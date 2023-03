Crespo: "La sequía no es un tema político; es un bien común que no tiene que estar en la contienda"

"La sequía es un problema derivado del cambio climático. No está ocurriendo solo en Andalucía, sino en toda España". Con estas palabras, Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha comenzado su intervención en el III Foro Económico Español en Andalucía. Crespo considera firmemente que la escasez de agua no es un tema político, sino un bien común "que no tiene que estar presente en la contienda política".

"Que falte agua pasa por las dificultades de todos los sectores, especialmente el agrario, y hay que combatirlo entre todos", ha defendido la consejera, que lamenta que la sequía se ha convertido en un problema ya estructural en Andalucía.

A este respecto, Crespo ha explicado que Andalucía partía de una derivada "especialmente complicada": la ausencia de obras hidráulicas. Además, ha recordado que el territorio recibió 12 millones de sanción europea por no depurar sus aguas residuales. Una problemática que el Ejecutivo andaluz trata de cortar de raíz.

En concreto, el pasado mes de octubre, la Junta de Andalucía anunció la puesta en marcha de un plan de inversión hídrica con el objetivo de combatir la falta de agua, dotado con 4.000 millones de euros hasta 2027. Se trata del denominado Plan SOS (Soluciones y Obras frente a la Sequía), que también incluye actuaciones en distintas materias como la depuración o la recuperación de las masas de agua subterráneas.

"Teníamos que trabajar rápidamente en depuración. Es más, esto nos dio una oportunidad para el futuro: fabricar agua regenerada en todos los rincones de Andalucía, especialmente para la agricultura, industria y sector servicios", ha continuado la consejera.

Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía

La subida de precios de los alimentos ha sido otro de los temas que inevitablemente se ha puesto sobre la mesa. Desde Andalucía proponen diferentes medidas para tratar de paliar los efectos, como bajada de impuestos y costes de producción, y eliminación de intermediarios. "Si somos capaces de bajar el IVA al pescado y a la carne, dejará de ser un artículo de lujo", ha apostillado.

Además, en momentos de crisis, ha abogado por ser "conservadores". "No podemos pedir esfuerzos extra; tienen que aplazarse peticiones superfluas que encarecen los productos", ha subrayado Crespo, quien también ha solicitado unidad de acción frente a la Política Agraria Común (PAC) para mejorarla. "En estos momentos, no podemos ponerles más dificultades al agricultor", ha dicho.

"La PAC tiene que aportar renta a los agricultores y primar a los que han sido punteros en sostenibilidad y tecnología. Somos el territorio con más producción sostenible en Europa y también exportamos tecnología; las empresas están cogiendo dimensión y no podemos frenar este impulso", ha zanjado la consejera andaluza.

