Desde EL ESPAÑOL e Invertia te invitamos a nuestro próximo evento organizado junto con Acciona, que tendrá lugar el día 25 de mayo a partir de las 12:00h.

El próximo día 20 de mayo tendrá lugar en el Espacio Nakari (C. de Arrieta, 10, Centro, Madrid) el evento organizado por El Español e Invertia junto a Acciona. Esta mesa redonda que tratará sobre "Última milla eléctrica: de opción sostenible a apuesta económica", contará con la presencia de May López Díaz , directora de desarrollo en la asociación Empresas por la Movilidad Sostenible, Santiago Benjumea, director comercial de Silence (Acciona) y Rafael Aguilera, director general UNO logística.

Según datos de la patronal del sector logístico (UNO), en España se mueven más de 3,3 millones de paquetes diarios, impulsados por el comercio electrónico (e-commerce). Esta cifra aumenta significativamente en temporadas altas como el Black Friday, o Navidad donde se pueden superar los 8 millones de envíos diarios. Es decir, un volumen total de más de 1.000 millones de paquetes anuales. Esto, sin contar el delivery food, que se ha convertido en otro sector económico protagonista en los entornos urbanos.

Las empresas del sector de la última milla llevan tiempo analizando diferentes tipologías de vehículos para hacer más eficiente el proceso desde muchos puntos de vista (logística urbana, ecología, economía, regulación…), pero a esto se suma ahora una urgencia económica emergente: la subida del precio del crudo. La electrificación de las flotas de última milla —especialmente en reparto urbano y delivery— ha dejado de ser únicamente una cuestión ambiental o de imagen corporativa. En el contexto actual de inestabilidad geopolítica, tensiones energéticas y volatilidad del petróleo, se posiciona como una decisión estratégica para reducir riesgos operativos y costes.

La coyuntura internacional de carestía de combustibles tiene impactos directos en costes logísticos. Episodios recientes de tensión (Ucrania, Oriente Medio) han provocado picos de precio del crudo y del diésel, afectando de forma especialmente intensa a sectores intensivos en movilidad como el reparto urbano.

El coste energético de un vehículo eléctrico en última milla puede ser hasta un 70–80% inferior por kilómetro frente a combustión, especialmente en uso urbano intensivo. Además, la electricidad, en un país con implantación renovable asentada como España, ofrece mayor previsibilidad: la electricidad presenta menor volatilidad que el petróleo, lo que facilita la planificación de costes.

Así pues: ¿Es la electrificación una decisión económicamente inteligente? ¿Qué peso tiene el coste energético frente al regulatorio en la decisión empresarial? ¿Puede la última milla convertirse en el primer sector 100% eléctrico? ¿Qué papel juegan las nuevas tipologías de vehículos? ¿Qué reticencias encuentra el sector en esta transición “verde”? ¿Qué papel juega la infraestructura de recarga? ¿Cómo acelerar la transición en las pymes, que concentran gran parte del reparto?

Te esperamos el 20 de mayo a partir de las 12:00 horas. Sigue en directo presencialmente u online el encuentro que organizan El ESPAÑOL e Invertia junto con Acciona "Última milla eléctrica: de opción sostenible a apuesta económica"