Carolina España anuncia que la Ventanilla Única andaluza tendrá sus estatutos este mes

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado que los estatutos de la Agencia TRADE pasarán por Consejo de Gobierno el próximo 21 de marzo y que, una vez que obtengan su aprobación, "la agencia será una realidad". La aprobación de estos estatutos supone la puesta en marcha de "una ventanilla única para el empresario encargada de favorecer el desarrollo económico y empresarial, fomentar la innovación, promover la internacionalización, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento".

La consejera ha hecho este anuncio durante su intervención en el III Foro Económico Español en Andalucía, en el que ha abundado que "TRADE es una actuación prioritaria del Gobierno andaluz. Será un instrumento de desarrollo eficaz y eficiente que aportará seguridad jurídica, una realidad al servicio de las empresas", ha explicado Carolina España.

La consejera ha añadido que se trata de "un proyecto de gran magnitud", y "un instrumento que pondrá a disposición de los empresarios, las pymes y los autónomos una ventanilla única". Además, ha puntualizado que "tenemos que hacerlo bien, porque los antecedentes no fueron buenos".

También, ha añadido, apoyará "la creación, el crecimiento y consolidación de empresas y proyectos de inversión de interés estratégico". Servirá para "gestionar los incentivos e instrumentos de apoyo al entramado productivo andaluz, impulsar la exportación y promoción exterior, atraer inversión exterior o fomentar la digitalización, innovación y sostenibilidad.

Tras poner el acento en la importancia del diálogo social para el Gobierno de Juanma Moreno, Carolina España recordó la importancia del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Rubricado este lunes entre sindicatos, patronal y Junta de Andalucía, España ha aseverado que se trata de "el tercero" que sella con empresarios y sindicatos.

En su intervención, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha realizado un recorrido por su cartera, destacando que el presupuesto andaluz de 2023 es "el mayor de todas las comunidades autónomas españolas". También ha sostenido que los parámetros económicos andaluces ya lideran o crecen en el conjunto español "cuando antes ocupaban las últimas posiciones".

"En los últimos cuatro años, contamos con el máximo de cotizantes y el paro más bajo desde hace 14 años. Las exportaciones no paran de batir récords desde hace dos años y a finales de 2022 la cifra de negocio del sector exportador andaluz alcanzó los 42.958 millones, lo que supuso un crecimiento del 24,3%".

Además, en Andalucía "somos líderes en la creación de autónomos desde abril de 2021 y en los últimos años, hemos crecido en PIB por encima de la media española, a pesar de las consecuencias de la fuerte sequía, que en la economía andaluza tiene un peso específico mucho mayor que en España".

En cuanto a la industria, el sector "cada vez aporta más a la estructura productiva de Andalucía; el número de empresas alcanza un máximo histórico; el gasto en I+D y la inversión es mayor que nunca; el abandono educativo temprano se sitúa en un mínimo histórico y se incrementan las matriculaciones de turismos por encima de la media nacional".

En lo relativo a la balanza comercial de la comunidad andaluza con respecto a las demás, ésta "arroja un superávit de 13.761 millones de euros, con un aumento de las exportaciones dentro del país del 47,3% en 2022, frente al 29% del resto de las comunidades", ha apuntado.

La consejera andaluza también se ha referido al Sistema de Financiación Autonómico, pues todos los datos anteriores han sido posibles "pese a contar con un sistema obsoleto e injusto con el que el Gobierno central deja de ingresar cada año a Andalucía 1.000 millones de euros", ha añadido.

"No hemos tenido cogobernanza en la decisión sobre cómo gastar los Next Generation y, por eso, sería fundamental que el Gobierno aprobara un PERTE del agua, ya que actualmente los fondos que llegan a las comunidades autónomas no se pueden invertir en infraestructuras hídricas que mitiguen la situación grave de sequía que padece Andalucía", ha indicado. Pese a ello, Carolina España ha considerado que "estamos demostrando que el modelo andaluz funciona y que la marca Andalucía cotiza al alza"

