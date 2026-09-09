La gerente del PSOE se desvincula de Leire Díez y declara que era Santos Cerdán el que ordenó los pagos

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, a su llegada este miércoles a la Audiencia Nacional. Rodrigo Jiménez Efe

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Las claves Generado con IA Ana María Fuentes, gerente del PSOE, declara ante la Audiencia Nacional que Santos Cerdán era quien ordenaba los pagos relacionados con el caso Leire. Fuentes está investigada por un supuesto delito de falsedad documental tras ser acusada por la Guardia Civil de falsear dos notas de encargo. Parte de los pagos bajo sospecha fue destinada a Leire Díez, investigada por presuntamente boicotear procedimientos judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El caso implica también a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, así como a Santos Cerdán, investigados por delitos como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Ana María Fuentes, gerente del PSOE, ha declarado este miércoles como investigada en la Audiencia Nacional.

Ante el juez Santiago Pedraz, instructor del llamado 'caso Leire', Fuentes ha señalado que era Santos Cerdán, cuando era secretario de Organización del PSOE, el que ordenaba los pagos que la gerencia ejecutaba después.

Una parte de ese dinero fue a parar a Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, que también está investigada en esta causa por, supuestamente, dedicarse a boicotear los procedimientos penales que afectaban al Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, Fuentes está investigada después de que un informe de la Guardia Civil la acusase de "falsear" dos notas de encargo para encubrir pagos realmente destinados a Leire Díez, la fontanera del PSOE dedicada a torpedear dichos procedimientos judiciales.

Por ello, se le atribuye un supuesto delito de falsedad documental.

Fuentes ha declarado ante el juez que ella se limitó a comprobar, como gerente, si el PSOE disponía del dinero solicitado.

Y ha indicado que las notas de pago eran revisadas después por los servicios jurídicos del partido.

Las notas de encargo bajo sospecha estaban dirigidas a un despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver (antiguo letrado de Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos) y otra a Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán, quien sucedió a Ábalos como secretario de Organización del PSOE.

Tanto Cerdán como Teijelo y Oliver también están investigados en este procedimiento.

De hecho, Oliver ha declarado este miércoles después que Ana María Fuentes.

Oliver transfirió a Leire Díez la misma cantidad de dinero que a él le había pagado el PSOE por asesorar al partido en asuntos relativos a la Operación Cataluña.

La acusación popular, ejercida por el PP, ha preguntado a Oliver por esta coincidencia.

El investigado ha explicado que Leire Díez se ofreció a "limpiar la huella digital" de uno de sus clientes, el ex viceministro de Venezuela Nervis Villalobos.

Y ha detallado que, como la fontanera pidió una cantidad "excesiva" por esta labor, ambos pactaron que recibiese la misma cantidad que el PSOE había pagado a Oliver.

Todo ello, debido a que Villalobos tenía bloqueadas sus cuentas al estar investigado por la Justicia.

Ana María Fuentes

A la hora de citar a Fuentes como investigada, Pedraz señaló sobre la gerente del PSOE que la investigación "la sitúa más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos".

¿Cuáles son esos delitos que se investigan en el caso Leire? Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y contra la administración de justicia o las instituciones del Estado.

Desde el Gobierno y el PSOE, justifican que Fuentes autorizó pagos a la supuesta trama corrupta sin conocer la finalidad de los mismos y engañada por Santos Cerdán, presunto líder de la operación.

En una resolución, el juez Pedraz señaló que este dirigente, cuando era número dos del PSOE, puso la estructura del partido a disposición de Leire Díez para facilitar su boicot a las causas judiciales que atenazaban al Gobierno de Sánchez.

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