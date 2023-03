Los sindicatos consideran clave cómo generar ingresos para sostener la reforma de las pensiones

La tercera y última jornada del III Foro Económico Español en Andalucía ha acogido una mesa de debate que ha analizado las futuras tendencias del tejido empresarial andaluz, en la que se ha abordado, entre otros temas, la reforma de las pensiones. En este punto, Sergio Santos Romera, secretario de Empleo de CC. OO. Andalucía, ha advertido que la reforma de las pensiones "es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, para que nuestros hijos y nietos tengan unas pensiones dignas. La clave es como generar ingresos para sostenerlo".

Santos Romera también aportó esa clave al referirse a la postura mantenida por el líder de CCOO, Unai Sordo, quien hablaba "sobre la solidaridad", pues, a su juicio, "hay que entender que los que más ganan aporten más" para sostener el sistema, garantizando también que haya "unos servicios públicos potentes que ofrezcan servicios con garantías".

En la mesa, además de Romera, han participado Clara de la Colina, secretaria de Industria, Transición Justa y Medio Ambiente de UGT Andalucía, y Fernando Seco, fundador y vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR).

Para Clara de la Colina, la reforma de las pensiones tiene "una valoración positiva" ya que "para nosotros era fundamental garantizar la reforma de las pensiones y no con recortes sino con incrementos. Estamos muy satisfechos de que al final lo que hay sobre la mesa se acerca mucho a las pretensiones que llevábamos desde el principio".

A este respecto, Fernando Seco. fundador y vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Sur de España, destacó que su asociación "no es la patronal, nosotros somos una asociación de empresarios privada", y que "sin la letra pequeña, evidentemente, estamos alineados con lo que dice la CEOE: que con esta reforma se está intentando poner un parche definitivo a una situación que no se ha solucionado antes, así que no podemos estar de acuerdo".

En cuanto a si Andalucía se ha convertido en un lugar más atractivo con los cambios normativos que han reducido impuestos y agilizado los trámites, Fernando Seco ha aseverado que se ha notado "bastante, y a mejor No sólo en inversión, sino al diálogo y al desarrollo empresarial".

Por su parte, Clara de La Colina advirtió que pese a que "casi el 26% de los parados españoles son andaluces, somos optimistas y creemos que estamos en un momento histórico para revertir la situación".

Así expresó la confianza de UGT-A "en los fondos Next Generación para reindustrializar la región y crear nichos de empleo más resistentes a las crisis". Para ello, consideró fundamental "trabajar juntos por darle un impulso a Andalucía y que el sector servicios no sea tan mayoritario, porque en los momentos más duros nos vemos más golpeados".

3. Mesa redonda. Futuras tendencias del tejido empresarial andaluz

La postura de Santos Romera, de CCOO-A ha sido menos optimista. Se remitió al último informe de Extenda, realizado por el Gobierno autonómico, que los principales problemas de Andalucía son "la formación y sueldos bajos".

Fernando Seco advirtió en este punto que "el coste de la vida en Andalucía es menor y en el norte es mayor, y los sueldos se adecúan a eso". Además, puntualizó que "tenemos un problema como todos los países mediterráneos con la economía sumergida. Eso es una realidad: hay una bolsa importante en torno al 20%, y es un problema que hay que afrontar entre todos ya que cuando ese 20% aflore contribuirá a las pensiones".

