puedas usarlo siempre que lo necesites. Es el complemento imprescindible para aquellos que pasan largas horas dibujando en la Tablet.

Logitech MX Master Ratón Inalámbrico

Este ratón inalámbrico cuenta muy buenas reseñas de los usuarios de Amazon. Tiene un diseño que se adapta a la mano y que, además, te permite apoyar la muñeca de manera cómoda. Con su tecnología Easy Switch podrás emparejar hasta 3 ordenadores para alternar entre ellos con tan sólo pulsar un botón. ¡Disfruta de su 46% de descuento!

AUKEY Auriculares Bluetooth

Por otro lado, para aquellos usuarios que quieran también disfrutar de un sonido envolvente y al mejor precio, destacan los auriculares inalámbricos de AUKEY. Tienen un sonido preciso y de alta fidelidad y, gracias al Bluetooth 5, ofrecen un emparejamiento más rápido y una conexión inalámbrica estable y eficaz. Hazte con ellos con un 62% de descuento.

