"Es un fenómeno único": hallan una lavandería romana al aire libre en el Vaticano

Unas excavaciones en la plaza Pia de Roma, a unos pasos del Vaticano y enmarcadas en las obras de una serie de infraestructuras para la celebración del Jubileo de 2025, han sacado a la luz una nueva postal de la vida cotidiana del Imperio romano. Los arqueólogos han descubierto una fullonica, una lavandería de 500 metros cuadrados que conservaba sus bañeras de piedra en perfecto estado y extraordinarios suelos de mosaicos.

La estructura ha sido datada entre la segunda mitad del siglo II d.C. y principios del III d.C. y se construyó en una zona de la antigua ciudad de Roma que había estado ocupado por residencias de la élite imperial con pórticos y jardines que se asomaban al río Tíber, según ha desvelado el arqueólogo Alessio De Cristofaro, encargado de los trabajos de investigación

''Desde un punto de vista histórico, es muy interesante ver este fenómeno en el que una propiedad imperial que pertenecía al emperador cambiaba de función y se transformaba durante una época bastante antigua. Creemos que esta fullonica se puede fechar aproximadamente entre finales del siglo II d.C. y la primera mitad del siglo III d.C. Este es un fenómeno bastante único en Roma. Normalmente este tipo de transformación se produce más tarde, por lo que es una novedad interesante para nosotros", ha detallado el arqueólogo a la agencia Reuters.

Otra imagen de las excavaciones en el sitio. Ministerio de Cultura de Italia

De hecho, durante las excavaciones se ha podido desenterrar parte de uno de estos edificios, formado por un pasillo rodeado de una serie de habitaciones rectangulares pavimentadas con mosaicos bordeados de azulejos negros. "Por esta zona pasaba una calzada muy importante, el primer tramo de las vías Triumphalis y Cornelia, en la que se situaban los horti, que eran grandes residencias primero de los aristócratas de la República y luego de la élite imperial", ha explicado De Cristofaro. Posteriormente, la zona fue convertida en una instalación al aire libre para lavar ropa.

Los hallazgos, según ha anunciado el Ministerio de Cultura de Italia, se trasladarán a la cercana zona arqueológica del Castel de Sant'Angelo, donde serán expuestos dentro de un discurso museístico más amplio que permitirá conocer la historia de los paisajes antiguos de la zona del Vaticano a partir de los horti tardorrepublicanos.

Esta operación permitirá así continuar con las obras de un paso subterráneo en la plaza Pia, ubicada entre el Castel Sant'Angelo y la Via della Conciliazione. "Los plazos se respetarán", han prometido desde las instituciones implicadas en los trabajos, el Ayuntamiento de Roma, el Ministerio de Cultura y el Vaticano. "Estamos dispuestos a colaborar y encontrar un punto de equilibrio, siendo razonables y con sentido común, entre las necesidades de protección y las de modernización de la ciudad", ha prometido el ministro Gennaro Sangiuliano.

"Cuando me informaron del hallazgo, el alcalde me envió una fotografía y quedé conmovido. El descubrimiento de una lavandería me retrotrajo a mi juventud. En mi generación no había lavadora. En el patio de la casa donde nací había un área donde las mujeres iban a lavar la ropa. En estos lugares nos encontramos y hablamos", ha apuntado por su parte el delegado del Papa en el Jubileo, monseñor Rino Fisichella. Sobre la futura instalación, el alcalde de Roma ha asegurado que "será posible ver esta hermosa fullonica y entender como se trabajaban estas grandes lavanderías para limpiar y tratar los tejidos".